2026年金球獎得獎名單：甜茶《橫衝直闖》奪影帝，李奧納多《一戰再戰》橫掃四獎笑傲全場
好萊塢年度獎季的首場指標性盛會——第 83 屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮，2026 年 1 月 11 日在加州比佛利山莊著名的希爾頓飯店（The Beverly Hilton）舉行。由喜劇女星妮基·格拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年接下主持重任，以辛辣幽默的風格為晚宴揭開序幕。
本屆名單堪稱近年競爭最激烈的一屆，保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的執導新作 《一戰再戰》（One Battle After Another） 展現勢不可擋的氣勢，一舉橫掃電影類四項大獎，成為當晚最大贏家。最受關注的影帝爭奪戰中，「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉《橫衝直闖》（Marty Supreme）中突破性的演技首度封帝，將其演藝事業推向巔峰。
電視類別則呈現另一番新局，英國影集《混沌少年時》（Adolescence）以細膩的製作與精湛演出，包辦了最佳劇集、男主角及男女配角共四座獎盃，在眾多熱門大製作中異軍突起。隨著金球獎獲獎名單揭曉，2026 年奧斯卡的前哨戰也隨之正式引爆。
2026年第83屆金球獎完整得獎名單
🎬 電影類（Film）
🎞️最佳戲劇類影片（Best Motion Picture – Drama）
🏆 《哈姆雷特》（Hamnet）（得獎）
《科學怪人》（Frankenstein）
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
《情感價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
🎞️最佳音樂及喜劇類影片（Best Motion Picture – Musical or Comedy）
🏆 《一戰再戰》（One Battle After Another / BC Project）（得獎）
《藍月終曲》（Blue Moon）
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《徵人啟弒》（No Other Choice）
《新浪潮》（Nouvelle Vague）
🎞️最佳導演（Best Director）
🏆 保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）
趙婷（Chloé Zhao）／《哈姆雷特》（Hamnet）
吉勒摩·戴托羅（Guillermo del Toro）／《科學怪人》（Frankenstein）
賈法爾·帕納希（Jafar Panahi）／《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
尤金·切里亞（Joachim Trier）／《情感價值》（Sentimental Value）
萊恩·庫格勒（Ryan Coogler）／《罪人》（Sinners）
🎞️最佳戲劇類男主角（Best Actor – Drama）
🏆 華格納·莫拉（Wagner Moura）／《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）（得獎）
巨石強森（Dwayne Johnson）／《重擊人生》（The Smashing Machine）
傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）／《史普林斯汀：走出虛無》（Deliver Me from Nowhere）
喬爾·埃哲頓（Joel Edgerton）／《火車大夢》（Train Dreams）
麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）／《罪人》（Sinners）
奧斯卡·伊薩克（Oscar Isaac）／《科學怪人》（Frankenstein）
🎞️最佳戲劇類女主角（Best Actress – Drama）
🏆 傑西·伯克利（Jessie Buckley）／《哈姆雷特》（Hamnet）（得獎）
伊娃·維克多（Eva Victor）／《寶貝對不起》（Sorry, Baby）
珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）／《去死吧，親愛的》（Die, My Love）
茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）／《獵後真相》（After the Hunt）
蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）／《情感價值》（Sentimental Value）
泰莎·湯普森（Tessa Thompson）／《海妲》（Hedda）
🎞️最佳音樂及喜劇類男主角（Best Actor – Musical or Comedy）
🏆 提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）／《橫衝直闖》（Marty Supreme）（得獎）
喬治·克隆尼（George Clooney）／《影星傑凱利》（Jay Kelly）
李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
伊森·霍克（Ethan Hawke）／《藍月終曲》（Blue Moon）
李炳憲（Lee Byung-hun）／《無可奈何》（I Can't Help It）
傑西·普萊蒙（Jesse Plemons）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）
🎞️最佳音樂及喜劇類女主角（Best Actress – Musical or Comedy）
🏆 蘿絲·拜恩（Rose Byrne）／《媽的踹爆你》（Tow）（得獎）
亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）／《安李的遺囑》（The Testament of Ann Lee）
蔡斯·因菲尼迪（Chase Infiniti）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
辛西亞·艾利沃（Cynthia Erivo）／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）
艾瑪·史東（Emma Stone）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）
凱特·哈德森（Kate Hudson）／《悠唱藍調》（Shell）
🎞️最佳男配角（Best Supporting Actor）
🏆 史戴倫·史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）／《情感價值》（Sentimental Value）（得獎）
班尼西歐·岱·托羅（Benicio del Toro）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
