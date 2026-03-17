《舞林殺手》Snow Man佐久間大介電影見面會加場！惡狠殺手學舞竟是師承小女孩？

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《舞林殺手》。圖／天馬行空提供
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人氣 Snow Man 佐久間大介3月訪台宣傳《舞林

電影《舞林殺手》為人氣偶像Snow Man成員佐久間大介初次單獨擔綱主演的作品。這也是他繼《完美配對謀殺案》、《午夜之花》之後，再度與金獎導演內田英治合作。佐久間大介此次在片中飾演一位職業殺手，因為接下特別的「殺手任務」，不得不跟著同是殺手的夥伴們一起組成團體「舞林殺手」，並且與擔任舞蹈老師的小女孩建立起真摯的友誼。在片中有多場動作戲的佐久間大介坦言，對於再次與恩師內田英治合作感到興奮不已，在讀劇本時，深深愛上了這個結合「殺手」與「舞蹈」元素的故事。為了宣傳這部兼具動作娛樂與動人情感的作品，佐久間大介也將特地於3月26日造訪台灣，一連在MUVIE CINEMAS台北松仁連續舉辦四場電影見面會，與千名台灣粉絲近距離分享這部趣味十足的電影作品。

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📢【舞林殺手】電影見面會加場 3/19（四）中午12點開賣📢

出席人：佐久間大介

場次資訊：3/26（四）17:10 @MUVIE CINEMAS 台北松仁 9廳

詳細資訊請參考👉天馬行空粉絲團

《舞林殺手》靈感起源是「高中舞蹈甲子園」

導演內田英治表示，自己多年前曾在偶像北野武的片場工作，參與了經典綜藝節目《天才·北野武的獲得精神電視!!》中的熱門單元「高中舞蹈甲子園」製作。雖然參與時間短暫，卻讓當時的他深受舞蹈魅力吸引，多年來一直想拍一部關於舞蹈的電影。後來認識了擅長舞蹈的佐久間大介，折服於他精湛的舞技和人格魅力，決定邀請他擔任這部作品的主角，並且以他為核心，打造出這個結合殺手動作與舞蹈表演的全新類型之作。華麗的視覺效果，搭配上由Snow Man演唱的主題曲〈來跳舞吧！〉更是魅力十足。《舞林殺手》將於4月2日正式在台灣上映。

電影簡介

一群年齡、性格迥異的職業殺手，接下一單高額賞金的任務。他們的目標是幹掉黑道老大本城會，唯一能接觸他的方式，竟然是贏得舞蹈比賽！沒有經驗、沒有默契、也沒有幹勁，一支臨時拼湊的隊伍，竟要挑戰認真的舞蹈比賽？因為「過去曾有舞蹈經驗」臨時成軍的奇葩隊伍，包括：現任孤兒院輔導員、實則為傳說級的前殺手「戴亞」（佐久間大介 飾）；此次任務的召集人、風間組的二當家「熊城」（椎名桔平 飾）；討厭群體行動的冷酷殺手「桐生」（中本悠太／NCT 飾）；性格火爆卻富有義氣的殺手「阿新」（青柳翔 飾）；落魄的前黑道大叔「村雨」（小澤仁志 飾）。原本水火不容的殺手們逐漸被舞蹈的魅力吸引，不知不覺中成了名副其實的「舞林殺手」，一路過關斬將，朝冠軍之路晉級？！

《舞林殺手》。圖／天馬行空提供

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