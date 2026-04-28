當臺灣電影大放異彩──《大濛》《功夫》《深度安靜》等6部作品參展義大利影展

歷年最強！臺灣感性席捲義大利烏迪內 文策院攜6強片參展

讓臺灣感性之風翻越歐亞！於4月24日開幕的義大利烏迪內遠東國際影展（Far East Film Festival），文化內容策進院率臺灣電影包括《大濛》、《功夫》、《深度安靜》等六部作品一同參展，創下最多競賽單元入圍的歷史佳績。另有國家電影及視聽文化中心三部經典修復片入圍影展「經典修復單元」進行世界首映。金馬導演陳玉勳、九把刀與演員柯震東等人也親赴義大利參與活動，與國際影人展開深度交流，全方位展現臺灣電影橫跨時空，接軌國際的敘事生命力。

今年堪稱臺灣參展以來的最佳成績，文化內容策進院董事長王時思特別於開展前夕祝賀入圍團隊，並與有榮焉表示，遠東國際影展作為歐洲最大規模的亞洲電影展之一，不僅深具亞洲電影前進國際視野的重要代表性，廣泛的選片風格及著重觀眾票選也為其特色，往年臺灣作品皆有突出表現。王時思說：「這次六部入圍競賽的作品，從熱血動作、類型特效到深刻的歷史敘事都有，藉此機會讓歐洲影壇感受『臺灣感性』的多元樣貌，也證明由臺灣人親自掛保證的島嶼故事，是能穿透地理邊界的文化風潮。」

本次入圍作品以全臺破億票房並奪下第 62 屆金馬獎最佳劇情片的《大濛》領軍，導演陳玉勳以其特有視角精彩轉譯，將臺灣動盪歷史轉化為溫暖歐洲影壇的影像能量，展現出極具標誌性的臺灣人文價值。此外，入圍名單還包括深入探討家庭關係的《深度安靜》、榮登國片影史冠軍的《陽光女子合唱團》，以及結合 3D 動畫技術的臺港合製作品《小蟲蟲大冒險》。其中更有首度踏出臺灣進行首映、具備高規格動作特效的《功夫》，與改編自真實事件、備受矚目的《我未許願先吹蠟燭》。另臺港合製的《他年她日》也同列入圍名單。影展將於 5 月 2 日揭曉得獎名單，盼能延續國片近年的強勁動能，在歐洲舞臺再續佳績。

《大濛》。圖/牽猴子股份有限公司

《深度安靜》。圖/華映娛樂

《陽光女子合唱團》。圖/壹壹喜喜電影股份有限公司

《小蟲蟲大冒險》。圖/FLYSTUDIO

《功夫》。圖/麻吉砥加

《他年她日》。圖/甲上娛樂

另外，常年與遠東影展有深度合作關係的國家電影及視聽文化中心，今年特別選映三部最新數位修復完成的作品於經典修復單元（Restored Classics）舉行世界首映。其中過去曾入選威尼斯影展，此次重回義大利展映的《超級公民》，以及適逢「台語片 70 週年」選片，特別呈獻傳奇導演李行的《兩相好》和寶島歌王洪一峰親自領銜主演的票房神作《舊情綿綿》，讓歐洲觀眾可以透過影像的跨國傳遞，一同站上臺灣的土地，感受重新綻放的時代感動。

同時於影展期間舉辦的「FOCUS ASIA」創投單元，於 4 月 27 至 29 日登場。歷經來自 24 個國家地區，超過百份的申請投案，本次由曾獲選臺灣代表角逐美國奧斯卡金像獎最佳國際影片的《該死的阿修羅》導演樓一安新作《夢蛇》驚艷入選「不限類型企劃案單元（ALL GENRES PROJECT MARKET）」，以及臺灣、日本、波蘭聯合製作電影《善終》則強勢入選「遠東進行中單元（FAR EAST IN PROGRESS）」。

《夢蛇》。圖/希望影視

文策院今年延續與遠東國際影展的合作機會，將在現場舉辦的臺灣之夜頒發「TAICCA AWARD」，選一組企劃案作為當年度得主（Focus Asia TAICCA Award），得獎團隊也將受邀參與今年文策院年度盛會 TCCF（臺灣創意內容大會），持續建構國際共製的產業生態鏈。

義大利烏迪內遠東國際影展臺灣之夜暨臺灣作品造勢獲文化部影視及流行音樂產業局支持，讓「臺灣感性」在義大利星光綻放，走出臺灣拓展國際市場，展現臺灣影視能量與人才。