《匿殺》票房破21億 張鈞甯一打十「搏命演出」殺出重圍

台灣人氣女星張鈞甯主演、《誤殺》《默殺》導演柯汶利最新力作《匿殺》（英文片名：The Fire Raven）將於2月13日全台電影院上映。電影公司車庫娛樂公布「賀歲版終極預告」，預告裡，張鈞甯飾演的女警「方正楠」與彭昱暢飾演的弟弟「方天陽」合作追捕神秘的烏鴉面具人，動作片場面滿載，不僅有槍戰、武打、飛車追逐，還有火車出軌的大場面，宛如真人版《名偵探柯南》，絕對是今年賀歲檔台灣影迷不能錯過的娛樂鉅片。《匿殺》目前中國票房已突破4.74億人民幣（約21.41億台幣），持續穩坐全球華語電影年度票房冠軍。《匿殺》將於2月13日全台電影院上映。

為迎接新春期間在台上映的《匿殺》，特別推出《匿殺》新春好運卡，預祝大家日日好運、馬上暴富，凡購買《匿殺》2/13(五)起電影票1張，就有機會兌換領取【《匿殺》新春好運卡】1張，新春好運卡包含張鈞甯「日日好運」款與黃曉明「馬上暴富」款，共兩款隨機發贈，數量有限，送完為止，讓影迷在開年之際把好兆頭一起帶回家。

張鈞甯在《匿殺》裡飾演女警「方正楠」，是她演藝生涯少數以武打為主的角色。為了這個角色，張鈞甯每天勤練七小時、不靠替身親自上陣，連她的媽媽鄭如晴看了也相當驚訝：「鈞甯竟然這麼會打！」鄭如晴坦言，看女兒演出動作戲讓她「心很痛」，讓張鈞甯不得不安撫她：「都是替身啦！你別難過！不是真的！」見到女兒在大銀幕上「以一打十」的架式，鄭如晴也搞笑表示：「以後我要小心一點，在家裡不能太嘮叨！」

《匿殺》故事描述十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛（侯詠薰 飾）慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽（彭昱暢 飾）與警官方正楠（張鈞甯 飾）深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏著多少不為人知的罪孽？《匿殺》2月13日上映。

《匿殺》。圖/車庫娛樂提供

