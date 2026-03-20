《0時盜數》最帥準007男神互不相讓！拆彈危機 vs. 完美犯罪 倫敦陷恐慌倒數

⚠️《赴湯蹈火》動作名導 大衛麥肯齊 全球矚目犯罪動作大片

⚠️《子彈列車》亞倫泰勒強森╳《分歧者》席歐詹姆斯 再創全新犯罪篇章

007準候選人同台交峰 《0時盜數》兩大男神引爆驚天搶案

丹尼爾克雷格卸任 007 已屆五年，全球影迷都在敲碗下一位龐德是誰。沒想到，兩大準龐德熱門候選人──亞倫泰勒強森與席歐詹姆斯，竟先在新作《0時盜數》同台交鋒！

《0時盜數》主演亞倫泰勒強森、席歐詹姆斯。圖／仲業文創

《0時盜數》由曾獲奧斯卡提名影片《赴湯蹈火》的大衛麥肯齊執導，故事講述倫敦市中心因建築工地發現一枚二戰時期未爆彈而陷入恐慌，在大規模疏散引發的混亂之中，一夥罪犯悄悄展開了一場大膽的劫案。導演大衛將過往標誌性的緊張刺激的敘事風格帶到了這部動作驚悚片中，電影於多倫多首映後也獲外媒盛讚其引人入勝、節奏明快，讓人欲罷不能。

導演大衛麥肯齊與演員的合作模式在影壇廣受好評。二度與其合作的亞倫泰勒強森將此視為「一種榮幸」，他特別讚賞導演對演員的充分信任：「這是我與大衛合作的第二部電影，我非常喜歡他的創作過程。演員與導演的關係建立在信任之上，而他對細節的控管更是敏銳得驚人。」此外，大衛堅持在真實地點取景，讓演員能全然沉浸在環境中，流露出最寫實的情感。

《0時盜數》亞倫泰勒強森與導演大衛麥肯齊。圖／仲業文創

另一位主演席歐詹姆斯也對大衛的執導風格深有同感。他形容大衛是一位溫文儒雅且聰慧的導演，「他追求極致自然的拍攝方式，給予演員極大的發揮空間，卻又對『真實感』有著嚴格的標準。一旦感覺不對，他會立刻指出，否則他會讓演員隨心所欲地去塑造角色。」這種流動且無拘無束的合作氛圍，也成了《0時盜數》表演張力的關鍵。

《0時盜數》席歐詹姆斯與導演大衛麥肯齊。圖／仲業文創

電影《0時盜數》由亞倫泰勒強森、席歐詹姆斯、山姆沃辛頓與古古瑪芭塔勞主演。故事設定倫敦一處建築工地發現一枚二戰時期遺留的未爆炸彈，引發大規模疏散，拆彈專家隨即趕到現場進行拆除。然而，這場騷亂也為一起銀行搶劫案提供了完美的掩護。電影《0時盜數》將於4月22日搶先全美上映。

《0時盜數》。圖／仲業文創

《0時盜數》。圖／仲業文創

《0時盜數》山姆沃辛頓。圖／仲業文創

《0時盜數》古古瑪芭塔勞。圖／仲業文創

《0時盜數》。圖／仲業文創

《0時盜數》。圖／仲業文創