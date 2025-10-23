《原罪犯 4K數位修復版》吳大秀15年密室囚禁 驚世悲劇震撼心靈

朴贊郁導演的影史經典《原罪犯 4K數位修復版》（Oldboy），在台上映20周年之際，4K數位修復版將首度登上台灣大銀幕！本次也特別釋出了4K修復版的兩款全新海報視覺及特別預告！

韓國影史經典驚悚鉅作《原罪犯》是「復仇三部曲」之第二部曲，朴贊郁導演以本作榮獲2004年坎城評審團大獎，橫掃海內外影壇共38項大獎、18項提名，不僅讓導演朴贊郁與演員崔岷植登上影壇顛峰，《原罪犯》中許多經典場面，也影響了後續許多韓國戲劇作品。

此外，班奈狄克康柏拜區、湯姆希德斯頓、湯姆霍蘭德之前到韓國宣傳電影時，曾被韓媒提問是否有認識的韓國電影作品與導演，三人皆回答了朴贊郁與奉俊昊，並提及朴贊郁的經典之作《原罪犯》，可見本作在國際影壇的知名度與地位！崔岷植當年更藉由《原罪犯》一舉拿下亞太影展、青龍電影獎、大鐘獎、百想藝術大獎等各大電影獎的影帝獎座，從此奠定在韓國影壇的地位。

2023年《原罪犯》在韓國上映20週年之際，朴贊郁導演、崔岷植、劉智泰特地出席了映後座談會。朴贊郁導演表示當他在回顧自己拍攝的電影時，某種程度上總會感到羞愧和自豪，且總是會先想到一起合作的演員們和工作人員們，而和《原罪犯》的演員們、製作團隊的緣分也一直延續至今，令他非常感恩。

回想起《原罪犯》2003年在韓國上映的情況，崔岷植表示：「《原罪犯》當年剛上映時，有影評說這是部粗魯的韓國電影，當時大家都在討論雖然表現的自由也很重要，但韓國電影若繼續呈現這樣的尺度是否沒問題，而造成很大的話題。」

此外，崔岷植在《原罪犯》中展現如野獸般的演技，令國內外觀眾都為之震懾，朴贊郁導演對此表示：「崔岷植前輩是最能完美表現出，人類最基本的多樣情緒和純粹欲望之精髓的一位演員，我無法想像還有哪位演員能詮釋這個角色。」

《原罪犯 4K數位修復版》故事敘述吳大秀（崔岷植 飾）是個平凡無奇的生意人，某天卻突然被人綁走……醒來時他發現自己身在一間密室中，房間裡只有一臺電視。不知該如何離開房間的大秀每日無所事事，某天在房內看電視時，竟得知妻子慘遭殺害，而嫌犯竟然正是自己，憤怒悲痛的大秀告訴自己不能坐以待斃，開始尋求方法，希望總有一天能逃出密室找出事件真相。

15年後，他突然被釋放，他將自己不幸的經歷告訴巧遇的一名女子美度（姜惠貞 飾），美度決心和大秀一同追查真相。後來大秀接到一名男子（劉智泰 飾）打來的電話，他告訴大秀，必須在5天內查出自己被囚禁的原因，否則他就殺死美度……經典鉅獻《原罪犯 4K數位修復版》10月31日（五）在臺上映！

崔岷植也分享了《原罪犯》對他的意義，他表示：「『吳大秀』是我自己特別憐憫的角色，即使過了很長的歲月，仍是一直留在我記憶中的朋友，我在他身邊親眼目睹他不幸的模樣，他對我而言是很不幸的存在。現在身為演員的我，在想起我曾飾演的『吳大秀』這個人物時，就覺得很心酸，很憐憫他」。

崔岷植也說《原罪犯》對他而言是如好夢般的作品，雖然身體方面很辛苦，但因為和演員們、工作人員們的默契都很好，讓他感覺非常幸福，完全沉浸在製作電影的樂趣中度過那段拍攝時光。

出道27年的劉智泰，以《Healer治癒者》、《騙徒》、《紙房子：韓國篇》等作為台灣觀眾熟知，他在20多歲時拍攝了《原罪犯》，他表示：「能在年輕時和我很敬重的導演、前輩合作，一起演戲的這件事令我很期待，以緊張的心情拍了這部電影。

在20年後見到導演和前輩時，心情跟當年的心情是一樣的，感慨萬千。因為《原罪犯》這部電影，讓身為電影人的我下定決心想持續地鑽研電影，想繼續從事這份工作。」經典鉅獻《原罪犯 4K數位修復版》10月31日（五）在臺上映！

