【影評】《媽的踹爆你》蘿絲拜恩一人撐全場，神聖母職變成一場鮮血淋漓的噩夢

《媽的踹爆你》（ If I Had Legs I'd Kick You）當代母性育兒壓力的「卡夫卡式」的荒謬奇想的黑色喜劇。劇情描寫職業媽媽琳達（蘿絲拜恩 飾）其實正處於身心崩潰邊緣。同時身為心理師的她，每天在診所應付各種個案，回家後則得面對永遠缺席只有電話溝通的丈夫、患有怪病的女兒，連家裡的天花板都莫名崩塌破了個大洞。當她試圖自救卻越救越糟，接踵而至的荒謬鳥事終於將她逼至崩潰爆發⋯。

—以下有雷—

整部電影很有女版《寶可噩夢》（Beau Is Afraid）的味道，超現實的黑色喜劇，驚悚荒誕、極度壓抑。電影從頭到尾，鏡頭都在女主角蘿絲拜恩身上，片刻不離，甚至電影演了十幾分鐘才有第一個露臉的其他角色鏡頭，更不用說女兒與丈夫更是在片尾才露面。觀眾幾乎是貼身跟著她，看她如何逐漸崩潰。

女主角倒楣的程度簡直媲美《幸福之路》的張震，某段的嬰孩哭鬧轟炸也想到港片《虎毒不》，所有可以逼人發狂絕望的情境，她都遇到了，所以電影的鏡頭與敘事，近乎神經質般躁動不安、猝不及防的讓觀眾被驚嚇、錯愕、毛躁不悅，讓觀眾主角共感。尤其那段「齧齒動物」（倉鼠）的橋段，既充滿暗喻又充滿挑釁的惡搞（近乎血腥殘忍的畫面）。

電話聲、嬰孩哭鬧聲、醫療器材警報聲，不時出現，將整個環境至於一種焦躁崩解的邊緣。所以當女主角回復心理醫生看診時，有時候她的狀態可能比病患還更需要救治。導演瑪麗布隆斯坦透過本片提出社會對女人「神聖母職」的質疑，沒有人天生懂生兒育女，感到脆弱無助、焦慮憤怒都是可以被理解的。那幕拔掉女兒肚子上的醫療傳輸管，似乎亦象徵母親摘除「臍帶」的決意放手。

那個家中天花板的破洞，亦是她內心的破洞，那個魔幻現實的「洞」，甚至可以對標《媽的多重宇宙》裡甜甜圈黑洞，洞裏深處彷彿可以窺見過去不堪痛苦的回憶，因為她整個的家庭生活缺乏支柱，獨力支撐著全部，所以當後段他丈夫出現時，那個破洞就神奇順利被補好了。硬要說，就是本片的收尾沒有像它的整體概念這麼有趣，稍嫌匆匆結尾，戛然而止。

女主角蘿絲拜恩（Rose Byrne）憑此片奪得柏林影展最佳主角銀熊獎，也入圍了今年的奧斯卡影后，她讓我想起了《致蕾絲莉》（To Leslie）的安德莉亞瑞絲柏，就是那種電影90%的戲份都壓在她身上的唯一大女主戲，而且讓觀眾直視她們的身心俱疲、憔悴滄桑。蘿絲拜恩的淋漓盡致地表現出角色巨大痛苦與憤怒的臨界邊緣，場場都是得賣力發揮的複雜演繹，幾乎沒有喘息。

