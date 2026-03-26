《魅影巨星》安海瑟薇開金嗓化身「聖母瑪莉」 名導大衛羅利再創驚悚視覺巔峰

流行音樂X恐怖驚悚X超自然元素，揭開鎂光燈下危機焦慮

以獨特藝術風格聞名全球的鬼才名導大衛羅利（David Lowery），繼《鬼魅浮生》（A Ghost Story）、《綠騎士》（The Green Knight）等精采佳作之後，再度與「金獎製造機」A24合作，帶來最新編導作品《魅影巨星》。本片以色彩絢爛的流行音樂世界為背景，描繪巨星光環背後的身分認同與脆弱，結合音樂、時尚與超自然驚悚元素，打造既詭異又炫麗的「流行心理驚悚」鉅作。故事描述「聖母瑪莉」已經是站在事業巔峰的傳奇流行巨星，不過萬眾矚目的她，卻歷經一連串存在危機，導致最後中止巡迴演出。為了以全新又完美的歌后形象重返舞台，她在復出前夕，找上多年未曾聯繫的時尚設計師好友珊，希望對方能夠為自己量身訂製全新表演服裝。兩人暌違多年再度重逢，不僅揭開錯綜複雜的情感糾葛，更讓深埋已久的傷疤與祕密逐漸浮現。

《魅影巨星》。圖／采昌國際多媒體

大衛羅利編導絢麗驚悚音樂鉅作，攜手金獎演員、王牌音樂人共同打造

大衛羅利在拍攝2023年迪士尼奇幻冒險片《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan & Wendy）時，歷經龐大的製作規模與艱難的剪輯過程，讓他對創作產生更多反思。就在這段期間，《魅影巨星》的靈感也逐漸形成。他希望能夠回歸簡單又純粹的創作形式，只需要兩位主要演員，與一個能夠長時間談心的空間，以溫柔又輕鬆的方式進行拍攝。當他開始思考：「如果其中一個角色是流行歌手呢？如果這個故事從一個體育場演唱會開始呢？」他先是提筆寫下20多頁的劇本，更多想法也隨之在腦海中發酵，最終打造出一部核心簡約，規模卻逐漸壯大的狂野之作。大衛羅利認為，本片充分展現真我，也相信在各個層面上，能夠激起人們強烈的情緒反應，值得觀眾走進戲院親自體驗。

《魅影巨星》。圖／采昌國際多媒體

音樂尤其是本片的重要元素，因此匯聚眾多才華洋溢的音樂人共同參與，除了請到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）御用的葛萊美王牌製作人傑克安東諾夫（Jack Antonoff），更有「英國前衛女伶」小枝女孩（FKA Twigs），以及近期為《咆哮山莊》（Wuthering Heights）創作原聲帶而廣獲好評的葛萊美得主酷娃恰莉（Charli XCX），三人組成流行樂迷心中的夢幻團隊，共同為本片打造原創歌曲，帶來與電影敘事緊密交織的精彩樂曲。

兩位主角更是一時之選，邀請到「奧斯卡得主」安海瑟薇（Anne Hathaway）化身流行巨星「聖母瑪莉」，不僅在片中大展歌喉，更為角色進行長時間舞蹈訓練，將呈現出獨特又具爆發力的舞台魅力。此外，還有曾入選《時代》雜誌百大人物的「英國視后」麥凱拉柯爾（Michaela Coel），詮釋當年為聖母瑪莉打造耀眼公眾形象的時尚設計師好友。在大衛羅利細膩又具有張力的人物刻劃下，兩人將揭開光鮮舞台與私密自我之間，那最脆弱也最真實的面貌。電影《魅影巨星》即將在4月17日於台灣與美同步獻映。

《魅影巨星》。圖／采昌國際多媒體