《功夫》影帝戴立忍西門町「破牆」發紅包 九把刀揭祕：師父超緊張

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億台幣重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映。

《功夫》1月30日在西門站與中山站舉辦接招見面會，導演九把刀率領戴立忍、柯震東、曾莞婷出席，搶先揭幕西門町大型的新春特製裝置物，「師父」戴立忍首度亮相坦言：「很緊張！」他更現場重現經典破牆畫面，四位主創與現場觀眾零距離互動發送紅包，現場擠得水洩不通。

賀歲檔最受矚目、台灣首部奇幻動作片《功夫》，今日下午在西門町盛大揭幕新春特製裝置，現場重現片中具象徵意義的經典書牆場景，地面更印製醒目的「拜我為師」四個大字，吸引大批影迷駐足拍照，話題十足。場景裝置物將展出一個月，只要與場景合照上傳，就有機會獲得影人親簽海報。

導演九把刀、戴立忍、柯震東、曾莞婷今出席接招見面會，與觀眾零距離互動，氣氛相當熱烈。在《功夫》中飾演王淨媽媽「阿芬」的曾莞婷，笑稱自己是九把刀的忠實影迷，當初一聽到要參演他的作品，即使角色是「媽媽」也二話不說立刻答應。只是定裝前原以為會是樸素造型，沒想到一換上戲服竟意外辣翻，讓她又驚又喜，最後還是忍不住對導演喊話：「希望導演下一次不要再找我演媽媽了！」

《功夫》舉辦接招見面會，柯震東、曾莞婷、導演九把刀、戴立忍。圖/麻吉砥加提供

難得出席宣傳活動的戴立忍，被問到為何會出席今日活動？他先是幽默回應：「因為天氣很好！」隨即正經解釋，拍攝《功夫》工作過程很開心，是一部相當好玩熱鬧的電影，從來沒出席過戶外宣傳活動的他也感到很新鮮，但他坦言今天出來參加活動，「心情很緊張！」被問到與角色「黃駿」的相似之處，戴立忍笑說都一樣健忘：「每天起床都把前一天的事情忘得一乾二淨，開開心心面對新的一天。」更自曝拍攝現場經常忘詞。

與柯震東已是二度合作的戴立忍，也透露因為拍攝時長時間相處，彼此情誼變得深厚，他更當場向柯震東真情表示：「很開心有你這個朋友！」一句話展現師徒戲裡戲外的好感情。《功夫》即將於下週末展開北中南「拜師入門」特別場，導演九把刀將率領柯震東、朱軒洋、王淨出席四場TITAN SCREEN與IMAX映後活動，勢必掀起一波搶票熱潮。《功夫》將於2月13日上映，演員們也預計於春節期間與全台觀眾面對面交流，導演九把刀直言票房就交給觀眾，也希望觀眾能在大銀幕上感受到《功夫》滿滿的歡樂能量。

台灣最強奇幻動作鉅獻，「相信！是我們最強的招式」

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了500年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映，更多資訊請洽👉《功夫》官方粉絲團FB

《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說。圖/麻吉砥加提供

