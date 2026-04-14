愛奇藝3部都市愛情劇精選推薦：《蜜語紀》《鋼鐵森林》《危險關係》

向來以多元精品陸劇內容深受觀眾青睞的愛奇藝國際版，精選近期播映3部都市愛情陸劇，為用戶提供不斷更新、精彩不間斷的追劇盛宴！

《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠領銜主演，故事講述在婚後6年決定離婚的豪門媳婦許蜜語，從飯店清潔工重新做起，展開新的逆襲人生；《鋼鐵森林》由井柏然領銜主演，「腹黑」執著的性格是一大看點，後期三角戀愛關係更是火花十足「修羅場」；《危險關係》由孫儷、吳慷仁上演犯罪機智對決心理攻防戰，高知識份子如何擺脫情感操控，將病態罪犯繩之以法。

以下為您整理精彩劇照及詳細劇情介紹：

1、《蜜語紀》鍾漢良、朱珠上演都市愛情逆襲

由鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》正式定檔4月13日於愛奇藝國際版全網首播，劇情講述朱珠所飾演的「許蜜語」在六週年結婚紀念日發現丈夫出軌，毅然決然淨身出戶，告別豪門闊太太生活並重新踏入職場，從飯店清潔工開始做起，開始了她的重生與逆襲。與此同時，她遇見了由鍾漢良飾演的飯店王牌經理人「紀封」，兩人同舟共濟，並在相處中滋生出情愫。

《蜜語紀》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《蜜語紀》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《蜜語紀》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

2、《鋼鐵森林》井柏然化身腹黑教授 十年暗戀蔡文靜先婚後愛

《鋼鐵森林》由井柏然、蔡文靜、秦俊杰主演，故事以一具離奇女屍揭開序幕，屍體遺留的金箔線索，牽動塵封五年的「8·17殺警案件」，讓過往未解的疑點再次浮上檯面。蔡文靜飾演的刑偵女警「周瑾」，正是當年殉職刑警的妹妹，為追查兄長死因投身警界，隨著案件重啟，她也一步步逼近真相核心。

井柏然在劇中飾演犯罪心理教授「江寒聲」，帶著禁慾又腹黑、偏執的角色特質，在面對暗戀多年的「周瑾」時，又變成戀愛腦，在「先婚後愛」的狀態下，更顯得對這段感情患得患失。井柏然自己都形容，這次的角色帶有淡淡的瘋感，是一個「小狼狗」的狀態。後續「周瑾」與臥底前任「蔣誠」重逢，進化成三角戀愛修羅場，情感張力十足。

《鋼鐵森林》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《鋼鐵森林》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《鋼鐵森林》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《鋼鐵森林》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

3、脫離情感操控！《危險關係》孫儷、吳慷仁對手戲超窒息

由孫儷、吳慷仁主演的《危險關係》於愛奇藝國際版熱播，衝上週榜第四名，以「教科書級別」的演技張力，將一場病態的情感拉扯演繹得淋漓盡致。劇中，孫儷飾演的教授「顏聆」原本理性清醒，為查明閨密命案不惜深入險境調查PUA情感詐騙，殊不知真正的「大魔王」早已滲透她的生活。吳慷仁飾演的心理醫生「羅梁」透過長期情感操控，涉及多起犯罪，在他鎖定「顏聆」並與她結婚後，更是想盡辦法讓對方在不自覺中陷入孤立無援的處境，手法精密令人不寒而慄。

孫儷與吳慷仁首次合作，稱讚對方是「非常優秀的影帝」，而吳慷仁談及角色詮釋，他坦言初讀劇本時曾一度猶豫，擔心表現流於俗套，「羅梁這個角色很困難，前期要拿捏若有似無的分寸，不能讓人反感。」他進一步分析角色本質，認為羅梁是一個極端矛盾的存在，「以結果來說，他是一個不該存在於這個世界上的人，是壞人，但同時又非常了解人性，甚至享受自己生病的狀態，這種複雜性才是最可怕的地方。」

結局預告中，孫儷飾演的「顏聆」已經從情感操控中覺醒，並聯合警方打算將「羅梁」繩之以法。兩人於警笛聲中正面對峙，「羅梁」坦承曾對「顏聆」母親下手，直言「我不能讓她活著，她會破壞我們的關係」一句話徹底擊碎「顏聆」最後的心理防線，情緒瞬間爆發。該場重頭戲為求呈現最佳狀態，劇組耗時兩天拍攝，也成為全劇最關鍵的情緒爆發時刻。《危險關係》於愛奇藝國際版熱播中。

《危險關係》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《危險關係》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《危險關係》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供