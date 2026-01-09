《末路雙嬌》韓韶禧、全鐘瑞 女神聯手玩大的開創犯罪新視角

★《D.P.：逃兵追緝令》《寄生獸：灰色部隊》製作公司，傾力打造年度犯罪鉅作

★ 動作 X 逃亡 X 犯罪，以女性視角直擊深層情感與殘酷命運

★ 韓韶禧 X 全鐘瑞兩大頂流女神首度雙主演，火花四射、化學反應爆表

★ 金新綠、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆共同演出，角色張力全面引爆

★ 罕見的南韓雙女主角犯罪類型，完美融合黑色電影美學與深刻人性

★ 人氣嘻哈音樂才子GRAY擔任音樂總監，展現潮流與獨樹一格的音樂風格

★ 華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱

《末路雙嬌》(Project Y)故事講述，在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？1月30日上映。

由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司精心打造的南韓年度話題娛樂犯罪電影《末路雙嬌》，劇情描繪在華麗都市懷抱不同期盼而活的「美善」與「道敬」，走在人生懸崖邊緣的兩人，因為意外竊取到黑錢與金條，進而引發一連串不可預測的事件。特別是兩人為了搖搖欲墜的人生制定完美計畫、試圖抓住僅有一次機會的模樣，以及那些對金錢與金條展開執著追逐的人們，雙方正面衝突的發展，都將全片的緊張感推向極致，最大化展現犯罪娛樂電影的魅力。

在全片簡潔卻強烈的故事主線當中，透過緊湊的連環追逐與被追逐所構成的壓迫情勢，輔以令人屏息的高速敘事節奏，讓觀眾完全沉浸其中。而這樣的故事推進，在導演李煥感性又大膽的手法加持之下，讓片中那都市的夜景、熄滅路燈下的巷弄，以及令人窒息的狹小空間，都極具臨場感與影像美學，將角色的不安與緊張，原封不動地投射到大銀幕上。

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

擔任編劇與導演的李煥表示：「這是一個長時間珍藏在我心中、充滿感情的故事。我最關注的，歸根究柢還是『人』。每個角色、他們所做出的選擇、在做出選擇之前的掙扎與思考，以及他們的欲望與衝突，還有角色彼此碰撞當中所產生的各自判斷。我希望能將自己對『人』所進行的最多思考與煩惱，融入一個節奏輕快、引人入勝的故事當中。」

尤其支撐全片緊張感與能量的核心動力，來自鮮明又強烈的角色塑造。兩位女主角從狂野奔放的面貌，再到傳遞情感共鳴的細膩演技，都展現出極具魅力的角色層次。透過韓韶禧與全鐘瑞兩位演技與美貌兼具的實力派女星加盟主演，光是消息一公佈，就在網路上迅速掀起熱烈討論，也讓外界對她們將展現的全新化學反應投以高度關注。

韓韶禧回憶首度接觸劇本時的感覺：「那是一個彷彿從天而降的劇本，正是能讓我在當下、以年輕衝勁去嘗試的角色。」全鐘瑞也分享：「這是南韓電影相當少見、非常新鮮的故事設定，也是我第一次和同齡的同性朋友一起演戲，能在這個年紀共同拍攝如此動感、刺激的作品，對我來說意義非常重大。」兩人對本片所流露的深厚情感，也讓人對她們的合作火花更加期待。

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

此外，擁有不同背景與目的的人物相繼登場，圍繞著金條形成你追我逃的複雜人物關係，隨著角色彼此交織、碰撞，讓劇情變得更加難以預測。透過金新綠、鄭英珠、金聖喆等擁有紮實演技、極具信賴感的演員加入，讓整體卡司更加完整強大。劇組同時也邀請音樂劇界的當紅演員李在均，以及出身自人氣女團「OH MY GIRL」、並正式展開演員新挑戰的YooA，為本片增添更多層次與色彩。

對於電影集結這群個性鮮明的實力派演員，共同激盪出嶄新的化學效應與演技合奏，導演也補充：「我很喜歡：『能帶來良好背叛感的演員』、『能帶來良好背叛感的導演手法』這樣的說法。在拍攝過程當中，我也始終圍繞著『好的背叛感』這件事進行思考。我喜歡當看似不相襯的角色與演員，組合在一起時所產生的那種緊張感。我相信，透過這部作品，觀眾不僅能從韓韶禧、全鐘瑞兩位演員身上，還能從所有演出的演員身上，感受到全新魅力，並獲得許多前所未有、令人愉快的背叛感。」

本片的音樂也相當搶耳，由擁有獨樹一幟製作能力的嘻哈音樂才子GRAY擔任全片音樂總監，並邀請到華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等人氣女歌手參與歌曲演唱，為電影注入更加潮流的氛圍，並融合洗鍊節拍與都市感性的音樂風格，讓角色與事件更加生動鮮活，並進一步強化本片專屬的時尚類型魅力。

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

值得一提的是，本片還未正式上映，便受到國內外觀眾與國際影評的高度關注。從入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元開始，接連榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並受邀參加第30屆釜山影展與第45屆夏威夷影展等多個國內外知名影展，充分證明本片的完成度與類型魅力。

多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維（Giovanna Fulvi）特別強調兩位女主角的精湛演出、彼此之間的化學反應，以及電影的類型魅力：「由韓韶禧與全鐘瑞所營造的強烈吸引力、刺激腎上腺素的動作片場面，以及圍繞在受傷童年與求生展開的激烈搏鬥相互交織，讓作品同時帶來令人血脈賁張的緊張感，以及深刻的情感共鳴。」

倫敦東亞電影節主辦單位也肯定本片的創意性，以及在類型上的實驗精神：「這是一部大膽拓展當代新黑色電影版圖的作品，不僅具備解構傳統黑色電影類型慣例的力量，更以卓越的導演功力，展現亞洲電影的全新可能性。」一系列口碑好評，也讓這部令人一刻也無法移開視線的話題作品，強勢奪走觀眾的心。

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供

《末路雙嬌》。圖/采昌國際提供