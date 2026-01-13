2026年金球獎得獎名單：甜茶《橫衝直闖》奪影帝，李奧納多《一戰再戰》橫掃四獎笑傲全場

好萊塢年度獎季的首場指標性盛會——第 83 屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮，2026 年 1 月 11 日在加州比佛利山莊著名的希爾頓飯店（The Beverly Hilton）舉行。由喜劇女星妮基·格拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年接下主持重任，以辛辣幽默的風格為晚宴揭開序幕。

本屆名單堪稱近年競爭最激烈的一屆，保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的執導新作 《一戰再戰》（One Battle After Another） 展現勢不可擋的氣勢，一舉橫掃電影類四項大獎，成為當晚最大贏家。最受關注的影帝爭奪戰中，「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉《橫衝直闖》（Marty Supreme）中突破性的演技首度封帝，將其演藝事業推向巔峰。

電視類別則呈現另一番新局，英國影集《混沌少年時》（Adolescence）以細膩的製作與精湛演出，包辦了最佳劇集、男主角及男女配角共四座獎盃，在眾多熱門大製作中異軍突起。隨著金球獎獲獎名單揭曉，2026 年奧斯卡的前哨戰也隨之正式引爆。

2026年第83屆金球獎完整得獎名單

🎬 電影類（Film）

🎞️最佳戲劇類影片（Best Motion Picture – Drama）

🏆 《哈姆雷特》（Hamnet）（得獎）

《科學怪人》（Frankenstein）

《只是一場意外》（It Was Just an Accident）

《情感價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

🎞️最佳音樂及喜劇類影片（Best Motion Picture – Musical or Comedy）

🏆 《一戰再戰》（One Battle After Another / BC Project）（得獎）

《藍月終曲》（Blue Moon）

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《徵人啟弒》（No Other Choice）

《新浪潮》（Nouvelle Vague）

🎞️最佳導演（Best Director）

🏆 保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）

趙婷（Chloé Zhao）／《哈姆雷特》（Hamnet）

吉勒摩·戴托羅（Guillermo del Toro）／《科學怪人》（Frankenstein）

賈法爾·帕納希（Jafar Panahi）／《只是一場意外》（It Was Just an Accident）

尤金·切里亞（Joachim Trier）／《情感價值》（Sentimental Value）

萊恩·庫格勒（Ryan Coogler）／《罪人》（Sinners）

🎞️最佳戲劇類男主角（Best Actor – Drama）

🏆 華格納·莫拉（Wagner Moura）／《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）（得獎）

巨石強森（Dwayne Johnson）／《重擊人生》（The Smashing Machine）

傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）／《史普林斯汀：走出虛無》（Deliver Me from Nowhere）

喬爾·埃哲頓（Joel Edgerton）／《火車大夢》（Train Dreams）

麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）／《罪人》（Sinners）

奧斯卡·伊薩克（Oscar Isaac）／《科學怪人》（Frankenstein）

🎞️最佳戲劇類女主角（Best Actress – Drama）

🏆 傑西·伯克利（Jessie Buckley）／《哈姆雷特》（Hamnet）（得獎）

伊娃·維克多（Eva Victor）／《寶貝對不起》（Sorry, Baby）

珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）／《去死吧，親愛的》（Die, My Love）

茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）／《獵後真相》（After the Hunt）

蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）／《情感價值》（Sentimental Value）

泰莎·湯普森（Tessa Thompson）／《海妲》（Hedda）

🎞️最佳音樂及喜劇類男主角（Best Actor – Musical or Comedy）

🏆 提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）／《橫衝直闖》（Marty Supreme）（得獎）

喬治·克隆尼（George Clooney）／《影星傑凱利》（Jay Kelly）

李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

伊森·霍克（Ethan Hawke）／《藍月終曲》（Blue Moon）

李炳憲（Lee Byung-hun）／《無可奈何》（I Can't Help It）

傑西·普萊蒙（Jesse Plemons）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）

🎞️最佳音樂及喜劇類女主角（Best Actress – Musical or Comedy）

🏆 蘿絲·拜恩（Rose Byrne）／《媽的踹爆你》（Tow）（得獎）

亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）／《安李的遺囑》（The Testament of Ann Lee）

