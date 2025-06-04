SLSMusic十週年音樂會《PiaCon: Reunion》 VTuber「浠Mizuki」跨次元助陣

VTuber 浠 Mizuki 與神秘嘉賓，演繹動漫經典神曲

突破虛實邊界的夢幻合作即將展開！YouTube 超人氣鋼琴頻道 SLSMusic 為慶祝十週年與突破 50萬訂閱的雙重里程碑，將於 7/12 Zepp New Taipei 舉辦歷來最大規模音樂企劃《PiaCon: Reunion》。本次演出集結多位神秘嘉賓與風格多元的音樂人，更特別邀請超人氣 VTuber 「浠 Mizuki」與 SLS展開跨次元的聯合演出！這場突破性的演出，不僅將打破現實與虛擬的界線，更是浠 Mizuki 邁向大型實體專場的關鍵前哨戰！

緊接著在 7 月 19 日，浠 Mizuki 將再度登上 Zepp 舉辦首場個人專場演唱會《Luminous》。本場演出由「子午計畫」策劃，將「音樂 × 宇宙 × VTuber」的主題概念，融合樂團編制、虛擬視覺與舞台設計，打造一場沉浸感十足的宇宙主題音樂旅程。連續兩週攻佔 Zepp，浠 Mizuki 將帶領粉絲展開一場視聽與想像力的跨次元冒險。

「浠 Mizuki」 7 月 19 日首場個人專場演唱會《Luminous》活動主視覺。圖/鍵魂音樂提供

網路人氣延伸至實體舞台

SLS也以 VTuber 身分「Silvers」活躍於子頻道，過去曾與多位人氣 VTuber 合作音樂、虛擬演出，累積深厚圈內支持。曾與小浠多次於線上進行直播與單曲的音樂合作，觀眾反應熱烈，合作單曲皆好評如潮、成績亮眼，引發 ACG 音樂圈與鋼琴界話題。這次終於實現粉絲期盼，小浠將透過即時影像與聲音技術於現場即興互動，與SLS共演一場科技與情感交織的跨次元音樂會。

《PiaCon: Reunion》Silvers 與小浠多次於線上合作演出，默契十足，擦出跨次元音樂火花。圖/鍵魂音樂提供

本次《PiaCon: Reunion》耗資百萬製作，首度挺進曾有 YOASOBI、RADWIMPS 等人氣團體演出的 Zepp New Taipei，跳脫傳統古典鋼琴音樂會框架，以高規格打造演唱會等級的視聽饗宴。演出將匯聚多位風格獨具的實力音樂人，包括吉他演奏家「小花岳揚」、知名爵士鼓手「大包」，以及更多來自不同領域的音樂人，共同呈現多元跨界的魅力，帶來前所未見的音樂體驗。

被譽為「台版 Sungha Jung」之稱的吉他演奏家小花岳揚，以技巧高超又獨具個人風格的「Fingerstyle」演奏廣受樂迷喜愛，本次將以吉他與鋼琴交織音場，展現純粹又富張力的旋律對話。

知名鼓手大包 / 林宥廷，活躍於台灣、日本與兩岸音樂圈，曾與嚴爵、陳華、Matzka 樂團等多位音樂人合作，擅長以靈活節奏與細膩律動編織現場氛圍，為演出注入豐沛能量。

《PiaCon: Reunion》吉他演奏家小花岳揚攜手 SLSMusic，展現純粹音樂對話。圖/鍵魂音樂提供

《PiaCon: Reunion》知名爵士鼓手「大包」將以節奏魅力注入演出活力。圖/鍵魂音樂提供

YouTube 百萬樂迷力讚：「這就是原曲的靈魂重生！」現場版本更將全面升級！SLS 也被譽為「最懂原曲情感的鋼琴家」，他的改編作品總能將旋律轉化為情緒畫面，每一次詮釋，從編曲層次、演奏技術、情緒掌握到氛圍營造都精準到位，讓人聽見音符背後真正的故事。

這次在 Zepp New Taipei 的現場演出，將以演唱會等級製作全新演繹這些經典曲目，呈現出更為深刻的音樂體驗。如果你曾感受到他的 YouTube 影片的魅力，那麼現場的表現無疑會帶來更大的震撼！

《PiaCon: Reunion》SLS 被譽為「最懂原曲情感的鋼琴家」。圖/鍵魂音樂提供

現場演出曲目搶先曝光

經典動漫神作 × 原創鋼琴改編的完美融合，一場只此一回的音樂饗宴！《葬送的芙莉蓮》《我推的孩子》《咒術迴戰》等多首經典動漫改編驚喜曲目現場揭曉！

●鬼滅之刃〈紅蓮華〉

●刀劍神域〈ANIMA〉

●進擊的巨人〈紅蓮の弓矢〉

●罪惡王冠〈My Dearest〉

活動限定周邊｜Fandora 聯名打造收藏級紀念品

本次音樂會更特別與知名品牌 Fandora 合作，推出限定聯名周邊商品，僅於限定時間販售，無論是時尚T恤、獨特造型立牌、實用帆布袋，還是精美的辦公桌墊，每一款都蘊含著SLS十年音樂旅程的印記，絕對是樂迷必收藏的珍品。

《PiaCon: Reunion》Fandora 聯名限定周邊。圖/鍵魂音樂提供

用鋼琴敲響靈魂的音樂創作人，亦是 VTuber Silvers

自 2015 年以「ONE TAKE 真實演奏」「不露臉拍攝」風格走紅，SLSMusic 至今累積超過 500 部高質感鋼琴改編作品、全球破億觀看。除了鋼琴家身份，SLS 也以 VTuber「Silvers」活躍於虛擬舞台，經營與多位知名 VTuber 合作的企劃頻道，擁有一票忠實粉絲。其跨越現實與虛擬的雙重身份，也為這次演出注入更多可能性。曾與 大港開唱、雷亞遊戲、FF14、誠品書店 等品牌合作，2022 年更榮獲 YouTuber 領域最高榮耀「走鐘獎」肯定。

歷史時刻，誠摯邀請你見證

這場融合虛擬與現實的音樂盛會《PiaCon: Reunion》將是跨次元的震撼演出與視聽體驗。不僅是對過去十年創作的回顧，更是對未來音樂邊界的探索與突破。誠摯邀請所有動漫音樂愛好者、虛擬歌手迷與鋼琴音樂粉絲，共同見證這場歷史性的音樂盛典。✏️7月12日(六)19:00~21:00👉PiaCon: Reunion 活動資訊