《泰殺歌后戰》Keng一半時間都沒穿 地獄特訓只為演活韓星

繼掀起全球話題的《模犯生》與荒誕喜劇《冥婚鬧泰大》後，泰國金獎團隊再度推出瘋狂喜劇 《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），電影將於本2月13日（周五）全台爆笑登場。本片邀來泰國當紅新星Keng化身韓國巨星，展現苦練許久的韓文Rap與性感K-POP舞蹈。更令全台粉絲臉紅心跳的是，Keng在片中大方展現精實胸肌腹肌，養眼畫面讓搶先觀影的粉絲驚呼：「Keng一半的時間都沒穿衣服！」

現年24歲的人氣新星 Keng 近年於泰國影視圈急速竄紅，演藝之路卻充滿驚喜反差。在踏入演藝圈前，來自帕堯府的他曾是一名泰文老師，因一段在課堂教書的 TikTok 影片意外爆紅，單日突破百萬觀看，被網友封為「最帥泰文老師」，成為他人生轉彎的重要起點。憑藉電影《荊棘天堂》嶄露頭角後，Keng於去年主演的 BL 劇《靈魂重生》一舉爆紅，迅速席捲亞洲。他在劇中飾演的驅魔人被粉絲封為「最帥法師」，帥氣施法畫面讓網友集體淪陷，紛紛高喊「求祭改」，人氣直線飆升，出席活動時動輒吸引數千名粉絲到場圍觀。

在新片《泰殺歌后戰》中，Keng 挑戰飾演擁有千萬粉絲的韓國偶像「艾力斯金」。劇組特別為他量身打造集結高音、韓文 Rap及英文歌詞的高難度主題曲〈BEAST〉。為此Keng在開拍前接受高強度特訓，不僅要苦練舞步，更要練習帶有韓文腔調的泰語與英語。Keng坦言：「韓文饒舌的節奏感非常獨特，比泰文更有挑戰性，但我必須讓自己看起來像個天生的超級巨星。」拍攝期間他正同時軋戲《靈魂重生》，行程近乎滿檔，「我只能把時間切開用，平日拍戲，週末進工作坊練習，全力拚到底。」

〈BEAST〉的錄製更堪稱「魔鬼等級」，Keng 與馬來西亞的製作人連續錄音長達 15 個小時。他笑稱，初次看到歌詞時完全無從下手，只能把歌詞一字一字拆解重組，「音高可以練，但發音真的很難，尤其是 Rap的發聲方式非常多。」Keng 的敬業投入讓劇組驚嘆不已，工作人員都一致認同他自帶「巨星氣場」，每次現身都讓人能量滿滿，甚至笑稱他是劇組的強心針，「只要 Keng 一到，大家的動力就回來了！」

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》不僅劇情爆笑，音樂製作更展現極高野心。為了打造娛樂性的觀影體驗，劇組特別與泰國環球音樂合作，大手筆為主演群量身打造 8 首風格迥異的原創歌曲。從致敬 90 年代的復古金曲〈Magical〉，到展現青春能量的Z世代電子舞曲〈Takhli Gang〉，以及邀來國際製作團隊操刀的重磅單曲〈BEAST〉，讓台灣觀眾在歡笑之餘，同步感受泰式流行樂的獨特魅力。

此外，為回饋粉絲熱烈期待，自2月13日起，凡購買《泰殺歌后戰》電影票乙張，即可兌換限量「泰殺小卡」乙張（共五種，隨機贈送），數量有限，送完為止。更多資訊請至威視電影官方專頁查詢。

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

2月13日 天后逆襲網紅，開撕搶流量

昔日紅極一時的傳奇天后布萊芬（查奎琳門恩 飾）為愛在事業巔峰急流勇退，淡出樂壇七年，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業一夕歸零。為奪回掌聲與財富，她賭上一切準備華麗復出，不僅聯手三位Z世代超人氣「咧魔天團」，更邀來國際巨星艾力斯金（哈里特布阿約伊 飾）重磅助陣。本以為是夢幻聯演，未料記者會現場徹底失控，演變成一場大型鎂光燈混戰！在這個流量為王、話題決定一切的時代，誰能操控輿論、笑到最後？《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日農曆春節戲院華麗上映，更多資訊👉威視電影官方專頁

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影