蔡斯·因菲尼迪（Chase Infiniti）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

辛西亞·艾利沃（Cynthia Erivo）／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）

艾瑪·史東（Emma Stone）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）

凱特·哈德森（Kate Hudson）／《悠唱藍調》（Shell）

🎞️最佳男配角（Best Supporting Actor）

🏆 史戴倫·史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）／《情感價值》（Sentimental Value）（得獎）

班尼西歐·岱·托羅（Benicio del Toro）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

雅各·艾洛迪（Jacob Elordi）／《科學怪人》（Frankenstein）

保羅·梅茲卡爾（Paul Mescal）／《哈姆雷特》（Hamnet）

西恩·潘（Sean Penn）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

亞當·山德勒（Adam Sandler）／《影星傑凱利》（Jay Kelly）

🎞️最佳女配角（Best Supporting Actress）

🏆 泰雅娜·泰勒（Teyana Taylor）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）

艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）／《重擊人生》（The Smashing Machine）

艾兒·芬妮（Elle Fanning）／《情感價值》（Sentimental Value）

亞莉安娜（Ariana Grande）／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）

因加·易卜斯多特·里拉斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）／《情感價值》（Sentimental Value）

艾美·麥迪根（Amy Madigan）／《凶器》（Vicious）

🎞️最佳劇本（Best Screenplay）

🏆 《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）

《哈姆雷特》（Hamnet）

《只是一場意外》（It Was Just an Accident）

《情感價值》（Sentimental Value）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

🎞️最佳動畫長片（Best Animated Feature Film）

🏆 《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）（得獎）

《阿爾科》（Arco）

《鬼滅之刃劇場版：無限城篇》（Demon Slayer: Infinity Castle）

《地球特派員》（Elio）

《小雨愛蜜莉》（The Character of Rain）

《動物方城市 2》（Zootopia 2）

🎞️最佳非英語電影（Best Motion Picture – Non-English Language）

🏆 《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent / 巴西）（得獎）

《只是一場意外》（It Was Just an Accident / 伊朗）

《徵人啟弒》（No Other Choice / 法國）

《情感價值》（Sentimental Value / 挪威）

《穿越地獄之門》（Sirāt / 摩洛哥）

《欣德拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab / 巴勒斯坦）

🎞️最佳原創配樂（Best Original Score）

🏆魯德維格·戈蘭森（Ludwig Göransson）／《罪人》（Sinners）（得獎）

亞歷山大·戴斯培（Alexandre Desplat）／《科學怪人》（Frankenstein）

漢斯·季默（Hans Zimmer）／《F1》（F1）

強尼·格林伍德（Jonny Greenwood）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

康定雷（Khan Ding Ley）／《穿越地獄之門》（Sirāt）

麥克斯·里希特（Max Richter）／《哈姆雷特》（Hamnet）

🎞️最佳原創歌曲（Best Original Song）

🏆〈Golden〉／《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）（得獎）

〈Dream As One〉／《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

〈Miley Cyrus & Mark Ronson 作品〉／《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

〈K-Pop 製作團隊作品〉／《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）

〈Raphael Saadiq 作品〉／《罪人》（Sinners）

〈Stephen Schwartz 作品〉／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）

🎞️電影與票房成就獎（Cinematic and Box Office Achievement）

🏆《罪人》（Sinners）（得獎）

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

《F1》（F1）

《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）

《不可能的任務：最終審判》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two）

《凶器》（Vicious）

《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）

《動物方城市 2》（Zootopia 2）

📺 電視類（Television）

🎞️最佳戲劇類影集（Best Television Series – Drama）

🏆 《匹茲堡醫魂》（The Pitt）（得獎）

《頭號外交官》（The Diplomat）

《萬中選一》（Pluribus）

《人生切割術》（Severance）

《外放特務組》（Slow Horses）

《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

🎞️最佳音樂及喜劇類影集（Best Television Series – Musical or Comedy）

🏆 《片廠風雲》（The Studio）（得獎）

《小學風雲》（Abbott Elementary）

《大熊餐廳》（The Bear）

《天后與草莓》（Hacks）

《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影（Best Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television）

