《逐玉》張凌赫自加戲「掰臉親」甜翻 假洞房低語：把我衣服脫了

由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》改編自作家團子來襲的同名小說，甫開播隨即攻佔各大熱搜榜，雪地撿夫的浪漫開場跟先婚後愛的甜蜜小夫妻日常，成功帶起追劇話題，兩位主演不僅顏值契合，溢出螢幕的CP感更讓粉絲嗑到上頭。值得一提的是，為劇量身打造主題曲〈我對緣分小心翼翼〉的林俊傑，在首播當晚(6日)也驚喜現身主演群直播分享創作靈感，為劇集再添話題熱度，使《逐玉》開播後討論持續延燒，成為近期備受關注的古裝劇之一。

《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

劇裡樊長玉的父母慘被山賊殺害後，她便遭無情退婚，對方媽媽甚至到處散布她是天煞孤星的流言，謝征為了躲避追查並幫助長玉保住祖宅，於是點頭答應假扮她的入贅夫婿。

未料前未婚夫在得知她即將成婚後，竟半夜登門表示願意娶她為妾，遭到拒絕後更在婚禮當天鬧場，試圖羞辱樊長玉，渣男行徑令人火冒三丈。所幸謝征在關鍵時刻挺身而出替長玉出頭，讓不少觀眾直呼解氣，紛紛留言表示「這個贅婿不但帥，還特別護妻」，角色沉穩又霸氣的氣場，也讓張凌赫被封為史上最帥贅婿。

除了爽感劇情，張凌赫跟田曦薇的臉頰吻戲也在播出後迅速登上討論榜，而官方釋出的花絮更揭露了這場戲的誕生過程。原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，他要田曦薇在親他之前，先把他的臉掰過去，這個動作讓原本單純的親吻多了俏皮與曖昧的氛圍，導演看過之後認為效果非常自然，決定把這個版本保留在正片中。花絮曝光後，觀眾紛紛表示這個小動作甜度爆表，甚至有人形容是今年古裝劇中最自然的一場臉頰吻。

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

在第5集中，兩人還上演假洞房橋段，新婚之夜，長玉發現大伯與大伯母躲在門外試探兩人是否是假結婚，為了不露餡，她只好與謝征同床共枕，兩人從生硬的貼臉互動到逐漸靠近，情緒層層推進，謝征甚至低聲說出「把我衣服脫了」，曖昧氣氛急速升溫。導演在拍攝時採用留白手法，例如以燭光剪影呈現動作、放大呼吸聲與細微表情，讓畫面更具想像空間，播出後觀眾紛紛激動表示這段戲比真洞房還撩人，話題更迅速登上社群熱搜。

其實早在2023年的愛奇藝尖叫之夜活動上，張凌赫跟田曦薇就曾同框亮相，當時兩人互動自然，還有粉絲為兩人創作CP故事，如今從粉絲幻想到官配成真，不少人都感到相當興奮，對於觀眾的期待，張凌赫笑說：「大家開心就好，謝謝大家。」田曦薇則表示，希望最後呈現的作品不會辜負大家。

張凌赫跟田曦薇在劇中各有不少動作戲，田曦薇苦練棍法與雙刀，而張凌赫則練習長刀與長槍，兩人在排練場反覆練習動作，從基本步法到兵器運用都十分認真，張凌赫在完成高難度動作的練習後笑稱，就等現場見證奇蹟了。

這些訓練成果也在劇中一一呈現，劇裡長玉面對大伯帶人闖入家中，試圖搶奪祖宅，她霸氣地拿起棍子擊退多名混混，讓觀眾看見角色的堅韌與魄力；而謝征雖然負傷，仍在關鍵時刻出手相助，兩人配合默契十足。令觀眾更加期待後續兩人在戰場殺敵的戲份。

除了張凌赫跟田曦薇的高顏值CP組合吸睛外，《逐玉》也請來金曲歌王林俊傑演唱主題曲〈我對緣分小心翼翼〉，昨晚他在劇集宣傳直播中驚喜現身，分享創作歌曲的靈感，他表示自己最初看到劇集片花時，印象最深的是開場殺豬妹的畫面，田曦薇聽完立刻驕傲地說：「就是我！」林俊傑透露，他希望透過旋律呈現劇情帶來的溫暖與浪漫，因此在創作時特別強調柔和的情感氛圍。

林俊傑還在直播中小唱了一段副歌，田曦薇更化身小歌迷，看見他出現時，先是不敢置信地問「這是AI嗎？」確認是真人後，她馬上催促林俊傑開演唱會，還大讚他說話跟唱歌一樣好聽，張凌赫則笑著調侃她，要她等等去看回放，看看自己見到偶像前後判若兩人的反應，逗得現場笑聲不斷。《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。

《逐玉》。圖/擷取自微博