《親密之海》首播太刺激 吳慷仁x李至正真實激情掀高潮

《親密之海》首播獲好評，超越情慾表象貼近世代真實

CATCHPLAY原創話題劇集《親密之海》改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，不僅在金馬奇幻影展首映一票難求，更入圍了本屆紐約亞洲影展（NYAFF），成為自影展成立的24年來，首部也是唯一入選的台灣劇集。於上周五全球首播後收視率表現亮眼，串流平台CATCHPLAY+與LINE TV短短三日即拿下台劇收視排行榜冠軍，除此之外，在Dcard、PTT及各大社群網站廣獲熱烈討論，充斥著「今年必追」和「又情慾又自由，你不看嗎？」等熱烈議題，許多網友盛讚《親密之海》帶有「台劇難得的詩意與情慾雙重氛圍」，不少網友聚焦大膽呈現世代衝突、網路社群影響力與親密距離等社會議題，認為這不僅是情慾戲大尺度的突破，更透過複雜人際網絡細膩刻畫現代人情感的孤獨與困惑。

評論方面，《親密之海》被形容為「赤裸又真實的世代寓言」，影評普遍稱讚其劇本以社會現實作為背景融合文學性及戲劇衝突，使親密關係、慾望、愛、孤獨與控制等心理層次深刻而動人。有網友表示，《親密之海》於敘事與畫面之間找到了極佳平衡，「慾望的流瀉反而讓角色疏離感更深」。更有影評盛讚主角間內斂又爆發的演技，稱李銘順、吳慷仁細緻詮釋「情慾與自我認同」主題，讓人感同身受。

李銘順出浴、吳慷仁與李至正激情戲碼引熱議

在釋出的精采片段中，由李銘順飾演的李憲宏在由吳慷仁飾演的阿榮面前全裸出浴橋段，完全展現孤獨與慾望交錯的瞬間，引起網友震撼討論。李銘順本人背面全裸親自上陣，展現多年演技底蘊與勤練的好身材，網友盛讚其專業又無懼的態度「讓畫面充滿霸氣的張力」，也有觀眾直呼：「好想當阿榮！」

隨之釋出的還有吳慷仁飾演的阿榮與李至正飾演的Patrick之間令人屏息的親密戲。兩人內心的壓抑終於在親密擁吻與床戲中徹底釋放，無論情感細節還是演員肢體語言皆非常到位。特別是吳慷仁面對愛慕的掙扎、羞愧與渴望，與李至正爆發力滿點的互動，讓觀眾深受觸動。網友形容：「吳慷仁和李至正的激情戲細膩且貼近現實，為角色賦予十足厚度，完全跳脫以往台劇保守呈現」。

《親密之海》Patrick深愛阿榮。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》並不僅僅止於激烈情慾戲，更以台灣社會變遷為框架，描繪科技浪潮下人們在社交網路中既連結又孤獨的心境。劇情同時探討親密情慾、新聞倫理、身份認同與自我追尋，在多線敘事之間不斷交織世代衝突與個人內心掙扎，不論是過往的成長與傷痛、現實的慾望與壓抑，還是面臨未來的茫然與渴望，每位角色都映照出社會中的你我。

隨著每週五新集數更新上架，《親密之海》勢必繼續以其細膩、真誠又大膽的描寫，牽引不同年齡層觀眾投入討論、反思情愛與人生的無盡可能。《親密之海》由CATCHPLAY與鑫囍創業共同製作，每週五於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV與Amazon Prime Video全球同步播出。

《親密之海》Patrick與阿榮初次會面。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》Patrick與憲宏談天。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》阿榮努力學習憲宏愛吃的蛋炒飯。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》阿榮極度崇拜老闆憲宏。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》憲宏接受媒體訪問。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》憲宏魅力滿滿。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供