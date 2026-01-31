2026 TGS 最強探班！孫協志站臺 SialiaGames 一曲〈戰記〉唱出硬核策略魂

2026台北國際電玩展（TGS）今日於南港展覽館進入展期高潮！SialiaGames 今年以「智謀佈局•真戰智勇」為主題打造的雙古城沉浸式展區，自開展以來便以強大的視覺張力與硬核策略互動，成為展覽攤位的焦點。今（31）日下午，攤位現場更是人潮洶湧，除了豐富的試玩與闖關活動外，明星玩家孫協志驚喜現身探班站臺，更讓現場氣氛熱度破表！

實體化策略競技！華容道解陣與七巧板築城考驗玩家腦力

一走進SialiaGames攤位，便能感受到濃厚的三國與日本戰國古風。本次展位設計巧妙將遊戲精髓實體化，其中「軍略挑戰．制敵之法」華容道解陣與「築境巧思．闖關之道」七巧板築城活動，吸引大批策略迷排隊燒腦挑戰，模擬排兵佈陣、決戰千里的沉浸感。現場不少主公紛紛感嘆：「在TGS現場玩實體華容道，真的很有排兵佈陣的代入感！」而完成任務後的玩家，人手一袋SialiaGames限量提袋外，也開心地享用雪糕、零食和咖啡，在緊張的策略競技之餘，也增添不少像市集般的熱鬧人情味。

而在展位中最具「歷史厚度」的一隅，則是專為回饋老玩家設立的「珍藏藝廊」。現場首度公開展示《三國志･戰略版》五週年紀念周邊與多款遊戲具紀念意義的經典藏品，引領玩家重溫共同走過的五年策略歲月。

完成『SialiaGames』任務，即可領取官方限量周邊。圖/SialiaGames提供

「明星玩家」孫協志驚喜現身！熱唱《三國志･戰略版》主題曲〈戰記〉

今日最令玩家熱血沸騰的時刻，莫過於知名團體5566隊長，同時也是《三國志･戰略版》和《新三國志手機版》的玩家「孫協志」驚喜現身舞臺！孫協志表示，由於收到 SialiaGames總經理的邀請，因與柯總交情深厚，所以趁著工作空檔趕緊來探班打氣下，但在現場玩家的熱情簇擁下驚喜上臺。

孫協志現場震撼演繹了《三國志･戰略版》經典熱門主題曲〈戰記〉，熟悉的旋律瞬間點燃全場玩家的鬥志，臺下應援聲不絕於耳。演唱完畢後，協志哥更親自走訪攤位體驗各項活動，不僅在「SialiaGames珍藏藝廊」駐足良久，更參與「策略考驗」與幸運玩家近距離互動。並與人氣Coser喵少Athena、張語嵐合影留念，更引來無數玩家瘋狂搶拍，將今日的展場氣氛推向最高峰。

資深玩家孫協志驚喜探班站台，現場氣氛熱度破表。圖/SialiaGames提供

「城下收印」持續熱絡！多款限定周邊回饋忠實玩家

除了明星加持，官方規劃的「城下收印，章戰萬方」集章活動依然熱鬧非凡。玩家在集滿專屬章和完成體驗活動後，即可換取包括《三國志･戰略版》與《信長之野望 真戰》限定文件夾，以及精選遊戲如《代號鳶》專屬明信片、《三國志幻想大陸》與《救世者之樹：新世界》的紅包袋等多項好禮。

SialiaGames 2026 TGS展出將持續至2月1日，尚未前來體驗策略佈局魅力的玩家們，把握最後機會前往南港展覽館 1 館攤位M607，共同譜寫屬於自己的戰役傳奇。

『SialiaGames』攤位設立經典周邊珍藏藝廊。圖/SialiaGames提供

孫協志在『SialiaGames』珍藏藝廊駐足觀賞。圖/SialiaGames提供

知名Coser引起玩家瘋狂搶拍。圖/SialiaGames提供

「城下收印，章戰萬方」集章活動依然熱鬧非凡。圖/SialiaGames提供

『SialiaGames』展出只到2/1力邀玩家把握最後機會。圖/SialiaGames提供