🏆 《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）

《都是她的錯》（All Her Fault）

《獸藏我心》（The Beast in Me）

《黑鏡》（Black Mirror）

《死前慾望清單》（Dying for Sex）

《女朋友》（The Girlfriend）

🎞️最佳戲劇類影集男主角（Best Actor – Drama Series）

🏆 諾亞·懷利（Noah Wyle）／《匹茲堡醫魂》（The Pitt）（得獎）

史特林·K·布朗（Sterling K. Brown）／《極樂兇間》（Paradise）

狄耶哥·路那（Diego Luna）／《安道爾》（Andor）

蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）／《外放特務組》（Slow Horses）

馬克·盧法洛（Mark Ruffalo）／《特遣任務》（Task）

亞當·史考特（Adam Scott）／《人生切割術》（Severance）

🎞️最佳戲劇類影集女主角（Best Actress – Drama Series）

🏆 瑞雅·希洪（Rhea Seehorn）／《萬中選一》（Pluribus）（得獎）

凱西·貝茲（Kathy Bates）／《律師無限耆》（Matlock）

布莉特·羅爾（Britt Lower）／《人生切割術》（Severance）

海倫·米蘭（Helen Mirren）／《黑幫領地》（Landman）

貝拉·拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》（The Last of Us）

凱莉·羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》（The Diplomat）

🎞️最佳音樂及喜劇類影集男主角（Best Actor – Musical or Comedy Series）

🏆 塞斯·羅根（Seth Rogen）／《片廠風雲》（The Studio）（得獎）

亞當·布羅迪（Adam Brody）／《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

史提夫·馬丁（Steve Martin）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）

葛倫·鮑威爾（Glen Powell）／《球星翻身記》（Chad Powers）

馬丁·蕭特（Martin Short）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）

傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》（The Bear）

🎞️最佳音樂及喜劇類影集女主角（Best Actress – Musical or Comedy Series）

🏆 珍·史瑪特（Jean Smart）／《天后與草莓》（Hacks）（得獎）

克莉絲汀·貝爾（Kristen Bell）／《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

艾尤·艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》（The Bear）

賽琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）

娜塔莎·雷昂（Natasha Lyonne）／《撲克臉》（Poker Face）

珍娜·奧特嘉（Jenna Ortega）／《星期三》（Wednesday）

🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影男主角（Best Actor – Limited Series, Anthology Series or TV Movie）

🏆 史蒂芬·葛拉翰（Stephen Graham）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）

雅各·艾洛迪（Jacob Elordi）／《行過地獄之路》（The Road to Hell）

保羅·賈麥提（Paul Giamatti）／《黑鏡》（Black Mirror）

查理·漢納（Charlie Hunnam）／《魔物：艾德·蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）

裘德·洛（Jude Law）／《黑兔》（Black Rabbit）

馬修·瑞斯（Matthew Rhys）／《獸藏我心》（The Beast in Me）

🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影女主角（Best Actress – Limited Series, Anthology Series or TV Movie）

🏆 蜜雪兒·威廉斯（Michelle Williams）／《死前慾望清單》（Dying for Sex）（得獎）

克萊兒·丹妮絲（Claire Danes）／《獸藏我心》（The Beast in Me）

拉西達·瓊絲（Rashida Jones）／《黑鏡》（Black Mirror）

亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）／《燦爛長河》（Bright River）

莎拉·史諾克（Sarah Snook）／《都是她的錯》（All Her Fault）

羅蘋·萊特（Robin Wright）／《女朋友》（The Girlfriend）

🎞️最佳電視影集女配角（Best Supporting Actress – Television）

🏆 艾琳·多赫蒂（Erin Doherty）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）

艾米·盧·伍德（Aimee Lou Wood）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

凱莉·庫恩（Carrie Coon）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

漢娜·愛賓德（Hannah Einbinder）／《天后與草莓》（Hacks）

凱薩琳·歐哈拉（Catherine O'Hara）／《片廠風雲》（The Studio）

🎞️最佳電視影集男配角（Best Supporting Actor – Television）

🏆 歐文·庫珀（Owen Cooper）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）

比利·庫魯普（Billy Crudup）／《晨間直播秀》（The Morning Show）

華頓·哥金斯（Walton Goggins）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

傑森·艾薩克（Jason Isaacs）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

特拉梅爾·蒂爾曼（Tramell Tillman）／《人生切割術》（Severance）

艾許利·華特斯（Ashley Walters）／《混沌少年時》（Adolescence）

2026 年第 83 屆金球獎獲獎名單不僅展現了傳統製片廠與串流平台的激烈對壘，更反映出全球影視作品在多元題材上的深度開拓。進一步了解詳細的入圍細節或查詢歷屆獲獎資訊，請至👉金球獎官網 (Golden Globes Winners & Nominees)查看 2026 年英文得獎名單