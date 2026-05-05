《抓狂德古拉》爆改吸血鬼經典！一場挑釁神話、徹底失控的影像狂歡

《抓狂德古拉》一場顛覆想像、徹底失控的吸血鬼革命即將狂暴登場

由羅馬尼亞當代最具挑釁性的電影作者哈都裘德（Radu Jude）再度出擊，繼《歐陸瘋情畫》後帶來最新力作，《抓狂德古拉》（Dracula）不只是重塑經典吸血鬼神話，更是一場關於影像、權力與時代荒謬的全面解構。本片入圍盧卡諾影展主競賽並榮獲青少年評審團獎，橫掃全球各大影展，從釜山國際影展到紐約影展，再到奇幻影迷朝聖地錫切斯影展，話題不斷。

故事從一位年輕導演出發，他試圖以AI重塑「德古拉」，卻意外開啟一場跨越時空與風格的瘋狂拼貼：從特蘭西瓦尼亞的古老傳說，到未來科幻世界的穿刺公復活；從吸血鬼獵殺、勞工罷工，到荒誕愛情與AI生成影像交織。一部電影，竟同時容納恐怖、喜劇、色情、政治與實驗影像，宛如影史與網路文化的大爆炸。

德古拉在這裡不再只是黑暗貴族，而成為被不斷拆解、重組、消費的文化符號。裘德以近乎放肆的影像語言，將經典吸血鬼敘事徹底翻轉，甚至混入如查理·卓別林、史蒂芬·史匹柏、法蘭西斯·柯波拉等影史符號，以及流行文化與政治人物的狂亂拼貼，讓整部電影在荒誕與諷刺之間來回震盪。

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

哈都裘德顛覆經典、挑戰禁忌 AI造神超失控！

延續他在《倒楣性愛和瘋狂A片》獲得柏林影展金熊獎的犀利風格，哈都裘德這次更進一步，將AI影像、低俗趣味與高文化批判揉合成一場極具攻擊性的電影實驗。他運用大膽形式、淵博的旁徵博引，以及瘋狂的幽默戲謔，致敬各種年代的吸血鬼經典電影，並融合放大了當代的現實與荒謬，毫不避諱地觸碰性、宗教與政治禁忌，讓《抓狂德古拉》不只是娛樂，更是一面映照當代世界的失控鏡子。

這不是你熟悉的德古拉，而是一場關於電影本身的狂歡與解剖。當神話被AI重寫，當歷史與流行文化同時崩壞重組，《抓狂德古拉》邀請觀眾進入一場血腥、荒謬又極度自由的影像迷宮。電影《抓狂德古拉》將於2026年5月29日在臺上映。

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供

《抓狂德古拉》。圖/聯影電影提供