《戀與深空》4.0版本陪伴玩法升級 浪漫誓約等你來締結

現實3D沉浸式戀愛互動手遊《戀與深空》4.0版本「於深空見證的」於7月3日正式上線。在本次版本中不僅有全新五星思念卡池限時開放，其廣受玩家喜愛的超沉浸戀愛玩法也將再一次深度升級。在深空之下讓我們共同見證這次的浪漫誓約。

還記得與他第一次相見、第一次重逢的畫面、攜手一起走過無數的冒險和甜蜜瞬間。於深空見證之下，誓言落在指尖一點從眷戀到諾言，無數幸福的光點化作與他相伴的點滴回憶，共同開啟下一段旅程。

活動時間：7月3日更新後~7月22日上午4:59

玩家可在限定五星思念「沈星回‧星泊池」、「黎深‧渡雪鏡」、「祁煜‧朝汐嶼」、「秦徹‧明暗界」、「夏以晝‧永無島」中任選三張思念，所選三張思念的許願機率限時大幅提升，占五星獲得機率的75%。同時設置有定向許願、雙重保底機制。在活動期間，玩家累計許願達到指定次數 ，還可額外領取通用配飾「帽子‧霞霧漫」、「深空許願券‧限時」×20、男主「活動思念配套服裝」、自選「當期活動五星思念」等繽紛獎勵。

獵人獲得「於深空見證的」系列思念後，完成指定思念約會，即可在「傾心之約」進度獎勵中，免費領取全套「我」的高級手工訂製禮服！而當獵人擁有「我」的婚紗和他的禮服（原色或幻色均可）後，即可在「成就」中免費領取對應款式「我」的「高級訂製戒指」！此刻交換的誓言，將於深空永存——在異象空間中舉辦的誓約典禮上，與他留下一份關於浪漫的特別紀念！

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

全新活動「日落之前 誓言之後」即將開啟！

參與活動，體驗專屬劇情，免費獲得「深空許願券‧限時*20」、「鑽石*1500」、「我」的日常裝扮、通用飾品等典禮特別獎勵，還可解鎖他的特別訊息及動態！

活動時間：7月3日更新後~7月22日上午4:59

兌換商店截止時間：7月23日上午4:59

小小的本子承載滿滿的回憶，記錄下與他的無數甜蜜時刻。超高自由度全新戀愛玩法「手帳」也將在本次更新中正式上線。不僅每一處細節都可以自由DIY，還有超多風格組件滿足創作需求，將與他的日常點滴、心動回憶全部記錄。

主題手帳製作活動「誓言與你」即將開啟

活動時間：7月3日更新後~7月22日上午4:59

參與活動，即可領取全套「摯年」系列手帳組件；跟隨活動任務使用主題組件製作手帳，還可領取全套「綺時」系列手帳組件！

4.0版本全新「小工具」功能上線！「資訊展示」、「貓很想你」、「照片展示」三種類型小工具，讓臨空市的日常占領你的手機桌面！體力、日活躍度、今日UP芯核……遊戲內多種資訊可自選在「小工具」上展示，方便獵人隨時查看。更有小貓前來認領，讓他陪伴你的每一天吧！根據你上次登錄遊戲的時間和當前現實時間，貓貓們還將展示各種不同的狀態和對話~

有時陪伴只需要一段與你同頻的呼吸，一片獨屬你們的靜謐夜晚。伴著他的氣息入眠，共度最幸福的入睡時光。4.0版本新增「陪我睡覺」功能，陪伴系統全線均可開啟「實景相伴」AR模式！ 無論是工作學習，還是健身入睡，都有他在你身邊陪伴，給予獵人最沉浸的體驗。

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

全新常駐作戰任務「靈空行動」即將開啟！

接取「卡利花的迴響」行動任務，與他一同解決突發事件與阻礙，即可獲得「鑽石*12930」、「極空許願券*28」等豐厚報酬！

不僅如此，日常作戰玩法「開放軌道」新增「波動軌道」模式60層，「穩定軌道」層數上限增加至300層。更有「訓練室」新增「搭檔訓練」模式，和不同搭檔身分的他自由演練，增進戰鬥中的配合默契！

除去以上參與豐富的版本活動，體驗全新系統玩法，獵人即可獲得「190抽免費抽卡資源、5套婚紗禮服套裝＆戒指、1張「全新五星思念」，更有5套免費服裝、限定飾品、拍照道具、聊天泡泡、養成道具等好禮！

最後，伴隨本次版本更新，《戀與深空》也將在台北市舉辦Roseland特別快閃活動——深空見證‧誓約同行。

在深空見證下，邀請獵人度過幸福時光，將此刻的悸動凝成永恆。

《戀與深空》Roseland快閃活動

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》4.0版本正式上線。圖/翡莉絲網路科技提供