2026金馬經典影展預售優惠票 端午前夕台北、台中同步開賣

金馬執委會與臺中市影視發展基金會於暑假在台北、台中兩地舉辦的「2026 金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」，影展囊括25部美國影壇巨擘比利懷德的導演作品，從流亡法國時期的首作《壞種》、膾炙人口的《日落大道》、《龍鳳配》、《七年之癢》、《熱情如火》、《雙重保險》與《公寓春光》等影史名作，再到創作生涯晚期的《兩代情》、《麗人劫》，全方位回顧大師經典。

精彩片單吸引了老影迷、新觀眾準備購票朝聖，「超級影癡套組」台北場更創下三分鐘完售佳績，台北、台中單場預售票則將於6/18下午一點在金馬影展 官網售票系統開賣，影迷千萬不能錯過。今年票券好禮加碼活動更結合餐飲美食，只要購買影展片券，就有機會抽知名「燒肉政宗」、「牛花 USHIHANA」抵用券，視覺與味蕾一起滿足。

奧斯卡大獲全勝的《公寓春光》，是好萊塢史上最為別致的浪漫電影之一。圖／台北金馬影展

《雙重保險》重塑了美國犯罪的表現形式，成為日後黑色電影的完美典範。圖／台北金馬影展

《一二三》是對資本主義或共產主義都予以大膽的嘲弄，是比利懷德最具政治鋒芒的作品。圖／台北金馬影展

《日落大道》同時揭示電影的銀河魅力與星夢殘酷。圖／台北金馬影展

本屆經典影展不僅蒐羅多部台灣難得一見的比利懷德傑作，亦規劃一系列講座活動，為影迷挖掘出更深邃的大師創作譜系。除了由金馬影展執行長聞天祥打頭陣的台北場「經典小講堂」場場滿座，台中獨家選片指南也將於7/11登場。影展放映期間，不僅邀來金鐘名導嚴藝文、劇場黃金搭檔「嚎哮排演」黃建豪、蕭東意各自從編導經驗、表演合作心法出發，接力舉行專題講座外，更有高達3+6場映後座談輪番於台北、台中登場，分別由聞天祥、策展人陳俊蓉及電影學者于昌民帶領觀眾剖析經典、揭開幕後祕辛，保證令影迷一飽耳福。

專為台中青少年影迷打造的活動「影迷的第一堂課」也將在8/7午後展開，深入淺出帶領年輕觀眾賞析影史經典。完整參與課程的青少年，更可加碼獲得六張影展兌換券，進一步體會比利懷德電影的魅力。本活動於7月11日展開報名，歡迎12歲至20歲的青少年觀眾報名參加。

奧斯卡影帝寇克道格拉斯主演的《倒扣的王牌》，是比利懷德首度集導演、編劇和製片於一身的作品。圖／台北金馬影展

比利懷德的《壞種》，雖是初試啼聲，但已勾勒出比利懷德日後的創作母題。圖／台北金馬影展

此外，為回饋影迷，今年特別與兩大知名餐飲品牌合作票券加碼活動，包含「路易奇餐飲集團」，將送出40組單價1,500元的餐飲抵用券，中獎者可於集團旗下包含「路易奇電力公司」、「燒肉政宗」等多家台北及台中分店使用；還有知名板前燒肉品牌「牛花 USHIHANA 台中公益店」，將提供20套價值3,168元的「單人套餐兌換券」。歡迎影迷進戲院看電影，還能品嘗好吃燒肉。

「2026 金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」台北場將於7月24日至8月13日展開，台中場映期則為8月5日至8月16日，單場預售於6月18日起同步開賣。更多金馬經典影展資訊請見金馬專頁，掌握第一手消息。

2026金馬經典影展獻映25部影史傑作 紀念美國電影大師比利懷德120歲冥誕。圖／台北金馬影展