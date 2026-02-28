《逐玉》田曦薇殺豬養家 張凌赫狠減15公斤搶著入贅

標籤： 古言爽文、先婚後愛、女強男強、戰場重逢、市井煙火氣

《逐玉》原名《侯夫人與殺豬刀》，是晉江文學城人氣作家團子來襲的代表作。這不只是一個關於復仇的故事，更是一段跨越階級與生死的宿命之戀。

《逐玉》故事始於一場大雪中的意外邂逅。身負十七年滅門血債、隱姓埋名的侯爺謝徵，遇上了父母雙亡、一心只想守住家業的屠戶女樊長玉。兩人各懷心思，為了各自的目的達成了一場「契約婚姻」。在這場虛假的戲碼中，愛情悄然滋生，卻隨之捲入了血雨腥風的戰爭。

這是一部經典的「雙強」成長錄。謝徵從一個孤傲的落難貴族，歷經磨難成為國之棟樑；而樊長玉則提著家傳殺豬刀衝向戰場，從街頭巷尾殺到萬軍叢中。兩人並肩作戰，不僅是為了尋找真相與公義，更是為了守護那份最初的純粹。

《逐玉》小說。圖/擷取自晉江文學城

古裝劇《逐玉》改編自作家團子來襲的同名小說。由張凌赫、田曦薇、孔雪兒、鄧凱、李卿、喻鐘黎等主演，2026 年 3 月 6 日在愛奇藝播出。這部劇不僅還原了小說的熱血感，更在人設與視覺張力上做了極致的提升。

《逐玉》古裝劇三大必看亮點

1、張凌赫極致反差，病嬌與鐵血美強慘

張凌赫打破清冷形象，飾演隱忍 17 年報滅門之仇的「武安侯」謝徵。他在「柔弱不能自理的落魄贅婿」與「殺伐果斷的權謀大佬」之間切換自如。為了貼合人設，他更狠心減重 15 公斤，只為呈現病嬌腹黑的視覺壓迫感，眼神切換堪稱「整容級」演技。

2、女強男弱設定，暴力女寨主保護「入贅君」

這部劇最「野」的地方在於女 A 男 O 的新穎設定。田曦薇打破以往的甜妹形象，穿上勁裝、扛起殺豬刀，成為武力值點滿的樊長玉。謝徵則心甘情願當起「入贅郎」，在女主角背後出謀劃策。這種「女強男嬌」的契約婚姻，充滿了反差的趣味與極強的火花感。

3、極致性張力爆棚，名場面氛圍感拉絲

劇中捨棄了生硬的工業糖精，改以原生荷爾蒙直擊人心。路透中的營火吻、雪地吻、髮帶纏腕等場景，氛圍感封神，性張力直接拉滿，被粉絲封為「2026 最強 CP 預定」。

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《逐玉》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供