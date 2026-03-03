《電影版女王偵訊室》天海祐希槓上總理大臣 真相藏在消失的10分鐘

★ 女王天海祐希再度領軍，熟悉的偵訊小組原班人馬再度集結！

★ 全新卡司加盟，石丸幹二化身總理大臣，佐佐木藏之介挑戰最狂襲擊犯！

★ 日本人氣樂團「綠黃色社會」動人獻唱電影主題曲！

★ 空降日本首週新片票房冠軍，勇破百萬觀賞人次，引爆影迷轟動好評！

史上最強嫌疑犯－－內閣總理大臣登場

《電影版女王偵訊室》(THE FINAL)故事講述，在超大型颱風接連肆虐、國家陷入混亂的非常時期，內閣總理大臣長內洋次郎（石丸幹二飾演）竟在防災對策會議中遲到十分鐘。緊接著，對這段「空白的十分鐘」提出嚴厲控訴的暴徒森下弘道（佐佐木藏之介飾演）現身，引發震驚全日本的總理襲擊事件。為了迅速平息這場恐怖攻擊，警視廳緊急召集以真壁有希子（天海祐希飾演）等人共組的「緊急事件應對偵訊小組」展開偵訊。

然而，森下對犯案動機絕口不提，甚至屢次提出「把總理大臣帶來偵訊室」的無理要求。就在偵訊陷入僵局之際，長內總理身上也逐漸浮現令人不安的疑點。為了揭開真相，真壁與小組成員們義無反顧，決定親自對總理展開偵訊，迎向這場前所未有的最終決戰…。

國民刑偵劇金字塔，輝煌12年的集大成最終章

以緊繃偵訊心理戰作為核心魅力的日劇《女王偵訊室》，多年來憑藉獨樹一幟的敘事風格，在刑偵劇類型中奠定屬於自己的經典地位。故事圍繞在由天海祐希飾演的「真壁有希子」展開，她以冷靜銳利的觀察力與強大氣場，在密閉的「可視化偵訊室」當中，與嫌疑犯展開一場接一場驚心動魄的心理攻防。作品雖然沒有飛車追逐，也沒有槍林彈雨，僅只是透過對話、眼神與細膩的情緒與表情轉變，就足以讓觀眾屏息以待，沉浸在層層揭曉的真相過程之中。

真壁有希子在偵訊室所展現的壓倒性存在感，不僅以女性特有的柔軟卸下嫌疑犯心防，更能在關鍵時刻，透過精準的洞察力直擊謊言核心，將理性與感性化為最精準的武器。作為團隊中的唯一女性，她以堅毅與柔軟交織出獨特魅力，讓角色真實而立體。

此外，圍繞在她身邊的，也是一群實力深厚的演技派演員，包括小日向文世、DEN DEN、田中哲司、塚地武雅，以及已故的大杉漣等資深班底，透過默契十足又性格鮮明的表現，加上鈴木浩介與速水茂虎道飾演的搜查一課刑警，時而針鋒相對、時而溫暖互補的互動，讓全劇在緊繃氛圍當中，也不失幽默與人情味。而這份團隊情誼，也正是劇迷所津津樂道，並讓系列能夠長紅十二年的關鍵原因。

如片名所示，本作將「偵訊」化為藝術，成員們透過語言引導、策略布局與情緒操控，在看似平靜的對談中掀起暗潮洶湧；在有限的審訊時間當中，更是智慧與心理素質的極限對決。尤其每次案件背後，編劇都映照著社會議題與人性掙扎，將權力、家庭、孤獨、責任一一攤在觀眾眼前，讓觀眾在跟隨角色破解謎題之餘，也對角色的選擇產生共鳴。搭配沉浸感強烈的場面調度，以及重量級嘉賓在各集飾演的嫌疑犯，都層層堆疊出讓人欲罷不能的戲劇張力。

從2014年開播第一季以來，全系列歷經五季劇集與特別篇，如今終於迎來最新章、也是最終章的《電影版女王偵訊室THE FINAL》，透過電影院的大銀幕華麗登場！這次的偵訊戰更是全面升級，團隊所要面對的嫌疑犯，不再只是一般平民，更是由石丸幹二飾演的權力核心「內閣總理大臣」。

當國家最高權力者成為審訊對象，正義與政治、真相與立場之間的界線也將瞬間模糊，而劇情中「消失的十分鐘」裡面究竟發生了什麼事？真壁有希子能否在重重壓力下守住信念？也將成為全片的最大懸念。同時，佐佐木藏之介飾演襲擊總理的神秘男子，角色立場撲朔迷離，善惡難辨，為劇情注入更深層的人性拷問。電影版不僅格局更宏大，場景與攝影規模也全面提升，卻依然能夠牢牢抓住系列靈魂，在審訊室當中，化言語為刀鋒。

幕後黃金陣容也將全數回歸，由編劇井上由美子執筆、導演常廣丈太掌鏡，將十二年所累積的角色厚度與情感羈絆推向巔峰。不僅如此，本片還找來演唱第四、第五季主題曲的人氣樂團「綠黃色社會」繼續演唱主題曲〈不然誰來做〉，更是讓人沉浸其中。這也讓本片在日本上映後，一舉空降首週新片票房冠軍，更持續勇破百萬觀賞人次，觀眾紛紛大讚：「熱血沸騰！超乎想像！感人熱淚！」這也讓本片可說是全系列的集大成之作，勢必將登上刑偵電影金字塔的嶄新頂點！