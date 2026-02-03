2026台北國際動漫節／《FINAL FANTASY XIV》登場「阿爾法」立體一卡通限量100隻開搶

人氣線上角色扮演遊戲《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，將於 2026 台北國際動漫節智寶展位中出展，與全台光之戰士近距離見面。本次將展示《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版遊戲內正在開展中的季節活動「戀人節」的主視覺，邀請玩家一同沉浸於艾奧傑亞世界所打造的浪漫氛圍之中。

智寶展位現場最大亮點之一，還有「郵差莫古力大型氣偶」的首度公開展出，可愛又氣勢十足的郵差莫古力無論是拍照打卡或駐足留念，都能留下專屬於自己的冒險回憶。於台北國際動漫節現場更可以購入「阿爾法」立體造型一卡通(現場限量100隻)與週邊商品，務必於2月5日至2月9日來到現場共襄盛舉！

活動期間，凡於現場註冊《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版帳號，並按讚官方 Facebook 粉絲專頁，即可獲得戀人節限定明信片與咖啡一瓶，數量有限，送完為止。官方也誠摯邀請所有的光之戰士把握難得機會，親臨展位感受《FINAL FANTASY XIV》獨有的世界觀魅力與溫度。

「阿爾法」要來陪伴光之戰士們了！除展位活動外，本次台北國際動漫節亦將推出粉絲引頸期盼的「阿爾法」立體造型一卡通，並於現場限量實體首賣，本次展會販售數量僅限 100 隻。深受玩家喜愛的角色「阿爾法」，以療癒坐姿立體造型 iPASS 一卡通形式登場，由 SQUARE ENIX 監修、智寶團隊打造，從靈動的大眼神情、圓潤身形，到標誌性的黃色羽毛，完整呈現阿爾法的可愛魅力。

《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，登場2026台北國際動漫節。圖/智寶國際提供

已完成預購的光之戰士，將自 2 月 5 日起 陸續收到商品；未參加預購或未能親臨動漫節現場的玩家，亦可於2 月 5 日起透過東海模型官方網站及咻咻碰 Shoshoboom官方網站進行訂購，商品預計自 2 月 26 日起 陸續出貨。讓阿爾法成為真正陪伴光之戰士一起冒險的夥伴。

《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版將於 2026 台北國際動漫節活動期間，於現場同步販售多款周邊商品，誠摯邀請所有光之戰士與蒞臨展位，一同感受艾奧傑亞世界的魅力。更多展位與活動相關資訊，敬請關注《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版官方網站與官方粉絲專頁。

【活動資訊】

2026 台北國際動漫節活動日期：2026 年 2 月 5 日（四）～ 2 月 9 日（一）活動時間 10:00～18:00活動地點：台北南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路 1 號）

《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，登場2026台北國際動漫節。圖/智寶國際提供

《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，登場2026台北國際動漫節。圖/智寶國際提供