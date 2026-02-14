《坂本龍一・永恆的迴響》大師311災後最脆弱的告白 曾一個月寫不出曲子

2023年3月28日，日本音樂大師坂本龍一以71歲之齡與世長辭，令人無限不捨，但是他動人的音樂，至今仍深深烙印在全球樂迷心中。他於2014年與東京愛樂合作演出的《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》即將於今年二月底登上台灣大銀幕。

2013年，坂本龍一與完整編制的交響樂團於日本合作演出「Playing the Orchestra 2013」，這是他時隔16年再度與交響樂團合作，引發熱烈迴響。之後，2014年東京公演上，他更親自擔任指揮，為整場演出增添動人色彩。

坂本龍一在這場精采絕倫的「Playing the Orchestra 2014」席間，一邊演奏鋼琴、一邊指揮全場樂曲，從YMO時代的名作，到為電影《俘虜》、《末代皇帝》等經典電影創作的配樂等經典曲目，皆由東京愛樂交響樂團精彩演繹。《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》以5.1聲道重新構築，帶來宛如置身當年觀眾席般的沉浸式臨場體驗。台灣片商也將於2月27日於MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN舉辦「聽覺饗宴場」，本場次將於2月13日（周五）中午11點開賣，購票觀賞本場次即可獲得「電影周邊帆布袋」壹個，購票詳情請洽MUVIE CINEMAS台北松仁現場及官網、APP。

除了多首經典電影的配樂，坂本龍一也在這場演奏會上演奏了他為311東北大地震災後創作的第一首樂曲《Kizuna World》。這首動人的樂曲出自義大利當代藝術家Valerio Berruti的動畫作品《KIZUNA》，為災區帶來希望與溫暖。隨後坂本龍一和夥伴平野友康也一同響應，並展開「Kizuna World」計畫，盼藉由音樂為災後受重挫的地區募得重建資金。

《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》。圖/天馬行空提供

坂本龍一也在演奏會上坦言自己在災後，有將近一個月的時間，對於聆聽音樂、創作音樂都完全提不起勁，直到寫下這首作品，內心許多感受才終於有了出口，並衷心期盼《Kizuna World》這首樂曲可以帶給受傷的人與土地一些療癒。《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》將於2月26日在台上映。

2013年日本當代音樂大師坂本龍一與全編制管弦樂團合作，引起廣大迴響。2014年，他再度與東京愛樂交響樂團合作，這一次，他除了親自彈奏鋼琴並擔任樂團指揮，重新演繹黃色魔術交響樂團（Yellow Magic Orchestra，YMO）的經典曲目，以及他為《俘虜》、《末代皇帝》等電影所譜寫的著名配樂。電影不僅以極致的音響效果，重現十年前東京公演的震撼現場，大師在台上如話家常般的隻字片語，也展現出坂本龍一對音樂藝術的執著與不朽精神，他所留下的音樂將跨越時代，持續在我們心中共鳴。

