《告白》湊佳苗十年集大成之作！改編電影《未來》7月上映

本片改編自推理作家湊佳苗繼《告白》之後，歷經10年的集大成之作。由曾經執導《來自雪國的遺書》、《那些得不到保護的人》的日本金獎導演瀨瀨敬久執導，集結黑島結菜、北川景子、松坂桃李等實力派演員，以及山崎七海、坂東龍汰、細田佳央太、近藤華等年輕演員，共同演繹這場衝擊性十足的悲傷秘密，同時展現出人性的黑暗與光明。

在片中飾演出身複雜家庭，卻刻苦向上成為老師的女性真唯子。為人師表的她，一心一意想協助班上同樣面臨家庭困境的學生，對此，黑島結菜表示，「這部片中描繪了許多家庭失能兒童的問題，在閱讀小說和拍攝電影的過程中，無數次感到揪心與痛苦，同時也思考著自己究竟能做些什麼？並期待著這部電影的問世，可以讓更多人正視這些在社會上真實存在的課題。」電影7月24日全台上映。

《未來》劇照。圖／天馬行空提供

《未來》劇照。圖／天馬行空提供

至於近年以電影《渴水》受到高度矚目的新生代女星山崎七海，此次也繼《渴水》之後，再次演繹一個小小年紀就必須面臨家庭壓力、校園霸凌的艱苦少女章子。對此，她表示自己第一次讀劇本時就心痛不已，在確認獲得演出機會後，便下定決心要認真地詮釋這個角色，「現實中有許多像章子一樣，在生活中飽受煎熬，對未來感到迷惘。如果我的表演可以幫助他們對未來稍微感受到一絲希望，那將是我最大的快樂。」片中的孩子們，各個承受著家暴、霸凌、性侵等無數痛楚，對於未來戰戰兢兢地懷抱著既期待又怕受傷害的情緒。對此，導演瀨瀨敬久表示，自己在讀完湊佳苗的原著小說後，認為這是一部辯證「文字是否仍有力量」的小說，彷彿在對我們所處的這個時代拋出提問：你是否仍願意相信文字呢？你是否仍相信話語呢？在這個無法令人相信未來的時代，這部小說的出現別具意義。這是一個一邊凝視著痛苦與願望、一邊深刻描繪其彼端「未來」的故事，它必將深深震撼每位觀眾的心靈。

《未來》劇照。圖／天馬行空提供

儘管在複雜的家庭環境中長大，真唯子仍不辜負祖母的期望，實現了成為教師的夢想。某天，她的學生章子收到一封署名「20年後的我」的來信。懷著半信半疑的心情回信後，章子雖勉強忍受著喪父之痛，與封閉內心的母親共同度過孤獨的日子，但母親新男友的暴力相向、殘酷的校園霸凌，以及章子無意間發現了爸媽不為人知的真相，卻毫不留情地將她逼入絕境。在深陷絕望之際，章子與唯一的友人亞里沙，策劃了「殺死父母」這項禁忌計畫。為了拯救章子，被殘酷現實與社會不公壓垮的真唯子仍拼命伸出了援手，然而……在每個人都即將被殘酷命運吞噬的時刻，而這封來自「未來的我」的信，究竟會迎向希望，還是更深的絕望？更多資訊，請上天馬行空專頁查詢。

《未來》海報。圖／天馬行空提供