《功夫》春節最強爽片 除了柯震東還有誰？演員、特效、主題曲全解析

2026 年春節檔，九把刀執導的奇幻動作片《功夫》將於 2 月 13 日全台上映，演員陣容包括戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨與劉冠廷。本文將一次帶您掌握電影劇情亮點、角色介紹、視覺特效與動作場面，以及幕後製作與主題曲〈想要保護的〉創作背景，完整解析這部台灣高規格奇幻功夫大片的精彩看點。

《功夫》上映日期?片長與分級?

●片名：《功夫》 (Kung Fu)

●導演／編劇：九把刀（Giddens Ko）

●類型：動作、奇幻、青春、江湖

●上映時間：預計 2026 年春節檔（2 月 13 日） 全台上映

●片長：127 分鐘（約 2 小時 7 分）

●分級：輔 15 級（建議 15 歲以上觀眾觀賞）

●製作規模：高規格商業大片，集結台韓動作團隊，斥資近新台幣 3 億元 製作，是近年台灣影史罕見的大規模動作奇幻片

●特色：台灣少見的大型功夫動作電影，融合奇幻世界觀與現代城市背景，並以熱血青春與江湖恩怨為核心敍事。

《功夫》劇情大綱看點

《功夫》故事從都市校園與江湖奇幻交織的冒險啟程：高中生淵仔（柯震東 飾）與死黨阿義（朱軒洋 飾）意外結識一名看似普通、卻身懷絕世武功的流浪漢黃駿（戴立忍 飾），三人從屋頂飛簷走壁開始接觸古老武藝，原以為只是學功夫取樂，然而，在行俠江湖的過程中，他們卻意外捲入了師夫黃駿與藍金（劉冠廷 飾）長達 500 年未解的恩怨與正義考驗，也因此牽出一場跨越時代的血雨江湖風雲。

故事結合奇幻與青春情誼，同時探討「正義」、「成長」與「選擇」，讓這部作品不只是一部動作片，更是一次關於信念與命運的淬鍊冒險。

《功夫》。圖/MyVideo提供

《功夫》演員卡司盤點

戴立忍《功夫》 神秘流浪漢沉睡五百年的功夫高手

戴立忍 飾演黃駿，外表看似路邊流浪漢實則是沉睡五百年的神秘功夫高手，性格冷峻但行俠仗義，帶領年輕一代學習功夫，同時捲入與藍金的跨世代恩怨。在電影中，他既是武功導師，也是江湖正義的象徵。

戴立忍是誰?

戴立忍（Leon Dai，1966 年 7 月 27 日出生於台灣台東縣）是台灣著名的電影導演、編劇、演員與剪輯師，活躍於影視圈超過三十年。畢業於國立台北藝術大學戲劇系導演組，並憑藉電影《兩個夏天》獲得台北電影節專業類首獎，以及以《不能沒有你》榮獲多項國際影展肯定，是台灣電影界的重要創作者之一。2014 年，他以電影《寒蟬效應》入圍第 51 屆金馬獎最佳男配角，展現成熟演技與深刻角色塑造能力。

《功夫》。圖/MyVideo提供

柯震東《功夫》萬年高中生卻意外成為江湖弟子伸張正義

柯震東 飾演顏邵淵，是高中生主角之一，原本平凡的學生，因拜黃駿為師而踏上學功夫之路。他勇敢面對江湖恩怨與正義考驗，在冒險中不斷思索正義的意義，並肩負保護家人、朋友與戀人的重任，最終挑戰跨越五百年的大魔王藍金

柯震東是誰?

