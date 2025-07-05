《怪獸8號》第二季來了 日比野卡夫卡變成怪獸也要守護世界

松本直也創作的超人氣日本漫畫《怪獸8號》（日語：怪獣8号），自2020年7月3日起於集英社《少年Jump+》連載至今，廣受好評。

《怪獸8號》第一季動畫已於2024年4月至6月播出完畢。現在，粉絲們引頸期盼的第二季動畫將於2025年7月19日正式開播！ 同時，外傳動畫「保科特休日」也將於7月5日搶先與大家見面，讓大家在第二季來臨前，一解對《怪獸8號》的思念。

《怪獸8號》第二季故事發生在一個隨時面臨巨大怪獸威脅的世界，日比野卡夫卡曾經立志加入防衛隊。然而在多年之後，他放棄了夢想，目前在一間清掃處理怪獸屍體的公司工作。防衛隊第 3 部隊的隊長亞白米娜是卡夫卡的兒時玩伴，在看見她的成就和遇到市川雷諾之後，卡夫卡決定重拾夢想。正當他準備好要追夢時，一隻詭異的怪獸讓他變成了擁有強大力量的怪獸。變成怪獸 8 號的卡夫卡不得不躲避日本各地的追擊，而他仍惦記著加入防衛隊的夢想，如果發生怪獸災害，他隨時做好戰鬥準備。

《怪獸8號》。圖/Disney+提供

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