《黑盒子》Pony原作漫畫改編 四個故事四種衝擊揭露人性慾望

影集《黑盒子》由LINE台灣與兔將創意影業共同出品，改編自LINE WEBTOON台灣知名作家Pony繪製的同名短篇漫畫，挑選其中四大人氣單元拍攝，集結新生代與實力派演員陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁共同演出，10月31日萬聖節於LINE TV全網首播，同時公開主視覺海報，以「黑盒子」作為四個單元的核心概念，連結《造物獄》的木雕像、《星際救援》的太空人、《豬人》的豬人，以及《黑白盒子》的流浪漢，打造出詭譎懸疑的氛圍。

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，瀏覽數超過5000萬次，首部電影短片曾獲美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」。影集版本延續前導電影概念，以象徵時間的黑色盒子作為核心，貫穿並改編原作討論最高的四大單元，由導演李昭樺領軍，與《返校》金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚編劇等優秀製作團隊聯手打造，還原漫畫中獨特的氛圍感。

由陸夏、張軒睿主演的《造物獄》單元，以追求完美愛情而「復刻情人」為主題，陸夏劇中化身恐怖雕刻師，與張軒睿上演一段畸形的愛恨糾葛。主視覺海報更以張軒睿等比例的木雕像作為故事核心意象。張軒睿透露，在片場常被自己的雕像包圍，殺青後劇組曾問他要不要帶回家，「我想一想還是不要好了，有次劇組把雕像放在廁所，上廁所的時候就會跟『我自己』對視，感覺超奇怪！」

《黑白盒子》單元結合原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯並改編，李李仁以蓄鬍長髮的流浪漢造型演出，海報中的模樣甚至讓人認不出是本人。李李仁說造型其實不難，只有黏鬍子戴假髮，「只是有點熱！」他直誇這個單元劇情太有趣，「因為是改編漫畫，會多了很多富含想像力和非現實的元素」。莫允雯則挑戰跨越萬年、旅居各國的面具人，為揣摩個時代不同的角色，莫允雯為此做足肢體與語言訓練，在此單元過足戲癮。

粉絲票選最希望改編的《星際救援》，是台灣首部太空科幻片，為真實呈現宇宙氛圍，劇組特地將拍攝場景移至全台首座LED虛擬棚，打造科幻大片場景。此單元由傅孟柏擔任男主角，他平時熱愛太空科幻作品，沒想到有一天竟能飾演太空人，但平常他都是與人對戲，「這次從頭到尾要與CG對戲，必須事前想像對方的回應，並配合特效的需求走位」，對他而言是一項全新挑戰。

《豬人》則創台劇首例，以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材重新改編，鄭人碩與簡嫚書飾演一對離異夫妻，面臨兒子小偉（洪君昊飾），偶然與「豬」靈魂交換的詭譎情況。劇中飾演二寶爸的鄭人碩表示，劇中的父親是非常傳統，嘴上嚴格古板，但心裡對小孩卻有滿滿的愛。」此外他與豬演員有許多精彩對手戲，請大家期待。《黑盒子》10月31日於LINE TV全網首播。

