《泰殺歌后戰》NuNew 從《甜心派》轉行當諧星 泰版「咧魔天團」出道

繼掀起全球話題的《模犯生》與荒誕喜劇《冥婚鬧泰大》後，泰國金獎團隊再度推出瘋狂喜劇力作《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），將於2026年農曆春節爆笑登台。

電影邀來以BL劇《甜心派》紅遍亞洲的人氣泰星NuNew參演，身為公認「全能才子」的他，這次特別接受前輩們的「搞笑特訓」，沒想到卻意外開啟「喜劇魂」，還被劇組形容是「披著兔皮的狼」！為了迎接賀歲檔上映，導演與演員們抽空為台灣觀眾錄製打招呼影片，希望大家能夠春節期間能走進戲院，享受這場歡樂爆笑的大銀幕饗宴！

擁有中泰血統的NuNew年僅24歲，2022年以BL劇《甜心派》展現細膩演技，與李海海（Zee）組成的「海景CP」紅遍全亞洲，在台灣享有高人氣。除了清秀可愛的長相，NuNew更是泰國演藝圈罕見的「全能才子」，身為泰國農業大學中文系高材生，不僅演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還能說一口流利中文，更以清澈且極具辨識度的嗓音征服無數粉絲。他曾翻唱多國語言（中、英、韓、日、泰）的歌曲，展現實力派唱功，被粉絲公認是越挖掘越驚喜的「寶藏男孩」。

憑藉出色的歌唱才華，NuNew在《泰殺歌后戰》中與泰國笑匠Pingpong與鮮明形象著名的網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演成員「考特」。為了詮釋角色具備「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，他不僅要挑戰潮流舞風，更要接受前所未見的「花式尖叫特訓」。NuNew透露：「片中我常因為煩躁、傷心、恐懼而尖叫，為此我們設計了許多不同層次、代表不同情緒的尖叫聲，叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」

人氣泰星NuNew在《泰殺歌后戰》挑戰「花式尖叫」。

有趣的是，即便排練過程艱辛，NuNew依然展現了過人的天才實力。同組演員一致公認他是「A級模範生」，當大家排練5小時還記不住舞步時，NuNew僅花10分鐘就完美吸收，甚至在每天高強度排練7小時、地板全濕的情況下，讓Pingpong忍不住吐槽：「我的汗多到全身濕透，只有NuNew竟然看不太到汗水，簡直天生麗質！」

除了歌舞挑戰，原本形象清純的NuNew，在片場與Pingpong、Ninew兩位搞笑前輩混在一起後，竟被開發出深藏不露的喜劇魂。NuNew坦言，剛進組時跟不上前輩們的節奏，但在他們的「特訓」下，現在學會了各種稀奇古怪的表情，甚至能模仿《The Face名模生死鬥》走秀。導演開玩笑形容，他就像一隻掉進蛇洞裡的小白兔，但卻是隻「伶牙俐齒」的兔子，劇組紛紛虧他是「披子兔皮的狼」。NuNew則幽默回應：「跟這群人相處久了，我已經吸收了他們的精華，再也不是純潔的小白兔了！」

《泰殺歌后戰》劇組一致公認NuNew是「A級模範生」，僅花10分鐘就學好舞步。

2月13日 天后逆襲網紅，開撕搶流量

昔日紅極一時的傳奇天后布萊芬（查奎琳門恩 飾）為愛在事業巔峰急流勇退，淡出樂壇七年，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業一夕歸零。為奪回掌聲與財富，她賭上一切準備華麗復出，不僅聯手三位Z世代超人氣「咧魔天團」，更邀來國際巨星艾力斯金（哈里特布阿約伊 飾）重磅助陣。本以為是夢幻聯演，未料記者會現場徹底失控，演變成一場大型鎂光燈混戰！在這個流量為王、話題決定一切的時代，誰能操控輿論、笑到最後？《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日農曆春節戲院華麗上映，更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

《泰殺歌后戰》中泰混血NuNew演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還會說多國語言，被暱稱是寶藏男孩。

《泰殺歌后戰》拍攝前主演群展開高強度舞蹈特訓。

《泰殺歌后戰》形象清純的NuNew接演本片被激發喜劇魂。

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影提供

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影提供

《泰殺歌后戰》。圖/威視電影提供