《韓國製造》70張劇照全公開 玄彬霸氣眼神宣告第二季更狂報復

玄彬、鄭雨盛雙男神主演的韓劇《韓國製造》開播以來熱度不斷，更由韓國數據分析網站FUNdex評選為全球話題韓劇亞軍，本週迎來首季大結局，兩大巨星不僅在監獄內大打出手，玄彬還怒嗆對方「你永遠都贏不了我，你是個蠢豬」。

鄭雨盛則自豪分享為了要激怒玄彬，刻意冷笑、輕浮挑釁幫助對方入戲，讓導演禹民鎬在旁都傻眼直呼「不像在看武打片，簡直是在求生」。而在最後一幕玄彬終於成功上位，預示著第二季絕對會更精彩，他一邊抽菸一邊回頭凝視的霸氣眼神更讓網友直呼「越壞越帥的男人」！

最新劇情中，正當以政府官員身分作保護罩的大毒梟玄彬，將正義的檢察官張健榮抓來處以私刑之後，對方竟迅速反制並買通自己的手下，意圖將他緝捕歸案。兩人在監獄內也終於難忍先前沉痾已久的怒氣，與對方大打出手，提到這場打鬥戲，玄彬、鄭雨盛都強調要絕對「真實」，甚至會加入一些不體面的動作，像是扯領帶、推擠彼此撞牆，讓鄭雨盛拍到後來都不得不形容自己是「對真相有著野獸般偏執的瘋子」。

鄭雨盛也在日前訪問提到，他為了讓玄彬的角色感到不安，經常在現場故意不按排理出牌。例如即興改變語氣、無預警加入動作或冷笑，甚至突然開始唱歌揶揄，都是為了要成功激怒玄彬。玄彬則採用沉默、低頭的表情表達憤怒，會故意咬緊牙關、急促呼吸，「我想呈現一個菁英男人被逼到絕境，瀕臨崩潰的樣貌」。讓鄭雨盛也不得不稱讚：「這就是跟老手合作的樂趣，你丟一個球過去，他不僅接得住，還會用更刁鑽的角度回擊你。」

雖然兩人在戲裡互嗆、鬥毆，但戲外是多年好友，玄彬更自爆出道前就喜歡看鄭雨盛的影劇，一直以他為目標，沒想到有一天能夠演宿敵，「看著前輩的臉要展現出充滿算計與威脅的眼神，其實很有挑戰性」。鄭雨盛在旁則以一種「前輩的驕傲」看著玄彬，稱讚玄彬對藝術的態度讓他感到非常欣慰與自豪。

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

玄彬在《韓國製造》首演雙面大毒梟，在第一季大結局中他彷彿已經毫無人性，不僅背後有總統親信作為靠山，更順利爬上看似夢寐以求的中央情報部局長之位，而昔日的同事列隊對自己鞠躬鼓掌，就連曾經試圖暗害他的課長也不得不屈服為他點菸，然而已經被他擊敗的鄭雨盛是否會就此罷手、貪婪的日本黑幫會不會放過他？

而當玄彬與黑幫首領之女前往越南、向台灣供應商交易毒品時，竟又在一場爆炸中巧遇在越南執行任務的弟弟禹棹奐；得知哥哥竟然是大毒梟，也讓兄弟之間的關係劇烈生變。玄彬是否能夠在四面楚歌的狀態下，鞏固自己的權勢帝國？

《韓國製造》。圖/Disney+ 提供

另外，中華電信1月15日與迪士尼於台北南區服務中心主題店舉行揭幕活動，宣布在台北南區服務中心與高雄服務中心打造迪士尼主題門市，粉絲即日起可打卡拍照。申辦指定方案除享Disney+優惠，還有機會抽洛杉磯、東京迪士尼寵粉行程與多項好禮。此次合作讓用戶不僅能暢享Disney+六大品牌內容，包括現象級強檔動畫《動物方城市》、玄彬年度大作《韓國製造》、及在台北電影節試映即獲好評的《凶宅專賣店》等，還有更多熱播中及即將上線的韓劇、日劇、以及日本動漫等逾155部亞太原創作品。

華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂也表示：「Disney+ 是精采故事之所在。過去幾年來，我們已在亞太地區建立深厚的粉絲基礎與活躍社群，而台灣是迪士尼的核心市場之一。從迪士尼的經典品牌與角色故事，到獲獎無數的全球娛樂內容與亞太原創作品，我們致力於提供粉絲所喜愛的各式娛樂饗宴。藉由這次與中華電信的合作，台灣的粉絲們可以用更輕鬆的方式暢享迪士尼世界級的故事與優質的亞太內容，盡在Disney+。」