雅各·艾洛迪（Jacob Elordi）／《科學怪人》（Frankenstein）
保羅·梅茲卡爾（Paul Mescal）／《哈姆雷特》（Hamnet）
西恩·潘（Sean Penn）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
亞當·山德勒（Adam Sandler）／《影星傑凱利》（Jay Kelly）
🎞️最佳女配角（Best Supporting Actress）
🏆 泰雅娜·泰勒（Teyana Taylor）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）
艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）／《重擊人生》（The Smashing Machine）
艾兒·芬妮（Elle Fanning）／《情感價值》（Sentimental Value）
亞莉安娜（Ariana Grande）／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）
因加·易卜斯多特·里拉斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）／《情感價值》（Sentimental Value）
艾美·麥迪根（Amy Madigan）／《凶器》（Vicious）
🎞️最佳劇本（Best Screenplay）
🏆 《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）
《哈姆雷特》（Hamnet）
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
《情感價值》（Sentimental Value）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
🎞️最佳動畫長片（Best Animated Feature Film）
🏆 《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）（得獎）
《阿爾科》（Arco）
《鬼滅之刃劇場版：無限城篇》（Demon Slayer: Infinity Castle）
《地球特派員》（Elio）
《小雨愛蜜莉》（The Character of Rain）
《動物方城市 2》（Zootopia 2）
🎞️最佳非英語電影（Best Motion Picture – Non-English Language）
🏆 《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent / 巴西）（得獎）
《只是一場意外》（It Was Just an Accident / 伊朗）
《徵人啟弒》（No Other Choice / 法國）
《情感價值》（Sentimental Value / 挪威）
《穿越地獄之門》（Sirāt / 摩洛哥）
《欣德拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab / 巴勒斯坦）
🎞️最佳原創配樂（Best Original Score）
🏆魯德維格·戈蘭森（Ludwig Göransson）／《罪人》（Sinners）（得獎）
亞歷山大·戴斯培（Alexandre Desplat）／《科學怪人》（Frankenstein）
漢斯·季默（Hans Zimmer）／《F1》（F1）
強尼·格林伍德（Jonny Greenwood）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
康定雷（Khan Ding Ley）／《穿越地獄之門》（Sirāt）
麥克斯·里希特（Max Richter）／《哈姆雷特》（Hamnet）
🎞️最佳原創歌曲（Best Original Song）
🏆〈Golden〉／《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）（得獎）
〈Dream As One〉／《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
〈Miley Cyrus & Mark Ronson 作品〉／《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
〈K-Pop 製作團隊作品〉／《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）
〈Raphael Saadiq 作品〉／《罪人》（Sinners）
〈Stephen Schwartz 作品〉／《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）
🎞️電影與票房成就獎（Cinematic and Box Office Achievement）
🏆《罪人》（Sinners）（得獎）
《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《F1》（F1）
《K-Pop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）
《不可能的任務：最終審判》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two）
《凶器》（Vicious）
《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: Part Two）
《動物方城市 2》（Zootopia 2）
📺 電視類（Television）
🎞️最佳戲劇類影集（Best Television Series – Drama）
🏆 《匹茲堡醫魂》（The Pitt）（得獎）
《頭號外交官》（The Diplomat）
《萬中選一》（Pluribus）
《人生切割術》（Severance）
《外放特務組》（Slow Horses）
《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
🎞️最佳音樂及喜劇類影集（Best Television Series – Musical or Comedy）
🏆 《片廠風雲》（The Studio）（得獎）
《小學風雲》（Abbott Elementary）
《大熊餐廳》（The Bear）
《天后與草莓》（Hacks）
《天作不合的我們》（Nobody Wants This）
《破案三人行》（Only Murders in the Building）
🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影（Best Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television）
🏆 《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）
《都是她的錯》（All Her Fault）
《獸藏我心》（The Beast in Me）
《黑鏡》（Black Mirror）
