《扒手道奇》第2季：狄更斯筆下「最帥盜賊」回歸 逃得過法律卻逃不過愛

狄更斯《孤雛淚》改編，澳洲荒野開啟冒險篇章

澳洲原創影集《扒手道奇》第二季（The Artful Dodger Season 2）強勢回歸，再次將查爾斯·狄更斯經典巨著《孤雛淚》（Oliver Twist）中的傳奇人物推向全新高度。原作《孤雛淚》《Oliver Twist; or, The Parish Boy's Progress》深刻揭露維多利亞時代倫敦孤兒的悲慘境遇，描繪主角奧利佛在貧民窟掙扎求生的故事；而在這群邊緣人物中，最具魅力的莫過於機智過人的扒手首領「道奇」。如今，這部改編影集將帶領觀眾見證這位經典角色成年後的全新冒險。

《扒手道奇》第二季影集由《后翼棄兵》湯瑪士·桑格斯特（Thomas Brodie-Sangster）主演，將故事背景延伸至道奇成年後，讓這位昔日倫敦街頭的機智少年，在維多利亞時代的澳洲開啟一場重出江湖的冒險篇章。

道奇白天拿手術刀、晚上重操舊業

《扒手道奇》故事聚焦於「道奇」驚心動魄的雙重生活。來到澳洲後的他，白天化身為受人尊敬的外科醫生，遊走於五光十色的派對與生死攸關的手術室之間；然而，靈魂深處對犯罪的執著與天賦，卻讓他無法徹底擺脫盜賊的本能。當總督千金貝兒出現，兩人萌發了岌岌可危的禁忌戀情，與此同時，一名冷酷的殺人犯正潛伏在港口，更多危險的劫案即將接踵而至，迫使道奇在醫德與犯罪本能間掙扎。

《扒手道奇》第2季。圖/Disney+ 提供

融合澳洲色彩與維多利亞式浪漫

《扒手道奇》不僅是一部犯罪影集，更是一部融合澳洲文化色彩與維多利亞時代美學的視覺作品。全片場景從金碧輝煌的紙醉金迷街道，橫跨到危機四伏的維多利亞港。觀眾將跟隨湯瑪士·桑格斯特的精湛演技，在激烈的搶劫行動與精密的手術對抗中，體驗一場充滿腎上腺素的感官盛宴。這部影集完美結合了文學深度與娛樂性，展現了「道奇」重出江湖後的極致魅力。《扒手道奇》第二季2月10日於Disney+ 播出。

