《尋秦記》香港首日上演1460場 有望超越《破·地獄》再創紀錄

琅琅悅讀／ 華映娛樂
《尋秦記》在香港維多利亞港舉辦盛大首映會。圖/華映娛樂提供
《尋秦記》在香港維多利亞港舉辦盛大首映會。圖/華映娛樂提供

穿越經典，天命回歸！開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。電影在華人圈都掀起高度期待，氣勢驚人，網路上話題滿滿，12月30日全明星陣容齊聚香港維多利亞港，舉辦盛大的首映活動！

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在電影市場陷入危機時，此片被各地視為救世作品，在香港的上映規模極大，排片密度超高，平均15分鐘就上演一場，上映首日排出1460場的放映場次，和好萊塢大片旗鼓相當，票房有望追上去年創下票房紀錄的《破·地獄》的成績。在大陸也是獲得高度期待，很多影迷都非常希望可以看到《尋秦記》的結局，讓預售票也衝破千萬人民幣（約4500萬台幣）。台灣粉絲同樣表示超期待，更不停敲碗希望主角可以來台灣宣傳。

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《尋秦記》12月30日在香港名勝維多利亞港舉辦首映會，主演兼監製的古天樂率領全明星陣容，林峯、宣萱、郭羨妮、騰麗名、白百何、苗僑偉等人出席，動作指導洪金寶也帶著三個兒子洪天祥、洪天明現身首映會，現場星光閃閃！古天樂表示在大陸、香港及馬來西亞預售成績都很出色，他開心表示希望開票就能在各地都有亮眼的成績，期待能突破《破·地獄》之前的紀錄！他更特別感謝已故的原著作家和演員廖啟智，因為黃易的創作，才會有這個成功的作品，而廖啟智的演技演出讓項少龍展開穿越的烏博士，讓這場穿越故事更說服力。

扮演秦王的林峯有大批粉絲特別打扮成兵馬俑追星，一見到他更大呼「大王」！讓現場氣氛更為熱烈，林峯表示能找回原班人馬真的太難得了，「再加上更多前輩及新生代都一起加入演出，真的很夢幻。」宣萱表示看到香港上映的時刻表竟然比公車排班表還密集，直呼「不可思議，真的好誇張啊！但也顯現出觀眾對這個作品的期待。」

《尋秦記》在香港維多利亞港舉辦盛大首映會。圖/華映娛樂提供

擔任武術指導的大哥大洪金寶則是帶著三個兒子一起現身，很久沒有公開露面的他開心《尋秦記》是他們父子四人首次合作的作品，很有紀念價值，「天祥在幕後，天明及天照在幕前演出。現在年輕人都是又帥又厲害，但是我太強了，他們還是差我一點。我也期待我們四人可以再合作一部，如果我們都在談情說愛，應該沒有觀眾會欣賞吧！」提到古天樂的動作，洪金寶表示以前以為很動作他無法做到，但合作《殺破狼‧貪狼》後，完全不需要擔心他的表現，任何動作招式古天樂都可以表現得很好。

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。《尋秦記》將於2026年1月9日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《尋秦記》在香港維多利亞港舉辦盛大首映會。圖/華映娛樂提供

《尋秦記》林峯。圖/華映娛樂提供

《尋秦記》黃文標、古天樂。圖/華映娛樂提供

《尋秦記》。圖/華映娛樂提供

《尋秦記》。圖/華映娛樂提供

《尋秦記》。圖/華映娛樂提供

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