柯震東（Kai Ko / 本名 柯家凱，1991年6月18日出生於台灣澎湖縣）是台灣知名演員、歌手與導演。2011年因主演九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》而一舉成名，並獲得第48屆金馬獎最佳新演員獎及華語電影傳媒大獎最佳新演員獎，是其演藝生涯重要里程碑。

出道後，柯震東也發行過個人音樂作品，並於不同作品中持續累積演技與角色厚度。儘管曾因外界事件短暫調整演藝活動，但多年來他在電影《小時代》、《月老》等作品中的表現獲得肯定，是台灣影壇一位具代表性的青年男演員。

《功夫》。圖/MyVideo提供

朱軒洋《功夫》與死黨一起修練踏入江湖伸張正義

朱軒洋 飾演陳明義(阿義)，是淵仔的好友，個性忠誠、幽默，與淵仔一同拜師學功夫，也在江湖歷險中逐步成長。他的角色兼具喜感與行俠正義感。

朱軒洋是誰?

朱軒洋（本名朱廷典，1999年4月4日出生於台灣台中市）是台灣新生代男演員，自 2018 年出道以來，作品橫跨電影與電視劇。2019 年他以電影《下半場》嶄露頭角，並入圍第 22 屆台北電影獎最佳新演員與最佳男配角獎項。2021 年他在熱播劇《天橋上的魔術師》中飾演謝派恩一角，入圍第 56 屆金鐘獎戲劇節目男配角，同年主演原創劇集《逆局》並入圍第 57 屆金鐘獎戲劇節目男主角。2023 年以電影《黑的教育》獲得第 59 屆金馬獎最佳男配角肯定。其代表作品還包括《哭悲》、《天橋上的魔術師》等。

《功夫》。圖/MyVideo提供

王淨《功夫》與淵仔阿義拜師學功夫，化身現代女武俠

王淨飾演潘乙晶，是淵仔暗戀的女同學，是淵仔暗戀的同學，個性果敢聰慧，勇於踏入練武世界。她的存在不僅點燃青春情感，也啟發淵仔創出「乙晶劍法」，在江湖中與夥伴一同守護正義。

王淨是誰?

王淨（Gingle Wang / 本名 Wang Ching，1998年2月7日出生於台灣台北市北投區）是台灣女演員及作家，筆名「菌菌」。她於 2017 年以電影《痴情男子漢》正式出道，之後演出《鬥魚》等作品逐漸累積演技能量，並因 2019 年出演電影《返校》聲名大噪。2020 年她憑《返校》的演出榮獲第 22 屆台北電影獎最佳女主角，展現成熟演技。

王淨不只活躍於電影領域，也參與多部知名影視作品，包括《瀑布》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》及《鬼才之道》等，並在劇集如《比悲傷更悲傷的故事：影集版》與《人選之人－造浪者》中有亮眼表現，成為新生代具代表性的台灣女演員之一。

《功夫》。圖/MyVideo提供

劉冠廷《功夫》跨越五百年的大魔王，江湖&現代最強威脅

劉冠廷飾演藍金，黃駿的師弟，長達五百年的恩怨讓他與黃駿形成對立，同時代表跨世代的正義與復仇力量。他的角色複雜且具張力，是故事中的關鍵對手。

劉冠廷是誰?

劉冠廷（Liu Kuan-ting / 1988 年 11 月 11 日出生於台灣屏東縣高樹鄉）是台灣實力派男演員，畢業於 國立臺灣藝術大學戲劇學系。他從舞台劇開始磨練表演技巧，並因演出電視劇與影視作品而逐步受到關注。劉冠廷早年在台視、公視等電視劇中展現多元角色演技，2018 年以《植劇場－花甲男孩轉大人》獲得 第 53 屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，打開知名度。之後在電影《陽光普照》中表現出色，榮獲 第 56 屆金馬獎最佳男配角獎，並在其他作品如《詭扯》也同時摘下 台北電影節最佳男配角獎 與 金馬獎最佳男配角獎 等多項肯定。他的代表作品涵蓋電視與電影，包括《火神的眼淚》、《消失的情人節》、《同學麥娜絲》等，不僅演技深受肯定，也被視為新一代具實力與口碑的台灣男演員。

