《佐藤妻夫物語》35公分身高差最萌CP 岸井雪乃x宮澤冰魚 相戀15年難逃倦怠

《佐藤妻夫物語》為日本新銳導演天野千尋原創作品，以一對大學就相識相戀，進而步入婚姻的男女為主角，細膩講述兩人從最初的相愛，到面臨出社會後現實的考驗，以及種種根源於傳統價值觀、社會輿論的挑戰，終究漸行漸遠的歷程。導演天野千尋表示，這個故事是以自身結婚生子後的感受為靈感出發，結合了兒時家人的經驗，以及各種日本傳統價值觀，以幽默的方式和溫暖的影像，帶領觀眾一窺這對明明深愛彼此的夫妻，究竟是如何漸漸離彼此愈來愈遠？她坦言，電影並沒有特別偏袒哪一方，而是將雙方在婚姻中的問題和責任攤開在陽光下，留給觀眾自己去思考，因為人與人之間的關係終究不是非黑即白的事情。本片也入選了第38屆東京國際影展女性賦權單元，為當代女性及家庭帶來一場發人深省的心靈冒險。

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

岸井雪乃X宮澤冰魚攜手合作，真實演繹女主外男主內的家庭樣貌

故事主角佐藤夫婦由以《惠子不能輸》榮獲日本奧斯卡最佳女主角的岸井雪乃，以及在電影《愛是自私》中以精湛演技，獲得影迷高度肯定的宮澤冰魚演出。導演天野千尋表示，在電影正式開拍前，為兩人安排了許多場排練。起初幾次排練，三人都花了很多時間暢談許多日常瑣事，而她也從這些談話中捕捉到兩位演員相當真實、自然的一面，給予她很多角色設定的靈感。

兩人在片中擁有相同的姓氏、就讀相同的大學、參加相同的社團，但是性格和出身背景卻截然不同。一個是在都市長大、個性樂觀開朗、總是有話直說的妻子；一個是出生在農村家庭、個性正直嚴謹、習慣將所有感受藏在心底的丈夫，導演天野千尋盛讚兩人都相當完美地詮釋出這對「女主外，男主內」的夫妻，在性格上的差異，以及他們所背負的生活現實，讓片中每一場對話、每一個事件的發生，都得以深深觸動觀眾的心，甚至看見自己在關係中的盲點。電影《佐藤妻夫物語》將於5月29日在台上映。

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供