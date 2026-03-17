《21世紀大君夫人》IU♥邊佑錫搭檔浪漫喜劇！現代宮廷劇╳架空背景設定劇照公開

❖ IU ╳邊佑錫 推開21世紀現代王室大門

❖王室vs. 平民竟簽訂「契約婚姻」？

❖打破命運＆階級的「越界羅曼史」即將展開

Disney+ 驚喜宣布浪漫喜劇《21世紀大君夫人》定檔於4月10日上線！兩位超人氣巨星 IU 與邊佑錫將共譜由「契約婚姻」而起的皇室戀曲。故事聚焦深受百姓愛戴的理安大君，當皇室內部暗潮洶湧、他被各方壓力推向婚事之際，選擇與韓國頂級財閥的繼承人成熙周締結一樁契約婚姻。兩人原本各取所需，卻在並肩進退的過程中漸漸產生不一樣的情愫，讓一切計畫開始偏離劇本、朝著意料之外的方向發展。

《21世紀大君夫人》由IU （《苦盡柑來遇見你》、《我的大叔》）飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周，邊佑錫（《背著善宰跑》、《大力女子姜南順》）飾演理安大君，並由朴峻華（《還魂》、《金秘書為何那樣》）執導、以及柳智源編劇。

《21世紀大君夫人》前導預告 4月10日開播

《21世紀大君夫人》搶先公開精彩劇照

《21世紀大君夫人》IU 飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》邊佑錫飾演深受百姓愛戴的理安大君。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》魯常泫飾演理安大君摯友、熙周學校前輩「閔正宇」。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》孔升妍飾演王妃世家出身「尹怡朗」。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍讀本照

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》演員讀本照。圖／Disney+提供

《21世紀大君夫人》作為2026年於Disney+重磅登場的韓劇新作之一，更有多部口碑爆棚的亞太影劇都正於 Disney+ 熱播中。4月10日敬請鎖定Disney+觀賞最新浪漫韓劇《21世紀大君夫人》。