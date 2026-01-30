《海螺小姐》打敗《鬼滅》《咒術》的終極大魔王！金氏紀錄認證56年傳奇家族一次看

從海灘誕生的海洋家族 跨越80年的生活感動 重現日本收視冠軍的魅力

2026年開春，MOMO親子台將帶領全台觀眾感受最純粹的家庭幸福—全球最長壽的國民級電視動畫《海螺小姐》（サザエさん）即將重磅登場！這部獲金氏世界紀錄認證、陪伴日本家庭超過半世紀的傳奇作品，以精選150集的豐富內容，進駐平日晚間黃金時段，預期將在台灣掀起一波追求「平凡幸福」的溫馨浪潮。

跨越世代的國民記憶：日本收視率永恆的王者

《海螺小姐》在亞洲動漫界擁有不可撼動的地位。自1969年10月5日於日本富士電視台首播以來，至今已持續播出超過56年，累積超過2000集。2013年，該作品更榮獲金氏世界紀錄認證為「播放時間跨度最長的電視動畫片」。即便在動漫強敵環伺的今日，《海螺小姐》依然穩坐日本收視率最高的動畫節目寶座，成為跨越年齡層的共同語言。

緣起海灘的奇想：與海洋生物相關的家族成員

《海螺小姐》的故事起源於1946年4月22日，由漫畫家長谷川町子老師在福岡縣當地報紙《フクニチ新聞》開始連載。作品靈感來自老師每日散步的海灘，也因此登場角色的名稱皆與「海洋生物」相關。

故事最初以單身女性的海螺在福岡的生活為背景，後續隨作者搬遷至東京世田谷區的櫻新町，舞台也隨之轉移至東京，並加入了與丈夫「鱒男」結婚後的家庭點滴。這部由EIKEN公司製作的動畫，透過「磯野家」與「河豚田家」三代同堂的日常，描繪出包容與情感聯繫，展現出家庭成員間最深厚的情感紐帶。

角色介紹：個性鮮明的「海洋系」一家人

█ 河豚田海螺（フグ田サザエ）

本作品主角，性格快活開朗，對甜言蜜語沒轍，常與弟弟打鬧。嗜好是推理小說與購物，擅長家務與運動，最討厭青蛙。

█ 河豚田鱒男（フグ田マスオ）

海螺的丈夫，婚後居住在磯野家。性格憨厚，是大家公認的老好人。

█ 河豚田鱈男（フグ田タラオ）

海螺與鱒男的3歲兒子。好奇心旺盛，特別喜愛炸蝦與可樂餅等油炸料理。

█ 磯野鰹（磯野カツオ）

海螺的弟弟，磯野家的長子。光頭造型是其標誌，性格活潑好動、喜歡惡作劇，熱愛棒球卻最討厭學校作業。

█ 磯野裙帶菜（磯野ワカメ）

海螺的妹妹，妹妹頭造型的小學一年生。性格天真單純，常跟著哥哥一起調皮。

█ 磯野波平（磯野波平）

海螺的父親，磯野家的大家長。頂上僅有一根毛髮的上班族，平時喜好圍棋與盆栽，卻有著缺乏方向感的一面。

█ 磯野舟（磯野フネ）

海螺的母親。相較於波平，性格較為嚴厲，在劇中常有教訓子女、支撐家庭的重要場面。

MOMO親子台誠摯邀請：全家共賞的幸福食光

MOMO親子台表示：「《海螺小姐》以溫柔且真實的方式，描繪家庭生活的點點滴滴，不僅能讓孩子學習尊重、體貼與家庭價值，也能讓家長在熟悉的情境中找到共鳴，是一部真正適合全家一起安心觀賞的經典動畫。」

《海螺小姐》將於2026年1月26日起，每週一至週五晚間7點於MOMO親子台首播。在晚餐時刻，邀請您與家人一同感受這份海洋家族的療癒魔力。

【節目播出資訊】

節目名稱：《海螺小姐》（サザエさん）

播出頻道： MOMO親子台

首播日期： 2026年1月26日（週一）起

播出時間： 每週一至週五 19:00 - 19:30