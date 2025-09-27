《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》父子愛恨拉扯宛如鄭成功、鄭芝龍的歷史情仇

2024 年於台中國家歌劇院登台，喜劇組合「嚎哮排演」音樂劇作品《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》將在十月份凱旋歸來，進軍臺北表演藝術中心。節目團隊表示，在經歷一整年的沙盤推演後，作品將以更完整的「首演加長版」與觀眾見面。

《別叫我成功》以鄭氏父子為靈感發想，但並非歷史劇，而是將鄭成功與鄭芝龍的歷史情仇，轉化為放諸四海皆準的拉扯：一方守護傳統，望子成龍，另一方渴求父親的肯定，卻也無法割捨自我認同。對「成功」想像不同所致的矛盾與對話，直擊親子關係中最難解的課題。

《別叫我成功》發想於疫情期間，當時國際節目因邊境封鎖無法來台，台灣各地場館紛紛提出孵育計畫，公開徵案。

「嚎哮一直是做喜劇、講葷段子的團隊，做什麼最能突破舒適圈？如果由我們來挑戰音樂劇會不會很有趣、很好玩？」

主創人之一黃建豪笑著回憶，為了爭取補助，他們將可能吸引到評審委員目光的元素都納入提案：音樂劇、台語、歷史題材，沒想到竟成功「迷惑」了台中歌劇院；然而，天馬行空的點子走到正式公演同樣困難重重。他們對作品的初始想像，是如同百老匯的《漢彌爾頓》（Hamilton: An American Musical）那樣的嘻哈歷史音樂劇，隨後才發現要在台灣歷史中找到一個可以嘻笑怒罵、穿鑿附會的人物是一點也不容易。

之所以選擇鄭成功，考量是大眾耳熟能詳，且引起政治或意識形態爭議的風險較低。難關接著到來：鄭成功的事蹟過於龐雜，無法在兩個小時長度交代完整。最好的變通方式，是將歷史人物的際遇改成戲中戲，真正的主線則轉向親情，戲中父子關係的衝突與和解，不僅隔空對照鄭氏父子的過往，也是當代家庭常見的困境。

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》。圖/嚎哮排演提供

《別叫我成功》主角是一名在台北經營劇團卻窮困潦倒的藝術家，偶然得知故鄉的父親為了搶救國姓廟而籌辦藝術節，便返鄉自告奮勇擔任導演。原以為可以藉此讓父親理解自己的熱情，沒承想兩人理念不合，籌備大會頓成家務事擂台。

主角如何克服預算不足的難關？對劇場藝術的堅持，是通往成功的跳板還是包袱？整齣戲也是對此一難題的辯證，整個過程也成了節目團隊揶揄劇場生態、補助機制和文化圈「鬼故事」的最佳舞台。

提到音樂風格，黃建豪表示團隊一開始就確定採用台語饒舌，那是提案策略，也是為展現與《漢彌爾頓》同等的演出能量。他們認為台語的音韻特質，與英文一樣富有節奏感，適合以饒舌樂的形式表達。整齣戲使用了兩首原創台語饒舌，主要集中於戲中戲段落，現代感十足的樂風搭配歷史情結，營造強烈的對比與張力；王健任也強調，劇中使用的台語對話都非常生活化，如同上一代老人家的日常對話，讓不懂台語的觀眾也能毫無障礙地理解劇情。

「台語在這裡更像是回到故鄉的聲音，帶來在地的質感。」

《別叫我成功》前前後後花了四年時間打磨，他們都同意這樣的跨度有其必要，因為這部作品並非一開始就有完整劇本，而是透過集體創作慢慢生長，團隊提出各自的角度，不斷篩選、對接。故事固然觸及親情議題，但那更多是作品的底色而非前景，它們源於創作者的生活經驗，卻是自然、甚至無意識地投射在作品構成過程中。觀點，反而是最後才確立的。

「喜劇是很當下的東西。」王建任表示，喜劇的創作過程、觀眾的感受都是即時性的累積。作為喜劇組合，嚎哮排演從不排斥舞台上的突發狀況，他們反而將忘詞、笑場、漏拍等失誤視為與觀眾建立共感的橋樑，「原來演員和我一樣處於當下的時空！」那甚至可以藉著即興演出引爆更強大的喜劇能量。

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》。圖/嚎哮排演提供

「當然這是嚎哮的美學，追求與觀眾同樂，另外也是有非常嚴謹第看待表演的喜劇團體——只是我們相對比較無恥。」黃建豪笑道。

好聽、好看、好好笑，他們說這就是《別叫我成功》的所有亮點。

「看過這齣戲，你就會愛上劇場——但記得指名嚎哮排演，你才會繼續想看劇場。」黃建豪說。

「我覺得它好看的程度是⋯⋯會讓你忘記北藝中心球劇場的椅子有多難坐。」王健任想了一會兒又補充，「對，我們的口號應該這麼下：『讓你忘卻痛苦的喜劇』，嚎哮帶來的快樂多過於椅子坐起來不舒服的痛苦。」

他們就連邀請觀眾進場都充滿喜感。更多訊息👉《別叫我成功》官方粉絲團

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》。圖/嚎哮排演提供