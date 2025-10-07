《器子》張孝全提名金馬影帝 Netflix全球46國熱榜見證復仇威力

犯罪動作電影《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製梁宏志擔任製片人，再度和導演簡學彬合作，列夫特團隊編劇，並由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、尹昭德等實力派演員共同演出。電影籌備五年，拍攝遇疫情兩度中斷，全台創下近2000萬票，但登上Netflix可說是復仇力大爆發，中秋假期闖進Netflix全球電影榜前10名，更創下台灣電影紀錄，在46國都成功擠入電影榜前10名，尤其在亞洲及中南美洲各國排名出色，男主角張孝全可說是雙喜臨門，不但獲得金馬獎最佳男主角提名，更以《器子》晉升為世界級的復仇老爸！

《器子》拍攝之初多次受疫情影響進度，但未因疫情打退堂鼓，反而激勵團隊的毅力決心越挫越勇，今年四月中在台灣上映，在市場上開出近2000萬台幣的票房成績。而上周9月30日在Netflix上線後，表現更是亮眼。根據網站flixpatrol統計，《器子》在中秋假期不但在台灣電影榜上空降第一，更繼恐怖電影《咒》之後，成功擠進全球電影榜前十名。

目前全球電影榜單上有三部亞洲電影，包括南韓的《殺手螳螂》及印度的《薩達爾之子2》，但《器子》最高排名曾到第四，高於這兩部電影，成績出色，且在亞洲的香港、新加坡、日本、南韓、泰國都擠入電影榜前十名，更在中南國家的宏都拉斯、秘魯、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等國家排名都高達第2名，也突破《咒》40個國家的紀錄，成功闖入46個國家的電影榜前10名，更有22個國家排在前5名，可說讓台灣電影在世界發威。

男主角張孝全上周以作品《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角，也以電影《器子》中的冷血復仇爸爸登上NETFLIX全球電影榜，演技及人氣都獲得高度肯定，可謂雙喜臨門，氣勢驚人。而目前人正在拍攝新片《辛亥隧道》的導演簡學彬開心電影在NETFLIX創下佳績，同時也感到意外，沒有預期能在亞洲以外的國家得到出乎意料之外的收看率，除了感謝世界各地觀眾的支持，也說：「《器子》的創作給了很寶貴的經驗，往後我會繼續努力創作。」

《器子》由華映娛樂股份有限公司、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、無限動力共同投資出品。華映娛樂製作發行。

