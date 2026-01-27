《鬼靈居》顛覆鬼屋公式 比自家鬧鬼更心寒「祂住在隔壁」

泰國恐怖電影年度票房TOP2《鬼靈居》（英文片名：Our House）故事描述事業有成的銷售主管阿文（提拉達邁特瓦拉育 飾）與懷孕的妻子帕特（薩倫拉特普阿格皮帕特 飾）找到了夢寐以求的新家，但是他們搬進去之後，卻開始撞見各種怪異現象，阿文與隔壁的房子似乎有某種神祕的連結……《鬼靈居》將於1月30日全台大銀幕戰慄上映。

《鬼靈居》去年12月4日在泰國上映，僅僅四天票房就突破3150萬泰銖（約2997萬台幣），上映近兩個月，目前累積票房已超過1.23億泰銖（1.17億台幣），是僅次於《鬼聲泣3》，2025泰國第二賣座的國產電影。泰國影迷在網路對《鬼靈居》的評價也非常正向：「節奏非常快速。」「紅衣女鬼真的很嚇人。」「鬼魂作祟的方式非常多樣化。」「這部電影的高潮反轉非常巧妙。」「是一部值得花錢觀賞的恐怖片。」「這才是現代恐怖片該有的樣子。」「可以說是今年最恐怖的泰國恐怖片。」

泰國資深導演龔席立（Kongkiat Komesiri）執導過賣座動作片《神探潘坤》系列，以及知名犯罪片《致命切割》，他這次的新作《鬼靈居》顛覆傳統鬼屋類型電影，鬧鬼的是隔壁房子而不是自己家。龔席立說：「如果鄰居不是人，而是一個隨時準備威脅我們、時時監視著我們的鬼魂，我們會有什麼反應？」

龔席立透露，《鬼靈居》的拍攝地點是一間廢棄的房屋，劇組費了好大的勁才終於借到，「我們不知道管理員為什麼不願意借，但最終我們還是借到了。」後來，在拍攝現場，劇組請來僧侶舉行祈福儀式時，儀式進行途中，祭壇突然燃起熊熊大火，火舌竄起半公尺高，只好趕緊拿滅火器來滅火，滅完火之後大家繼續念祭文，當念到邀請亡靈享用祭品的段落時，房子的大門突然打開又關上。龔席立說：「雖然當時屋裡沒有人，現場也沒有風。」

《鬼靈居》。圖/車庫娛樂提供

泰國男星提拉達邁特瓦拉育（Teeradetch Metawarayut）在《鬼靈居》裡飾演被隔壁女鬼纏上的丈夫「阿文」，要與2025泰國小姐薩倫拉特普阿格皮帕特（Sarunrat Puagpipat）飾演的妻子「帕特」一同守護屬於他們的新家。提拉達邁特瓦拉育本身非常怕鬼，他坦言，接下《鬼靈居》的原因是故事背景是一棟房子，如果是寺廟或墓地之類的地方，他肯定會胡思亂想。後來，提拉達邁特瓦拉育為了試鏡而試拍一些片段時，發生影片裡他說話的聲音莫名消失的離奇事件，「拍攝當天，我告訴媽媽這件事之後，她買了一組很大的護身符給我——一條項鍊上面有五個護身符。」

曾經來台演唱的泰國新生代天后Bowkylion在《鬼靈居》裡飾演紅衣女鬼「諾克」，諾克纏上阿文和帕特的原因，是本片劇情的一大懸念。關於是否有在片場遇到靈異事件，Bowkylion坦言：「有，但我努力告訴自己是我想太多了。」她表示，只要她坐下來，就會看到一個塗紅色指甲油的人出現在面前，而且感覺他在摸自己的臉，「我嚇壞了，但不知道該怎麼辦，只好專心在工作上。」《鬼靈居》將於1月30日全台大銀幕戰慄上映。

