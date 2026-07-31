《周處除三害》團隊再出擊！阮經天新片《狂忘警探》殺入威尼斯影展

第83屆威尼斯 影展23日公布入選片單，由日本 鬼才導演SABU執導、金馬影帝阮經天領銜主演的最新動作鉅片《狂忘警探》確定入選威尼斯影展官方單元非競賽單元的劇情長片，成為今年度唯一入選國際三大影展的台日合製劇情長片，而此單元為威尼斯影展官方單元，包括主競賽、非競賽、地平線等單元，其中非競賽單元過往入選的片單都相當受矚目，包括《沙丘》、《地心引力》、《一個巨星的誕生》等。對此捷報，導演SABU開心表示：「天啊！我們真的做到了！這感覺太美好了！」阮經天也感到與有榮焉：「在《狂忘警探》的拍攝旅程，因為有導演、所有工作人員，以及每一位演員的共同投入，成為一段我非常珍惜的回憶。」並期待屆時在威尼斯影展上與國際影人交流；欣喜之餘，片商也正式宣布電影將於明年3月上映，讓這部未演就備受討論的電影更添期待。

《狂忘警探》由日本鬼才導演SABU執導、《周處除三害》監製黃江豐、李烈再度聯手打造，演員陣容龐大，除金馬影帝阮經天領銜主演，還有被譽為「影帝收割機」的日本影帝堤真一、《在車上》霧島麗香，以及金馬影后謝盈萱、金鐘女星李沐等實力派演員演出。對於《狂忘警探》入選威尼斯影展官方單元，導演SABU感性說：「因為有這群不可思議的演員與工作人員，這部電影才得以問世。和你們一起工作的時光，甚至讓我希望電影不要那麼快殺青，因為我還捨不得說再見。」他也在創作這部電影時，隱約覺得自己或許能再次成功捕捉到那抹微光，接著，便收到了來自威尼斯影展的邀請，說道：「現在，我終於確信自己沒有做錯。」阮經天也表示：「身為這個團隊的一員，得知這個消息，心裡除了開心，更覺得與有榮焉。期待很快能和大家在威尼斯影展再聚首，一起迎接這趟旅程新的篇章。」

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阮經天主演新片《狂忘警探》入選威尼斯影展。圖片／一條龍虎豹國際娛樂有限公司 提供

霧島麗香（在車上）、謝盈萱（影后）、堤真一（大和拜金女）。圖片／一條龍虎豹國際娛樂有限公司 提供

《狂忘警探》全片在台灣拍攝，卻充滿導演SABU日式風格，導演1996年推出首部自編自導作品《彈丸飛人》參加第47屆柏林影展電影大觀單元，即展現獨樹一格的創作風格，後續2015年執導的電影《天之茶助》入選柏林影展主競賽單元、2017年執導由張震主演的電影《龍先生》再度入選同單元，是國際影展的常客，這次挑戰全新的台日合製動作片，也讓《狂忘警探》的國際能見度備受期待。

事實上，阮經天先前主演的《周處除三害》以近30億元台幣的國際票房，成為台灣動作片的現象級作品，片中「倒數奪命」橋段至今仍被影迷津津樂道。阮經天在《狂忘警探》動作戲上也絲毫不手軟，開拍前婉拒所有戲約，專心投入3個月的密集訓練，全力挑戰全新打鬥戲路，展現對角色的高度投入，也讓外界對他這次的表演格外期待。

除了動作場面，也有觸動人心的情感劇情，導演SABU說：「生活荒誕又殘酷。我們一次又一次地失去東西，它們破碎不堪，最終很多都會消失，但我仍然堅持拍電影，希望最終留下的只有愛與幽默。」巴黎的國際電影銷售公司Lucky Number 聯合創始人 Ola Byszuk也對這部片高度讚賞：「這部電影純粹是SABU的娛樂之作，他在亞洲電影界獨樹一幟，將冷幽默與動感十足、荒誕不經的敘事手法融合在一起，在結構嚴謹、出人意料的故事中，將普通角色塑造成意想不到的英雄。」

《狂忘警探》描述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性失憶症，必須在記憶不斷斷裂、崩解的狀態下，與時間賽跑完成偵查任務，由殘酷病症轉化出意想不到的荒誕動作警匪片，同時也再度挑戰動作的視覺饗宴。《狂忘警探》由一條龍虎豹國際娛樂有限公司、中華電信股份有限公司、文化內容策進院、株式会社フーリエフィルムズ、雷霆影視有限合夥、緯來電視網股份有限公司、好看娛樂製作股份有限公司、高雄人、映虹影視有限公司、香穠國際有限公司、ロータス・ワイズ・グループ、有戲娛樂股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司等單位共同投資製作。更多電影資訊，請至官方臉書專頁查詢。

阮經天主演電影《狂忘警探》入選威尼斯影展官方單元非競賽單元的劇情長片。圖片／一條龍虎豹國際娛樂有限公司 提供