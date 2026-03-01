《陽光女子合唱團》6.7億達陣 淑芳阿姨喊話：我們一起捐救護車

由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，為了慶祝電影創下台灣電影影史紀錄，在2月27日於大巨蛋秀泰影城舉辦《陽光女子合唱團》創紀錄迎財神記者會。

導演林孝謙、編劇呂安弦率領演員陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、孫淑媚、苗可麗、鄭志偉、何曼希、羅晨恩一起來為這個榮譽的時刻慶祝，現場特地請來財神爺跳加官以及祥獅獻瑞，高難度的表演連演員們都目瞪口呆、大呼厲害！除此之外，所有的明星演員與導演、編劇也與兩百位粉絲影迷做了一場大型的刷一排愛心的互動活動，還載歌載舞一起與他們過了一個熱鬧的下午，許多影迷感動落淚，讓現場充滿溫暖和愛！

文化部次長帶著李遠部長的慶賀來致意 世界各地持續接棒上映

文化部徐宜君次長與影視產業局王淑芳局長，也都蒞臨《陽光女子合唱團》台灣電影影史紀錄記者會，徐次長提到：「我特別代表李遠部長來到現場恭賀《陽光女子合唱團》在上映59天突破6.7億、創造240萬創造台灣電影的觀影紀錄，這是非常不得了的事情，雖然從一開始非常地擔心，但是謝謝團隊非常地努力辛苦，文化部也會持續地努力作為台灣影視產業的後盾！

希望藉由這部電影的溫暖熱場，讓台灣電影可以一部接著一部站穩腳步。」導演林孝謙也提到：「非常開心《陽光女子合唱團》也將往7億邁進，相信是這個故事跟這塊土地有很深的連結和期待，也希望有讓大家得到溫暖。」《陽光女子合唱團》已經在新加坡、馬來西亞上映，紐西蘭、澳洲即將接棒，三月初除了香港之外，美國、加拿大也將安排上映，另外韓國、日本也都正在洽談中。

每位演員齊聲感謝 希望能讓愛在戲院外面持續循環下去

最令人感動的是，奶奶翁倩玉也透過導演跟大家說：「雖然她昏倒但是很安全，然後希望把導演要包給她的紅包捐給視力有障礙的小朋友們，幫助他們可以早日恢復他們的視力。同時淑芳阿姨也提醒導演希望大家可以做點好事，一起捐一輛救護車去幫助我們的社會。」

被稱為被編劇耽誤的舞棍阿弦因為他跳舞的影片已經突破百萬觀影人次，讓呂安弦很害羞，他說：「先謝謝大家對於《陽光女子合唱團》的支持，一路以來跑了很多場映後，在第一現場看到觀眾和影迷對於這部電影的熱愛覺得非常感動。」現場被稱為「意涵意涵破億不難」，陳意涵笑說：「很開心可以跟導演和編劇再次合作！也感受到我們的默契，相信大家也感受到我們的誠意和用心，大家對我們的回饋就是我們最好的鼓勵。」

安心亞覺得這是一個很有愛的循環，很開心可以成為這部電影的一員。孫淑媚笑說因為大家都是又漂亮、心地又善良和會唱歌的演員，有這樣的成績都要去謝神，同時還不忘大家3月8日去搶她演唱會的票。苗可麗聽到身邊的人都推薦，因為這部電影讓很多人回到愛裡面，跟很多人和解。感謝很多人給予這些鼓勵。何曼希覺得這一年非常不可思議，也很感謝每一位願意進到戲院喜歡我們的人。而羅晨恩也與戲中的媽媽相擁抱，兩人終於在戲外相見歡。片中的第一男主角鄭志偉則是擁有七部破億電影以及這部即將破七億的福星，他感謝團隊讓他可以參加這部電影的演出，跟大家共享這個喜悅的成果。

《陽光女子合唱團》於大巨蛋秀泰影城舉辦創紀錄迎財神記者會。圖/壹壹喜喜電影提供

戲裡戲外的成長與扶持真情可見 每一位演員的互動感動所有人

陳意涵因為抱了羅晨恩之後感想：「記得那時候晨恩在練習時候我們就一直陪著她，那時候很怯場和緊張要他在全部人面前談吉他唱歌，現在看到他已經可以在這裡solo表演覺得她很堅強。」也引起羅晨恩紅了眼眶。因為那時候好像要破億才能聚會，那時候還差3200萬才能碰面，就約兩週後，結果聚餐的時候就已經破4億了，大家起鬨要她在安排聚餐，她說：「那要準被牢飯嗎？」鍾欣凌大喊不要！安心亞則說：「最近的囂張有特別壓下來，但是如果有人誇我就瘋狂地接受。」然後大家一起呼籲Ken哥一起來看電影，安心亞說：「林暐恆不要再炸甜甜圈了！」

苗可麗飾演的方科長最近到菜市場都不用花錢了！她說：「最近一直有人請客，吃麵還送兩罐辣椒醬。」鍾欣凌說：「你可以要我減肥嗎？」馬上獲得了方科長賜與的減肥動力！孫淑媚為自己的台北演唱會加持，希望大家用開盲盒的方式來看看會有什麼驚喜帶給大家。陳意涵也提到老公一直把她當作競爭對手，在破了三億之後，他從此之後就不會跟老婆比較了，因為是他的神了！

《陽光女子合唱團》於大巨蛋秀泰影城舉辦創紀錄迎財神記者會。圖/壹壹喜喜電影提供

因為《陽光女子合唱團》被圈粉許多影迷的何曼希也被問到是否要往歌唱發展，導演林孝謙希望她可以把基礎功練好，因為歌手是一個專業的專業，也許之後會有「希晨器」出道。後來大家就拱一起唱歌和跳舞。孫淑媚沒有發現安心亞補唇蜜，但是有一直去上廁所，安心亞解釋自己遇到重大的場子就要先去上一下廁所。然後導演提到鄭志偉這次在電影中有一場跟方科長的精彩對手戲，應該就會在過完這個週末在網路上釋出，也請觀眾繼續關注《陽光女子合唱團》的粉絲頁喔！

同時林孝謙也感性提到：「票房的數字不是第一追求的目標，而是希望大家看到社會的保護網和社會支持的力量，讓各個不同的地方獲得更多愛的可能，與其是數字的期待，反而是更多溫暖和更多愛才是我們最最開心的事情。」

《陽光女子合唱團》上映59天突破6.7億。圖/壹壹喜喜電影提供

