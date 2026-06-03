石頭、沙子、人肉鹹鹹　美國民間怪談《絕．種》席捲全台

外媒好評不斷的恐怖傑作《絕．種》（原文片名：The Seeding）即將在台上映。《絕．種》先後於翠貝卡、富川和熱拉爾梅等國際影展播映，並奪下西班牙錫切斯影展最佳女主角，在外媒收穫一片好評。

英國電影網站EYE OF FILM稱《絕．種》為：「史詩鉅作，深植人心。」美國恐怖片資訊網《恐懼基地》則寫道：「《絕．種》是一聲響徹焦土的恐怖原始吶喊。」《衛報》影評人菲爾霍德讚賞：「（史考特）荷茲的表演非常出色：他時而踱步，時而哭泣，時而齜牙咧嘴，為他的牢籠增添了豐富的、桀騁不馴的情感。」影評網站Boston Hassle則說：「《絕．種》就像一股陽光炙烤下的狂野民間恐怖浪潮，我會永遠記得它。」《絕．種》５月29日全台戲院上映。

在《絕．種》飾演男主角的史考特荷茲戲路之廣為人津津樂道，在每部片裡的形象都差很多。他可以是《侏羅紀世界：統霸天下》中的恐龍偷獵手；也能在《自由之聲》裡化身處理兒童拐賣的探員克里斯。史考特提到他之前參演吉勒摩戴托羅製作的《鹿魔》（Antlers）時，甚至為角色瘦了37公斤，並笑說《絕．種》是他難得飾演比較正常的角色：「至少牙齒健在，而且不是骷髏頭。」被問到在片中是否真的被懸吊在岩壁上時，史考特分享：「一開始我要在寒冷空氣中從飄搖的繩梯爬下來，垂降到峽谷裡。問題是我有點懼高，所以我非常引以為傲，因為這個問題真的困擾了我一輩子，但我克服了。」除了高度的挑戰外，史考特補充自己拍戲時快要凍僵：「有很多場戲我身上沾著血、留著汗，渾身髒污，那真的很冷，雖然是夏天但我們在猶他冷死人的地方拍攝，不過那也是電影的迷人之處。」

《絕．種》劇照。圖／車庫娛樂 提供

訪談中主持人問到《絕．種》的靈感從何而來，導演巴納比克雷說：「大概八年前，我受最喜歡的故事之一《沙丘之女》啟發，粗略地產生了這個想法。那是一部日本小說，後來改編成電影。我跟我太太在沙漠裡徒步，她當時懷孕了。你知道，當你面對為人父的處境，人生有了巨大改變，尤其身處沙漠中，你會開始思考一些宏觀原始的事情，像是生死和生育。」

《絕．種》在劇情段落間插入了同一盤食物自然的腐敗過程，呈現片中時間的推進，並以自然景物為各個月份命名。導演巴納比表示：「這樣劃分有助於觀眾理解現在故事到哪裡，當同樣月份再出現就表示一年了。我當時在尋找符合電影調性的詞彙，這些詞就在腦中閃現，我想可能來自於《老農年鑑》（西洋版農民曆）之類的地方。」巴納比笑著補充：「這些字卡的畫面是在我家後院的小棚子裡拍的，我老婆對我放任盤子上的食物腐爛（過程大約六個月）不大高興。」

《絕．種》劇照。圖／車庫娛樂 提供

《絕．種》劇照。圖／車庫娛樂 提供

《絕．種》飾演女主角艾琳娜、奪下錫切斯影后的美國女演員凱蒂林夏爾，在多部恐怖、驚悚片中皆有亮眼表現，被《滾石》雜誌譽為「小成本電影界的梅莉史翠普」。當凱蒂被問及《絕．種》拍攝地點時，她說道：「我們是在猶他州一個叫卡納布的小鎮拍攝，那個峽谷跟我讀劇本時想像的差不多，除了現實中有一條可供進出的路。他們能找到那個地方還蠻神奇的，讓我們更輕鬆融入那個情境。」凱蒂也提到：「峽谷裡面手機收不到訊號，所以當你下交流道，開到那個峽谷真得很像進入一個自成一格的世界。」《絕．種》５月29日全台戲院上映。

《絕．種》電影海報。圖／車庫娛樂 提供