2025漫博會／《柯南》《Silent Witch沉默魔女的秘密》《歌之☆王子殿下♪》等強作全到齊

一年一度的漫畫博覽會即將於7/24~7/28登場，曼迪傳播帶來最火熱的動漫周邊：特級強作《名偵探柯南 獨眼的殘像》《戀與深空》《戀與製作人》《孤獨搖滾!》《SPY×FAMILY間諜家家酒》、文藝復興經典《亂馬1/2》《棋靈王》《神劍闖江湖》、致敬京阿尼《Free!》《紫羅蘭永恆花園》《弦音》，全場近3千款周邊商品，再推超賺6大福袋、不只滿額現送好禮、買更多還可參加抽獎活動！

配合即將上映的《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》，再為粉絲爭取日版特典預售票，數量有限售完為止！7/26更邀請為7月新番《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡配音的聲優會澤紗彌舉辦簽名會，限額150名參加，更多活動資訊請關注👉曼迪官網

票房紅盤《名偵探柯南 獨眼的殘像》新品首發！集結多部強作周邊一次買齊

又到了《名偵探柯南》的季節！今年最新電影《名偵探柯南 獨眼的殘像》不只票房期待破億，最新商品也來勢洶洶，超過百款台日版新品登場，包含必收的壓克力角色立牌、胸章、小午安枕、T恤、馬克杯、玩偶吊飾等周邊，看完電影意猶未盡，快來逛展一次收齊！先前僅能透過預購才能買到的《戀與深空》周邊終於現貨登場，心影瞬間、極空迴響、臨空Q報三系列，美圖周邊直接帶走。加碼《戀與製作人》拼圖屏風壓克力，以及真正顧眼鏡的美圖眼鏡布，讓您買得心滿意足！還有超有梗作品《孤獨搖滾!》中帥氣的團結BAND周邊、《SPY×FAMILY間諜家家酒》中可愛就是正義的安妮亞設計商品，更多寶物等粉絲現場挖掘哦！

《名偵探柯南 獨眼的殘像》日版玩偶吊飾。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南 獨眼的殘像》胸章。圖/曼迪傳播提供

京阿尼筆下最優美篇章《Free!》《紫羅蘭永恆花園》《弦音》眩目新品

暱稱為「京阿尼」的京都動畫公司，以充滿透明感的畫面表現及纖細的敘事功力，每每觸動動畫迷心緒，旗下女性向三大作品《Free!》《紫羅蘭永恆花園》《弦音》最新周邊於漫博公開。曼迪傳播以高規格的設計及製作，傾全力於周邊商品上重現其獨特並優美的畫面，期待粉絲能收藏這份得來不易的美好。

《紫羅蘭永恆花園》壓克力場景組。圖/曼迪傳播提供

漫博獨賣《劇場版 歌之☆王子殿下♪》日版特典套票，限量推出

由「QUARTET NIGHT」主演的最新電影《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》8/8即將在台上映，曼迪特別爭取日版特典「演唱會銀帶」，以預售票形式於曼迪攤位快速窗口販售，銀帶共4款隨機，售價為每組350元，數量有限售完為止。攤位內更有多款劇場版限定商品，演唱會前快來做好應援準備吧！

《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優會澤紗彌首度來台，7/26舉辦見面&簽名會

在7月最新動畫《Silent Witch沉默魔女的秘密》中聲演Ｉ人魔女莫妮卡．艾瓦雷特的聲優 會澤紗彌，應曼迪邀請首度來台，7/26於漫博大會舞台區舉辦台灣首次見面&簽名會，會澤紗彌在17歲時從甄選中脫穎而出成為聲優，一路以精湛配音及歌唱演出獲得粉絲支持，她曾聲演《偶像大師 灰姑娘女孩劇場》關裕美、《契約之吻》木更、《勇氣爆發Bang Bravern》露露、《歲月流逝飯菜依舊美味》星奈奈等主要角色，成績亮眼。本次活動開放150名粉絲參加，可獲得本人親筆簽名板及最新動畫周邊，機會難得敬請把握！

《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優 會澤紗彌 見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

真夏好康出擊！漫博限定6大福袋限量開賣，多種滿額加碼送，還能抽一番賞

漫博必搶福袋都在曼迪！本次推出限定大幸福袋及小確幸袋，要帶給動漫迷滿滿幸福味！包含《名偵探柯南》《Free!》《孤獨搖滾!》《戀與製作人》《棋靈王》，6種福袋最低66折，最高CP值買到賺到！滿額更推出3階加碼，滿600元贈精美紙袋、滿1000元贈陶瓷杯墊、買滿1500元還可至快速窗口參加抽獎活動，有機會抽到市價7000元以上的新世紀福音戰士1/7比例模型，除此之外，購買《戀與製作人》商品滿200元，獨家加贈收藏小卡1張！快速窗口同時推出多款熱門一番賞，想試手氣快來挑戰！更多訊息👉曼迪FB粉絲專頁

《孤獨搖滾》日版掛軸。圖/曼迪傳播提供

《間諜家家酒》單人被套。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南》大滿幸福袋B。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南 獨眼的殘像》角色收藏卡(10款隨機)。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南 獨眼的殘像》小午安枕。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南 獨眼的殘像》日版壓克力角色立牌。圖/曼迪傳播提供

《名偵探柯南》大滿幸福袋B

《戀與製作人》小確幸福袋。圖/曼迪傳播提供

《棋靈王》小確幸福袋。圖/曼迪傳播提供

《棋靈王》小確幸福袋。圖/曼迪傳播提供