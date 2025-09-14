《重返沉默之丘》完美還原遊戲《沉默之丘2》 三角頭魅惑身影嚇破膽

改編自全球暢銷千萬套經典遊戲的《重返沉默之丘》（英文片名：Return to Silent Hill），故事描述在失去畢生摯愛瑪麗（漢娜艾蜜莉安德森 飾）後，傷心欲絕的詹姆斯（傑瑞米爾文 飾）始終無法走出陰影。然而某一天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信。為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境。

在少數倖存居民的幫助下，詹姆斯逐漸解開小鎮遭遇的恐怖謎團，但隨著真相逐漸揭曉，詹姆斯也深陷在沉默之丘隱藏的黑暗祕密和接踵而來的恐懼之中……車庫娛樂也在今日正式公布中文前導預告，讓粉絲搶先一睹為快，其中經典怪物「三角頭」的現身恐怕是最大的驚喜，《重返沉默之丘》將於2026年1月全台大銀幕上映！

《重返沉默之丘》是根據經典恐怖遊戲《沉默之丘》系列改編的第三部電影，也是睽違十多年最新的一部。《沉默之丘》遊戲系列首部作品於1999年推出，其後在短短五年內陸續推出三部續作，加上多部外傳和衍生IP作品，截至2025年4月，該系列的全球總銷量已突破1150萬套。《沉默之丘》獨特的風格影響後世深遠，就連熱門國產恐怖遊戲《返校》也明顯從中汲取不少靈感。

《重返沉默之丘》。圖/車庫娛樂提供

《沉默之丘》首集導演回歸執導，《星期三》人氣女星加盟演出

《重返沉默之丘》導演克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）曾執導過2006年上映的首集《沉默之丘》，也是最受好評的一部，全球票房突破1.7億美元（約56.4億台幣）。這次新片《重返沉默之丘》將改編2001年推出的遊戲《沉默之丘2》，該遊戲曾在2024年推出重製版。克里斯多福蓋斯2022年受訪時曾表示：「新《沉默之丘》電影的劇本完全獨立於前兩部電影，且會尊重《沉默之丘》系列的演進。」影迷們不需要看過前兩集《沉默之丘》，也能享受《重返沉默之丘》的樂趣！

值得一提的是，《重返沉默之丘》特別邀請在遊戲《沉默之丘2》重製版中為「蘿拉」配音的16歲英國女星伊維坦伯頓（Evie Templeton）在片中飾演同一個角色，伊維坦伯頓最近才因為在Netflix影集《星期三》第二季飾演星期三的頭號粉絲「艾涅絲」而獲得關注，令人期待這位新星在《重返沉默之丘》中的表現。

《重返沉默之丘》。圖/車庫娛樂提供

《重返沉默之丘》在美國由曾經發行《劊樂小丑3》等片的發行商Cineverse發行，他們在聲明中承諾這部片將會是「遊戲《沉默之丘2》的忠實改編」。Cineverse收購執行董事布爾登希爾（Brandon Hill）表示：「《沉默之丘》是有史以來最棒的遊戲系列之一，克里斯多福蓋斯透過《重返沉默之丘》再次完美捕捉到了遊戲的氛圍。」

導演克里斯多福蓋斯也在一份聲明中表示：「我很高興能跟Cineverse合作，他們展現了對粉絲的真摯理解，《重返沉默之丘》是一部出於對真正的遊戲傑作、科樂美（註：遊戲公司）經典遊戲《沉默之丘2》的敬意而打造出來的改編作品，我希望粉絲們能夠享受這部新電影帶來的體驗，並從中得到滿足。」《重返沉默之丘》將於2026年1月全台大銀幕上映。