《功夫》。圖/MyVideo提供

《功夫》再創國片視覺特效新高度，跨界攜手韓國效團隊打造奇幻武俠盛宴

2026 年九把刀作品《功夫》的視覺特效由 台灣罡風工作室 (WWWind) 擔綱，致力於將傳統功夫電影提升至奇幻武俠新境界。整體特效呈現強烈的「能量感」與「破壞力」，將跨越五百年的恩怨與江湖紛爭以視覺化方式呈現，每場打鬥都像是一幅充滿張力的時空畫卷。

●特效重點

罡風工作室專注於內功、氣勁以及環境互動的表現，拳法動作經過動態視效處理，呈現氣勁爆發、環境破壞、能量視覺化與動作延伸的效果。每一次揮拳或劍法出擊，都帶來彷彿能感受到的力量流動，將五百年恩怨的張力具象化。

●動作與特效結合

武打動作由 韓國 3A 動作團隊張在旭 指導，搭配後期視覺特效，使打鬥場景更具衝擊力與層次感。拳風掀起的環境波動、能量爆發，以及跨時空的江湖造景，讓觀眾同時感受歷史沉積與當代城市的交錯。

●視覺風格與觀感

影像側重能量化的表現：拳法揮動時的氣勁、劍氣帶起的空間變化，甚至環境的瞬間破壞，都呈現出時空交錯的奇幻景觀。動作不只是打鬥，更是力量與恩怨的釋放，將過去與現代的江湖故事巧妙交融。

《功夫》的動作特效結合武術精髓與奇幻想像，拳腳之間充滿張力與美感。觀眾彷彿能看見跨越五百年的恩怨在時空中流動、感受到力量衝撞環境的每一刻，打造出一場視覺與感官的盛宴，非常適合春節檔觀賞。

《功夫》。圖/MyVideo提供

《功夫》早在12年前就有前導片?

《功夫》是九把刀長達二十多年的夢想計畫，從 2001 年的同名網路小說，到最終登上大銀幕，整個創作歷程充滿堅持與突破。雖然故事早已深受讀者喜愛，但真正拍成電影經歷了 長達 24 年的等待與醞釀。2012 年劇組曾拍過 前導片，讓粉絲先行感受角色與故事氛圍，但當時因技術與預算限制，無法完全呈現九把刀心中的武俠奇幻世界。直到 2023 年，隨著台灣影視技術的進步，這部夢想才得以實現。

導演九把刀親自擔任編劇與導演，指出這部作品是他 十五年來創作能量的凝聚，同時也是對動作片類型的致敬與挑戰。他表示，改編過程中最大的壓力是如何忠於原著，並在敘事節奏與影像呈現上滿足影迷期待。

九把刀《功夫》vs 周星馳《功夫》：不是致敬周星馳

九把刀 2026 年作品《功夫》雖然與周星馳 2004 年《功夫》同名，但 兩者完全沒有創作或劇情關聯。名稱源自九把刀 2001 年的同名小說，他也曾考慮其他片名，如 《Urban Horror Disease：Kung Fu》 或 《Kung Fu：Giddens Ko》，但最終選擇保留原著小說名稱。風格上，九把刀電影以現代都市奇幻武俠為主，講述平凡少年踏入江湖的冒險；周星馳版本則是香港喜劇動作片，結合黑幫與幽默元素，兩者風格與故事框架皆不同。

《功夫》主題曲〈想要保護的〉畢書盡&徐暐翔 聯手合唱

2026 年九把刀執導的奇幻動作電影《功夫》主題曲〈想要保護的〉由 Bii（畢書盡）與徐暐翔聯手演唱，導演九把刀親自填詞，並由「神曲製造機」JerryC 製作。歌曲以溫柔卻堅韌的聲線交織，呈現情感告白風格，深刻描繪柯震東與朱軒洋師兄弟間的羈絆與承諾，表達即便歷經傷痛仍想守護的重要信念。備註:九把刀電影《功夫》圖片／擷取自電影《功夫》預告、官方fb粉絲團

2026 年春節必看電影《功夫》柯震東飾演萬年高中生?主題曲、演員、看點懶人包一次看