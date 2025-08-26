楊麗花22歲有多帥？《碧玉簪》攜手葉青見證兩大天王最初的風采

「2025年，楊麗花年系列活動」持續發酵！國家影視聽中心繼二月舉辦「如有神在－世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」後，九月再次以「如有神在：楊麗花的戲曲江湖」特別企劃放映，邀請歌仔戲迷、花迷們重返新莊，觀看歌仔戲天王六部別具時代意義的大銀幕作品，你沒看過的楊麗花都在這裡！

2025年陸續迎來影視聽中心與遠流共同出版的專書《如有神在：楊麗花與她的時代》、影視聽中心與公視、台視共同出品的《世紀初戀 楊麗花》紀錄片，今年六月楊麗花更獲頒第44屆行政院文化獎，跨時代巨星所貢獻的藝術文化成果備受表彰。

楊麗花（1944年10月26日—）4歲就上台演出，歌仔戲天王以用不完的才華和氣場，順著時勢先後征服內台、廣播、電視、電影圈，從1967年到1982年，楊麗花共參演24部電影，題材、類型多元，令人目不暇給。

「如有神在：楊麗花的戲曲江湖」選映六部楊麗花的古裝電影作品：1967年推出首部大銀幕作品《碧玉簪（金榜題名）》（1967）是電視歌仔戲兩大小生——楊麗花和葉青初次合演對手戲的黑白台語片。

楊麗花首部大銀幕作品《碧玉簪（金榜題名）》（1967）。圖/國家影視聽中心提供

前衛精彩的台語武俠片《三鳳震武林》（1968），則看楊府三姊妹誓言血刃九毒鏢主陸天霸以報家仇，楊麗花所飾長女秀鳳展現中性魅力，片中的女女錯戀情節讓觀眾內心小鹿亂撞！

前衛精彩的台語武俠片《三鳳震武林》（1968）讓楊麗花（圖中）展現中性魅力。圖/國家影視聽中心提供

1969年台視宣布成立「台視歌仔戲團」，楊麗花出任團長，同年推出六部由她參演的電影作品，《賣油郎》（1969） 即為其中之一。楊麗花飾演的少年秦重被過繼至油舖，戀上才貌雙全的花魁瑤琴，進京趕考途中竟遇到刺客突襲！

《賣油郎》（1969）由楊麗花搭檔電視出身的王晴美演出，劇中唱曲多由名作曲家曾仲影製作。圖/國家影視聽中心提供

另也將放映由兩位女扮男裝天王，「台灣凌波」楊麗花攜手「香港楊麗花」凌波共同演出的《狀元媒》（1982），演出兄弟齊登科的故事。《狀元媒》是楊麗花主演的最後一部電影，也是台灣電影史上最後一部黃梅調電影。⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

「如有神在：楊麗花的戲曲江湖」更安排兩場搭配映前活動的免費放映場，分別在9月13日與9月20日連續兩個週六的晚間六點半，以《陳三五娘》（1981）、《鄭元和與李亞仙》（1980）兩部片搭配映前講座及導讀，於本中心一樓「多功能室 」準時放映，不需購票、免費自由入座。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

「如有神在：楊麗花的戲曲江湖」更安排兩場搭配映前活動的免費放映場。圖為《鄭元和與李亞仙》（1980）劇照。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心九月特別企劃「如有神在：楊麗花的戲曲江湖」。圖/國家影視聽中心提供