《死前慾望清單》（Dying for Sex）
《女朋友》（The Girlfriend）
🎞️最佳戲劇類影集男主角（Best Actor – Drama Series）
🏆 諾亞·懷利（Noah Wyle）／《匹茲堡醫魂》（The Pitt）（得獎）
史特林·K·布朗（Sterling K. Brown）／《極樂兇間》（Paradise）
狄耶哥·路那（Diego Luna）／《安道爾》（Andor）
蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）／《外放特務組》（Slow Horses）
馬克·盧法洛（Mark Ruffalo）／《特遣任務》（Task）
亞當·史考特（Adam Scott）／《人生切割術》（Severance）
🎞️最佳戲劇類影集女主角（Best Actress – Drama Series）
🏆 瑞雅·希洪（Rhea Seehorn）／《萬中選一》（Pluribus）（得獎）
凱西·貝茲（Kathy Bates）／《律師無限耆》（Matlock）
布莉特·羅爾（Britt Lower）／《人生切割術》（Severance）
海倫·米蘭（Helen Mirren）／《黑幫領地》（Landman）
貝拉·拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》（The Last of Us）
凱莉·羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》（The Diplomat）
🎞️最佳音樂及喜劇類影集男主角（Best Actor – Musical or Comedy Series）
🏆 塞斯·羅根（Seth Rogen）／《片廠風雲》（The Studio）（得獎）
亞當·布羅迪（Adam Brody）／《天作不合的我們》（Nobody Wants This）
史提夫·馬丁（Steve Martin）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）
葛倫·鮑威爾（Glen Powell）／《球星翻身記》（Chad Powers）
馬丁·蕭特（Martin Short）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）
傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》（The Bear）
🎞️最佳音樂及喜劇類影集女主角（Best Actress – Musical or Comedy Series）
🏆 珍·史瑪特（Jean Smart）／《天后與草莓》（Hacks）（得獎）
克莉絲汀·貝爾（Kristen Bell）／《天作不合的我們》（Nobody Wants This）
艾尤·艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》（The Bear）
賽琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）／《破案三人行》（Only Murders in the Building）
娜塔莎·雷昂（Natasha Lyonne）／《撲克臉》（Poker Face）
珍娜·奧特嘉（Jenna Ortega）／《星期三》（Wednesday）
🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影男主角（Best Actor – Limited Series, Anthology Series or TV Movie）
🏆 史蒂芬·葛拉翰（Stephen Graham）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）
雅各·艾洛迪（Jacob Elordi）／《行過地獄之路》（The Road to Hell）
保羅·賈麥提（Paul Giamatti）／《黑鏡》（Black Mirror）
查理·漢納（Charlie Hunnam）／《魔物：艾德·蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）
裘德·洛（Jude Law）／《黑兔》（Black Rabbit）
馬修·瑞斯（Matthew Rhys）／《獸藏我心》（The Beast in Me）
🎞️最佳有限劇集、選集系列或電視電影女主角（Best Actress – Limited Series, Anthology Series or TV Movie）
🏆 蜜雪兒·威廉斯（Michelle Williams）／《死前慾望清單》（Dying for Sex）（得獎）
克萊兒·丹妮絲（Claire Danes）／《獸藏我心》（The Beast in Me）
拉西達·瓊絲（Rashida Jones）／《黑鏡》（Black Mirror）
亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）／《燦爛長河》（Bright River）
莎拉·史諾克（Sarah Snook）／《都是她的錯》（All Her Fault）
羅蘋·萊特（Robin Wright）／《女朋友》（The Girlfriend）
🎞️最佳電視影集女配角（Best Supporting Actress – Television）
🏆 艾琳·多赫蒂（Erin Doherty）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）
艾米·盧·伍德（Aimee Lou Wood）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
凱莉·庫恩（Carrie Coon）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
漢娜·愛賓德（Hannah Einbinder）／《天后與草莓》（Hacks）
凱薩琳·歐哈拉（Catherine O'Hara）／《片廠風雲》（The Studio）
🎞️最佳電視影集男配角（Best Supporting Actor – Television）
🏆 歐文·庫珀（Owen Cooper）／《混沌少年時》（Adolescence）（得獎）
比利·庫魯普（Billy Crudup）／《晨間直播秀》（The Morning Show）
華頓·哥金斯（Walton Goggins）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
傑森·艾薩克（Jason Isaacs）／《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
特拉梅爾·蒂爾曼（Tramell Tillman）／《人生切割術》（Severance）
艾許利·華特斯（Ashley Walters）／《混沌少年時》（Adolescence）
2026 年第 83 屆金球獎獲獎名單不僅展現了傳統製片廠與串流平台的激烈對壘，更反映出全球影視作品在多元題材上的深度開拓。進一步了解詳細的入圍細節或查詢歷屆獲獎資訊，請至👉金球獎官網 (Golden Globes Winners & Nominees)查看 2026 年英文得獎名單
