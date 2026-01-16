《魔法壞女巫 2》狂賣165億 亞莉安娜被酸「不夠格」關負評逆襲影壇

台灣大哥大MyVideo 1月電影片單重磅上架，緊扣獎季話題與全球聲量！最大焦點莫過於由亞莉安娜主演，並入圍金球獎、評論家選擇獎等肯定的音樂奇幻鉅作《魔法壞女巫：第二部》搶先版，以及「緋紅女巫」伊莉莎白歐森主演奇幻愛情喜劇《換乘真愛》搶先版，成為開年最受矚目的雙主打。

此外，改編自全球人氣恐怖遊戲的續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》搶先版、動作類型新作《重裝制裁》，以及劉品言追愛之旅《莎莉》、黑幫犯罪片《邊境狩獵》與英國國民影集電影版最終章《唐頓莊園：盛世終章》都在台灣大哥大MyVideo看得到。

《魔法壞女巫：第二部》全球票房已突破5.22億美金（約台幣165億元），不過亞莉安娜跨足影壇始終遭放大檢視，從「流行歌手能否撐起經典音樂劇角色」，到被認為是「明星光環大於表演實力」，質疑一路伴隨她拍攝《魔法壞女巫：第二部》。

她在最新專訪中坦言，角色公布初期，確實充斥著「我不夠格」、「我撐不起來」的聲音，「我很快就明白，如果一直聽那些噪音，我會先被擊倒。」她選擇全面關閉外界評價，把所有心力投注在角色與拍攝現場，「我有一份很重要的工作要完成，我必須對得起這個角色，也對得起相信我的人。」

她也直言，當付出被質疑時其實非常受傷，但最終學會用作品回應一切，「我知道自己給出了全部的生命與情感，這就夠了。」亞莉安娜形容，從一開始被質疑「是否只是流行歌手」，到如今以格琳達一角獲得國際影壇肯定，去年甚至獲得奧斯卡最佳女配角提名，她坦言，這是一段讓她「終於允許自己被當成演員」的重要旅程。

美國奇幻愛情電影《換乘真愛》描繪一段跨越生死與時間的奇幻三角戀，由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森攜手《怪獸與鄧不利多的秘密》卡倫透納以及《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒主演。談到這次在片中挑戰「90歲靈魂狀態」，伊莉莎白歐森坦承自己從小就對「變老」這件事充滿想像，因為成長過程中缺乏與高齡長輩的深度相處，反而讓她對老年人生懷抱一種浪漫又敬畏的好奇。她笑說，自己其實一直都有「老靈魂」，不只對科技爆發前的年代特別著迷，「這次演出，我可以完全投入那些其實早就存在我生活裡、常被朋友拿來取笑的老派舉止與習慣。」

更有趣的是，歐森透露角色中「平凡卻深刻的長久關係」，在閱讀劇本時就讓她產生強烈共鳴。她形容，片中夫妻在車上拌嘴、相伴走過歲月的互動，讓她不禁聯想到自己現實生活中的丈夫，「我曾笑說，如果我們真的有幸一起變老，他大概會在車上跟我吵架時噎到蝴蝶脆餅離世（笑）。就是那種很真實、很日常的愛，當下就深深吸引我。」這份對「日常之愛」的體悟，也成為她詮釋《換乘真愛》最重要的情感核心。

除了雙主打話題新作，台灣大哥大MyVideo 1月片單也集結多部星光與類型兼具的作品，包括改編自全球暢銷恐怖遊戲、全球票房已突破2.34億美金（約台幣74.3億）的《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》搶先版；《重裝制裁》則由傑森史塔森演繹極限反擊；國片《莎莉》由劉品言主演，展開一段到法國追愛與自我探索之旅；犯罪片《邊境狩獵》聚焦黑幫世界的生存角力；而英國經典系列最終章《唐頓莊園：盛世終章》則找回原班人馬華麗告別。從獎季熱門、票房續作到經典收官

