《天使之卵》首週特典曝光 將天野喜孝經典手繪推向極致

由《攻殼機動隊》導演押井守與《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造的日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》，將於1月9日全台震撼上映40週年4K紀念版。

片商揭曉上映首週特典，一次祭出兩款極具收藏價值的特殊工藝限量海報，分別為「美版原文 A3 夜光海報」與「杜比限定版 A3 燙金海報」，結合夜光、燙金、霧油、局部上光與磨砂等多重工藝，紙質選用厚磅高級鑽卡，完美烘托大師經典手繪風格，勢必掀起影迷搶收熱潮。

《天使之卵》為押井守導演首部原創動畫長片，由天野喜孝擔任美術指導與原始概念設計。作品以近乎單色的色彩配置、極少對白，以及僅約 400 個鏡頭（約為一般動畫作品的三分之一）的極簡表現手法，於 1985 年以 OVA 形式問世。其神祕深邃的世界觀、獨樹一幟的影像語言與精緻絕美的畫面風格，被譽為動畫史上最具影響力的經典之一，亦成為無數後世創作者致敬與靈感的源頭。

此次《天使之卵》迎來 40 週年，導演押井守親自監修 4K 修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界全版本，以前所未有的殿堂級規格重生。作品於去年 11 月先後在日本與美國上映，日本 10 天內票房突破 3700 萬日圓（約新台幣 750 萬元），觀影人次約 1 萬 5 千人；美國方面則於短短兩天內創下約 67 萬美元（約新台幣 2100 萬元）的票房成績，在僅約 400 家戲院上映的規模下，首週即衝上美國票房排行榜第 4 名，引發國際影迷與業界高度關注。

《天使之卵》首週特典公告：凡於 1 月 9 日至 1 月 15 日期間購買《天使之卵》上映首週一般版電影票 1 張，即可兌換「《天使之卵》美版原文 A3 夜光海報」1 張。圖/甲上娛樂提供

凡於 1 月 9 日至 1 月 15 日期間購買《天使之卵》上映首週一般版電影票 1 張，即可兌換「《天使之卵》美版原文 A3 夜光海報」1 張。海報採用厚磅高級鑽卡紙質，表面以霧油處理，並搭配局部上光與磨砂效果，呈現豐富層次感，關燈後更會散發幽幽綠色夜光，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致，數量有限，影迷不容錯過。

此外，自 1 月 9 日起上映期間，凡購買《天使之卵》任一杜比場次電影票 1 張（Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos、Dolby Atmos），即可獲得「杜比限定版 A3 燙金海報」1 張。此款為杜比全版本專屬特典，海報片名與杜比 Logo 皆採局部燙金工藝，並搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感，質感尊貴、極具收藏價值。兩款特典恕不得合併領取，數量有限，贈完為止。

《天使之卵》描述一名少女守護著神秘巨蛋，深信其中孕育著天使；背負十字槍的少年為追尋夢中巨鳥來到荒廢城市，兩人產生微妙連結，卻在某個夜晚迎來命運的轉折。《天使之卵》40週年4K紀念版將於1月9日全台震撼獻映，杜比全景聲與杜比視界全版本同步登場。更多資訊👉甲上娛樂官方FB

《天使之卵》首週特典公告：自 1 月 9 日起上映期間，凡購買《天使之卵》任一杜比場次電影票 1 張，即可獲得「杜比限定版 A3 燙金海報」1 張。圖/甲上娛樂提供

《天使之卵》美版原文A3夜光海報(左圖)關燈後散發幽幽綠色夜光(右圖)，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。圖/甲上娛樂提供

《天使之卵》40週年4K紀念版。圖/甲上娛樂提供