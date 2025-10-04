金馬62／《幸福之路》5項提名 張震細膩呈現移民拼搏故事

《幸福之路》是導演洛伊德李蔡的首部長片，改編自他的短片作品《老樣子》。故事講述住在美國唐人街的外送員，發現賴以謀生的電動自行車被偷走。他四處奔走，抵禦街頭的寒冷與絕望；到頭來，一切一如往常，而生活依舊搖搖欲墜。導演以承攬勞動為題，關注移民生活經驗，展開一幅當代的《偷自行車的人》。

《幸福之路》預計2026年上映，共入圍金馬5項：

最佳男主角：張震

最佳新導演：Lloyd Lee CHOI

最佳改編劇本：Lloyd Lee CHOI

最佳攝影：李永畧

最佳原創電影音樂：Charles HUMENRY



【入圍感言】

張震：

「《幸福之路》是導演 Lloyd Lee Choi 的第一部長片，我們在去年冬天寒冷的紐約完成拍攝。攝影師用底片記錄下我飾演的紐漂奮鬥故事。這是一段非常難忘的表演經驗，不只是鏡頭裡的故事，更是一群人在寒夜裡專注投入的身影。

我很高興能再次獲得評審的青睞，入圍金馬獎。也替我們的導演、攝影和音樂團隊一起入圍感到特別開心。這代表我們在那些寒夜裡一點一滴打磨的細節沒有白費，更讓我期待觀眾坐在銀幕前時，能透過流動的光影，看到一個普通人的堅持，也感受到「幸福」最真摯的模樣。

非常感謝《幸福之路》所有的工作夥伴，因為大家的努力，我們的表演才能被看見。這次五項提名對台前幕後的每一個人都是很大的肯定，也希望觀眾能喜歡。謝謝金馬獎。」

《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供