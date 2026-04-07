ONE OK ROCK演唱會電影享超貼距離！4版本特典情報公開

琅琅悅讀／ 秀泰娛樂
日本搖滾天團ONE OK ROCK。圖／秀泰娛樂提供
日本搖滾天團ONE OK ROCK。圖／秀泰娛樂提供

超越搖滾區極限距離！ONE OK ROCK最狂現場搬上大銀幕
4/8預售開搶！粉絲必收四種版本限定特典曝光

比搖滾區更近的距離！電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日在全台上映，將搖滾天團ONE OK ROCK在日產體育場七萬人現場完整搬進戲院，重現巔峰演出。電影同步推出SCREENX、4DX、ULTRA 4DX三大特殊版本，結合環景銀幕與動態特效，打造超越現場的沉浸體驗；透過多角度鏡頭與近距離特寫，零死角捕捉團員魅力與震撼舞台。此外，4月8日中午12點開放預售，購票可獲限定特典，數量有限送完為止。

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2007年正式出道的日本搖滾天團ONE OK ROCK，睽違近三年推出全新專輯《DETOX》，回歸最純粹的搖滾本能，全面釋放ONE OK ROCK無可取代的能量。隨後展開的同名世界巡迴，在短短兩個月內橫跨日本七大巨蛋與體育場級場館，場場演出引爆熱潮。將於4月22日上映的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》，將ONE OK ROCK征服日本日產體育場的壓倒性現場完整搬進戲院，收錄整段巡演中的巔峰演出，帶領觀眾重返那一夜，與七萬名歌迷齊聲吶喊、同步心跳，感受席捲全場的情緒與能量。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將ONE OK ROCK巡迴最狂現場搬上大銀幕。圖／秀泰娛樂提供

本片特別打造ULTRA 4DX、4DX與SCREENX三大特殊版本，全面升級觀影體驗。透過震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，結合三面環景銀幕的延展視野，將演唱會的聲浪、節奏與舞台張力層層放大，帶來超越現場的極限沉浸感，讓觀眾宛如置身人群中央，直擊地表最強臨場震撼。為了讓歌迷擁有比搖滾區更近的距離，電影運用全方位鏡頭調度與近距離特寫，零死角捕捉主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya的每一刻精彩演出，細膩呈現團員間的默契與舞台魅力。從主唱Taka極具穿透力的歌聲，到全場齊聲大合唱的震撼瞬間，再到燈光、煙火與壯闊舞台規模交織出的視覺奇觀，每一幀畫面都將現場情緒推向極致。

日本搖滾天團ONE OK ROCK主唱Taka。圖／秀泰娛樂提供

日本搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru。圖／秀泰娛樂提供

日本搖滾天團ONE OK ROCK貝斯手Ryota。圖／秀泰娛樂提供

日本搖滾天團ONE OK ROCK鼓手Tomoya。圖／秀泰娛樂提供

此外，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》同步推出限定入場特典，作為粉絲珍藏這場傳奇演出的重要紀念。4月8日中午12點開放預售4月22日至4月28日部分場次，凡購買電影票一張，即可兌換對應版本特典乙份：數位2D版本可獲得電影主視覺 A3 海報，ULTRA 4DX、4DX與SCREENX版本則為特製電影主題手環；每人限兌換四份，數量有限、送完為止。另針對包廳觀眾加碼推出電影主題行李吊牌，收藏價值再升級。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月8日中午12點開放預售。圖／秀泰娛樂提供

對於錯過巡演的樂迷而言，這不僅是彌補遺憾的難得機會，更是透過大銀幕與極致影音規格，再次沉浸於ONE OK ROCK現場魅力的最佳時刻。《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日全台戲院上映，邀請所有樂迷走進戲院，讓音樂與情緒再次引爆，重返那一夜屬於ONE OK ROCK極致現場，更多電影上映資訊請洽👉官方粉絲團FB

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》首波中文預告

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式海報。圖／秀泰娛樂提供

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