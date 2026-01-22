《太空百合戰鬥姬》性向不分貴賤 好人、壞人與大爛人到處都有
來自陰蒂星的百合公主賽拉，為了拯救被直白男星人綁架的前女友，她搭上了來自上個世紀、有著過時父權思想的「糟糟太空船」、遇到了可愛的雙性戀歌手小洛，他們結伴冒險前往尋找武器專家：變裝皇后「刀鋒」的幫助，好讓賽拉得以招喚出象徵女同性戀符號的皇室雙頭斧......
這是去年在金馬奇幻影展秒殺加場的神片《太空百合戰鬥姬》的劇情簡介，乍聽之下是個超級「政治正確」的故事，但電影卻以極盡惡搞的劇情與笑點，再加上葷素不忌的大尺度成人動畫表現手法，不僅狠狠嘲諷了有毒的男子氣概、也透過各式各樣的角色告訴觀眾，任何性別、性向，都可能會遇到一樣的困境，也都有好人壞人跟爛人。
逛書店
即將於1月23日(周五)上映的《太空百合戰鬥姬》，於日前舉辦了台灣唯一一場的特映會，獲得現場影評人一致喝采，如「能一掃你腹中累積已久的陰霾和幽怨，讓你從頭到尾捧腹大笑」、「是一部徹底女性自主的政治諷刺神作」、「就算你是又白又硬的又直的男子漢也會感受到滿滿的溫暖」等高度評價，還有跟《太空百合戰鬥姬》一樣以創作腦洞大開的動畫知名的網紅床編故事也表示：「這是一場百合宇宙與直男星系對撞的喜劇大爆炸！」
特映當天也邀請了如FeiFain 飛帆、酸酸、帕米等酷兒網紅，他們也紛紛表示「很開心終於看到這麼ㄎㄧㄤ的動畫，我們女同志值得！」、「本片特別推薦給女同志、性別平等教育工作者，覺得父權應該消失的你。」以及「很風趣的女同動畫喜劇片，角色都超可愛，尤其是三隻白直男。」等好評。
晨曲電影推出特典好禮，除了預售票加贈電影裡直白男詳細介紹的遊戲卡外，入場觀眾只要購買 1 月 23 日至 1 月 29 日期間《太空百合戰鬥姬》電影票一張即可兌換《太空百合戰鬥姬》英雌救美燙桃紅金版A3海報一張。海報採用高級厚磅鑽卡，畫面中使用到少見的螢光紅螢光綠，覆上霧膜並於片名及背景燙上稀有的桃紅色金箔！呈現高級手感與絢麗閃耀的視覺色彩！《太空百合戰鬥姬》於全台33間戲院上映。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言