《海街日記》改編自20年前漫畫 是枝裕和經典名作睽違11年重映

《海街日記》將於4月17日全台大銀幕上映

第68屆坎城影展主競賽片、日本名導是枝裕和經典代表作《海街日記》（Our Little Sister），故事描述29歲的幸（綾瀨遙 飾）、23歲的佳乃（長澤雅美 飾）、20歲的千佳（夏帆 飾），三姊妹一同住在鎌倉。

某天，她們接到15年前離家出走生父的死訊，於是前往鄉下參加葬禮，意外遇到同父異母的14歲妹妹鈴（廣瀨鈴 飾）。眼見鈴孤苦無依，三姊妹決定邀請她到鎌倉一起生活……《海街日記》將於4月17日全台大銀幕上映。

《海街日記》（左至右）夏帆、綾瀨遙、長澤雅美。圖／車庫娛樂提供

《海街日記》廣瀨鈴。圖／車庫娛樂提供

《海街日記》（左至右）夏帆、廣瀨鈴、綾瀨遙、長澤雅美。圖／車庫娛樂提供

《海街日記》（左至右）夏帆、綾瀨遙、廣瀨鈴、長澤雅美。圖／車庫娛樂提供

《海街日記》（左至右）夏帆、綾瀨遙、廣瀨鈴、長澤雅美。圖／車庫娛樂提供

綾瀨遙、長澤雅美、夏帆、廣瀨鈴豪華共演 「姊妹檔」

《海街日記》集結綾瀨遙、長澤雅美、夏帆、廣瀨鈴，相當豪華的卡司來詮釋四姊妹。上個月舉行的第49屆日本奧斯卡頒獎典禮，長澤雅美和廣瀨鈴分別以《鬼娃娃》和《群山淡景》入圍最佳女主角，與其他入圍者一同走上紅毯，兩人上一次共同出席日本奧斯卡頒獎典禮，就是因為11年前上映的《海街日記》。當時，長澤雅美跟綾瀨遙因為本片獲得最佳女配角提名，還是新人的廣瀨鈴則榮獲最佳新演員。廣瀨鈴說：「我第一次拿到最佳新演員的時候，那是我第一次跟長澤小姐合作，拍攝一部飾演姊妹的電影，感覺非常的不可思議。」

長澤雅美（左二）與廣瀨鈴（右一）共同出席第49屆日本奧斯卡頒獎典禮。圖／車庫娛樂提供

是枝裕和經典代表作 改編自漫畫大賞獲獎作品

《海街日記》改編自日本漫畫家吉田秋生榮獲漫畫大賞的同名漫畫，2007年，是枝裕和讀完單行本第一集第一回之後，就對把它搬上大銀幕產生強烈的興趣，然而，當時這套漫畫的電影改編權已經賣出去了，是枝裕和只好放棄這個的念頭，「這是我第一次做到這種程度，即使放棄了，我仍然以讀者的身分繼續追看漫畫。」直到數年後，對方放棄了電影改編權，是枝裕和才終於有機會拍攝他心目中的《海街日記》。

書名：《海街diary (1)》

作者：吉田秋生

出版社：東立出版社

出版時間：2019年11月21日

《海街日記》圍繞著生活在鐮倉的四姊妹展開故事，然而，導演是枝裕和對於姊妹們如何共同生活沒有概念，「因此，我訪問了三對三姊妹。我問了她們一些問題，像是：『你們什麼時候會吵架？』『洗澡的順序是固定的嗎？』『你們會共用洗髮精嗎？』之類的。」是枝裕和透過這些問題，來補足原作中沒有描繪到的日常生活，並呈現在電影之中。

綾瀨遙分享：睡覺戲裡「大家真的睡著了」

《海街日記》在日本上映時，曾經釋出一支行銷影片，內容是四姊妹在鐮倉家中沉沉睡去，結果綾瀨遙飾演的大姊「幸」突然醒了過來。綾瀨遙在受訪時透露，其他三個人是真的睡著了，「我們當時在拍攝一場大家都在睡覺的戲，但實際上大家是真的睡著了。」綾瀨遙還記得是枝裕和導演壓低了聲音繼續拍攝：「這裡！就是現在這個角度！」難得的場面讓她印象深刻。《海街日記》將於4月17日全台大銀幕上映。 更多資訊請見👉GaragePlay官方網站

《海街日記》首映特報影片

《海街日記》正式預告

《海街日記》海報。圖／車庫娛樂提供

《海街日記》海報。圖／車庫娛樂提供