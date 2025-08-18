《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》43張劇照大公開 美術指導滝口比呂志揭密創作心法

今夏最浪漫奇幻的愛戀動畫《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》，將於8月15日率先在日本浪漫上映，電影融合奇幻愛戀、幽默暖心與細膩視覺風格，自在安錫國際動畫影展奪下評審團大獎後便備受矚目，8月22日(五)即將在台灣正式登場。本片精緻的美術與獨特的畫風，由曾擔任《天氣之子》美術指導的滝口比呂志親手操刀。日前，他在訪談中首度揭開幕後創作細節，讓粉絲對大銀幕上的奇幻世界更添期待。

滝口比呂志表示，為了讓觀眾在潛意識中感受到角色的真實與生命，他會從角色的性格與成長背景出發，反覆構思並注入情感，他說：「我會想像角色的一生，甚至角色的每日生活，讓真實的痕跡藏在空間設計裡。」例如，男女主角史蒂芬與人魚公主恰歐初次相遇的醫院場景，特意採用深綠基調並搭配鮮明對比色，營造衝擊感與港片般的戲劇氛圍，令這場命運的邂逅格外深刻。

而在美術表現上，滝口比呂志融合3D 線條渲染與手繪質感的混合技法，讓背景既有數位的精準感，也保有溫度與生活氣息，從淋浴室的水痕、船模的細節、舵輪的質感，到室內空間的高低差設計，從色彩到細節，每個畫面都由美術團隊精雕細琢，他強調：「背景不是靜止的畫，而是角色的延伸，能讓觀眾感覺角色真正在這裡生活。」

為讓影迷將電影中的浪漫情感延續收藏，CATCHPLAY 亦宣布推出首周戲院限量特典「甜蜜蜜婚禮版海報」，將人類與人魚的世紀婚禮定格成永恆記憶。凡於 8/22（五）至 8/28（四） 期間購買《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》電影票乙張，即可兌換限量 A3 海報乙張（數量有限，換完為止，一人限換四張）。活動詳情請見CATCHPLAY官方專頁。

電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》描述在人類與人魚共存的未來城市，海洋與陸地之間不再有界線，平凡上班族史蒂芬(Stephan)在一場偶然的事故後，竟被來自海洋王國的人魚公主恰歐(Chao)當眾求婚。這段突如其來的命運羈絆，不只讓史蒂芬的生活天翻地覆，也揭開了一段藏在海潮與記憶深處的奇幻過往。恰歐，真的能成為一名人類的妻子嗎？而史蒂芬，是否準備好迎接這場愛情帶來的未知與改變？《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》即將於8月22日正式上映，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》首周限量特典「甜蜜蜜婚禮版海報」公布。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》史蒂芬與人魚公主恰歐初次相遇的醫院場景，特意採用深綠基調並搭配鮮明對比色，營造衝擊感與港片般的戲劇氛圍，令這場命運的邂逅格外深刻。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》本片精緻的美術與獨特的畫風，由曾擔任《天氣之子》美術指導的滝口比呂志親手操刀。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》自在安錫國際動畫影展奪下評審團大獎後便備受矚目。圖/CATCHPLAY提供

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》滝口比呂志融合3D 線條渲染與手繪質感的混合技法，讓背景既有數位的精準感，也保有溫度與生活氣息。圖/CATCHPLAY提供

